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Повторяла одну фразу: Что шептала Ангела Меркель во время третьего приступа
11 июля 2019, 23:54 • 68 • Политика
Стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время своего третьего приступа дрожи. Она повторяла единственную фразу - "я справлюсь".
Специалист по чтению по губам раскрыл, что шептала канцлер Германии Ангела Меркель, когда её накрыл третий по счёту приступ дрожи. По словам специалиста Джудит Хартер, глава правительства Германии повторяла одну и ту же фразу "я справлюсь".
Речь идет об инциденте, случившемся во время официальной встречи Ангелы Меркель с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На кадрах с мероприятия отчетливо видно, как ноги и тело главы Германии сильно дрожат. Также можно заметить, что Меркель что-то бормочет под нос.
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала фразу "я справлюсь".
Напомним, это уже третий приступ дрожи, который накрывает Меркель во время официального мероприятия. Первый инцидент произошёл на встрече с президентом Украины, в второй - на встрече с премьером Дании.
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