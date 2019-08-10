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Повторяют провал Рейгана: США поздно начали бороться с “Северным потоком - 2” - СМИ
10 августа 2019, 12:24 • 79 • Политика
Как пишут СМИ, власти США слишком поздно начали бороться с “Северным потоком - 2”, повторяя провал экс-президента Рональда Рейгана, который не смог остановить транзит советского газа в Европу.
США слишком нерешительно противодействуют реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом журналистам заявил старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.
Эксперт провел параллели с действиями 40-го президента Штатов Рональда Рейгана, который в конце 80-х годов прошлого века не смог ограничить экспорт советского газа в Европу. Сейчас американские сенаторы планируют рассмотреть законопроект о санкциях, направленных против строительства трубопровода.
Однако Вашингтон слишком поздно спохватился. Как и при Рейгане, Штаты натолкнулись на сопротивление. Более того, прокладка трубы близится к завершению.
Впрочем, США могут ударить по европейским партнёрам, прибегнув к имеющим обратную силу ограничениям.
"Если только США не попробуют прибегнуть к санкциям, имеющим обратную силу, которые, я считаю, могли бы действительно устроить бурю по эту сторону Атлантики", - цитирует его слова Bloomberg.
Ранее стало известно о том, что США надеются создать альтернативу "Северному потоку - 2". Речь идёт о запуске трубопровода EastMed, по которому газ будет поступать из Восточного Средиземноморья в Италию через Грецию.
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