«Повторяет траекторию инициатив США»: Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом заявила президент страны Даля Грибаускайте на встрече с украинским лидером Петром Порошенко. По её словам, лица, на которых распространяются ограничительные меры, больше не смогут заниматься экономической деятельностью в Литве. Кроме того, глава государства сообщила о дополнительной военной поддержке Украины. В Совфеде предположили, что такой шаг вызван желанием угодить Вашингтону. В Госдуме считают, что поддержка Киева стала следствием давления других стран.

Литва ввела новые санкции против России. Об этом заявила президент страны Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко. Своё решение она обосновала инцидентом в Керченском проливе.

«Мы приняли наши национальные санкции против людей, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе. Они теперь не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране», — сказала она.

Грибаускайте утверждает, что из-за решения ввести санкции якобы Россия начала угрожать министрам, в частности главе МИД Литвы. При этом литовский президент не пояснила, какого рода угрозы были получены и в какой форме. Также неизвестно, в чём конкретно заключаются введённые Вильнюсом санкции.

По данным прибалтийского информационного агентства BNS, полученным от дипломатических источников, в чёрный список российских граждан, на которых распространяются индивидуальные санкции, были внесены 20 человек.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам, главы комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова, руководству Литвы следует обратить внимание на проблемы в собственной стране.

«То, что их президент всё время доказывает свою русофобию там, где это уместно или неуместно, любыми средствами, не имеет никакого отношения к действительности. Нынешние правители Литвы не хотят, чтобы о них забывали. Но на самом деле им бы лучше задуматься о том, что в стране уже на треть снизилась численность населения, пока они находятся в НАТО и ЕС», — сказал он.

«Пытается оказывать поддержку Украине»

По мнению Климова, решение Вильнюса ввести санкции усугубляет и без того непростые отношения с Москвой и может быть вызвано желанием угодить Соединённым Штатам.

Литва приняла решение поддержать Украину в конфликте вокруг инцидента в Керченском проливе из-за давления сверху, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«И Украину, и Литву на сегодняшний день их хозяева используют для своих целей. Практически все европейские страны на уровне своих правительств заняли позицию осуждения России по поводу событий в Керченском проливе, хотя понятно, что это провокация Киева», — сказал он в разговоре с RT.

Вводя ограничения, Литва стремится предугадать антироссийские действия Соединённых Штатов, отметил в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Литва, как очень своеобразное государство, которое обладает обречённой политической ответственностью, идёт впереди инициатив США, в точности повторяя их траекторию. Она пытается оказывать поддержку Украине», — отметил эксперт.

На встрече с украинским президентом Грибаускайте заявила об увеличении военной поддержки Киева. Так, Вильнюс выделил ещё €30 тыс. к €140 тыс. уже отправленных в этом году. Всего за прошедшие четыре года Литва выделила €13 млн для поддержки Украины.

«Литва увеличивает военную поддержку Украине, выделяя дополнительно большее количество амуниции, направляя большее число военных инструкторов и экспертов по кибербезопасности, которые помогут отразить гибридные атаки, особенно во время выборов», — сказала литовский президент.

Инцидент в Керченском проливе

Напомним, 25 ноября украинский военный буксир «Яны Капу» и два бронекатера — «Бердянск» и «Никополь» — попытались, игнорируя запросы российских пограничников и существующие правила прохода через Керченский пролив, прорваться в Азовское море.

Чтобы остановить корабли ВМСУ, погранслужбе ФСБ пришлось применить оружие, в результате чего трое украинских моряков на борту «Бердянска» пострадали. «Яну Капу», «Бердянск» и «Никополь» были задержаны и доставлены в порт Керчи, а все 24 украинских моряка, включая офицеров СБУ, были арестованы на время следствия.

В ответ на Украине в десяти областях на 30 дней было введено военное положение, а въезд в страну мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет был запрещён. В России отмечают, что украинские корабли сознательно шли на провокацию. Об этом, в частности, заявлял президент РФ Владимир Путин.

«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал он.