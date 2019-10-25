|
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма
25 октября 2019, 01:39 • 59 • В России
Никакого варианта перехода Крыма в состав Украины нет, заявили в Совете Федерации, комментируя высказывание спикера украинского МИД о готовности Киева к переговорам о «возвращении» полуострова. В Госдуме подчеркнули, что в России этот вопрос закрыт, а от Запада «можно дождаться только сочувствия». По мнению экспертов, вместо российского полуострова Киеву следует обратить внимание на реальные внутренние проблемы Украины, которые беспокоят её жителей.
Вид на город Судак РИА Новости © Владимир Вяткин
Никакого варианта возврата Крыма Украине нет, заявил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он ответил на высказывание спикера МИД Украины о готовности Киева вести переговоры о «восстановлении» суверенитета над полуостровом.
По словам Цекова, если бы украинское руководство заботилось о своей стране, оно бы вело адекватные и конструктивные переговоры с Россией.
Ранее спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что Киев готов вернуться к обсуждению «восстановления украинского суверенитета» над полуостровом «в дополнение к переговорам в нормандском формате».
Также она прокомментировала высказывание замминистра иностранных дел России Андрея Руденко. Ранее он заявил, что признание Крыма российским стало хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении.
«Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма — очередная грязная манипуляция Кремля», — приводит слова Зеленко Интерфакс-Украина.
Как предположил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT, заявление представителя украинского МИД могло быть сделано для «красного словца» и демонстрации приверженности Киева к прежним позициям.
«Только вот кто будет с Украиной обсуждать вопрос возвращения Крыма — это, наверное, главная интрига предстоящей встречи в нормандском формате. Россия на обсуждениях поставила крест, от запада можно дождаться только сочувствия, итого получается обсуждение с самим собой?» — задался вопросом Бальбек.
Парламентарий также предположил, что речь может идти о попытке создать «нервозную ситуацию» на фоне обсуждений возможной встречи в нормандском формате.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
Зеленский о «борьбе» за Крым
Статус Крыма систематически упоминается украинскими политиками разного уровня. О намерении «вернуть» полуостров неоднократно говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В сентябре он заявил, что Киев будет «бороться за Крым не только словами» и назвал ситуацию с полуостровом «самой сложной».
«Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи», — приводит Liga.net слова главы украинского государства.
«Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», — добавил он.
До этого, в конце августа, Зеленский обозначил перед Верховной радой нового созыва её основные задачи. Среди прочих направлений он упомянул завершение конфликта на юго-востоке Украины и «возвращение» Крыма.
«Самой главной задачей являются укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма», — сказал Зеленский в эфире «112 Украина».
Комментируя претензии Киева к российскому полуострову, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс исключил вероятность каких-либо переговоров на этот счёт.
«Они всё никак не могут успокоиться и на своей глупой волне продолжают дискуссию и историю. Им, видимо, нечем заняться, поэтому выдумывают всякую ерунду. Вопрос, связанный с принадлежностью Крыма, решен раз и навсегда, это случилось 16 марта 2014 года, и к этому вопросу бесполезно возвращаться», — приводит слова Фикса РИА Новости.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко иронично отметил, что нынешние украинские власти «всё никак не уйдут из статуса шоу-бизнеса». По мнению эксперта, жители Украины интересуются не Крымом, а другими проблемами.
Он также предположил, что подобная риторика Киева это способ отвлечь внимание от некомпетентных действий по урегулированию ситуации на Донбассе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 октября 2019, 16:09
|
23 октября 2019, 07:39
|
20 октября 2019, 21:09
|
21 октября 2019, 10:09
|
18 октября 2019, 00:54
|
21 октября 2019, 13:09
|
18 октября 2019, 23:24