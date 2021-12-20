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Повторят трагедию MH17? Учёный предупредил о провокации на Украине
20 декабря 2021, 10:20 • 156 • Политика
Доктор политических наук, аналитик Андрей Кошкин предупредил о вероятной провокации на Украине. Учёный не исключает варианта, при котором в этой республике могут повторить трагедию, аналогичную катастрофе МН17.
По словам Кошкина, США хотят усилить санкционное давление на Россию, но Евросоюз сопротивляется. Чтобы быть убедительными в своих призывах, США могут организовать кровавую провокацию, аналогичную крушению "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году. Именно следуя своей цели, США раскачивают тему якобы готовящегося в России вторжения на Украину.
"Да, в прошлый раз сбили "Боинг" MH17. И сейчас нужно опасаться подобных провокаций", - сказал Кошкин в интервью "ПолитРоссии", уточнив, что таким образом США попытаются убедить Европу в "агрессии" России.
"Этим занималась и Тереза Мэй, которая возбуждала противостояние якобы отравлением Скрипалей, - сказал он. - Сейчас возбуждают противостояние истерией о "российском вторжении на Украину".
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