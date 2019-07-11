Повторяла одну фразу: Что шептала Ангела Меркель во время третьего приступа

Специалист по чтению по губам раскрыл, что шептала канцлер Германии Ангела Меркель, когда её накрыл третий по счёту приступ дрожи. По словам специалиста Джудит Хартер, глава правительства Германии повторяла одну и ту же фразу "я справлюсь".

Речь идет об инциденте, случившемся во время официальной встречи Ангелы Меркель с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На кадрах с мероприятия отчетливо видно, как ноги и тело главы Германии сильно дрожат. Также можно заметить, что Меркель что-то бормочет под нос.

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала фразу "я справлюсь".

Напомним, это уже третий приступ дрожи, который накрывает Меркель во время официального мероприятия. Первый инцидент произошёл на встрече с президентом Украины, в второй - на встрече с премьером Дании.