Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
«Ты кто такой вообще?» Постпред РФ в ООН жёстко поставил на место косовского мин...
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светско...
«Начавшиеся бунты в регионах могут разорвать Украину» – СБУшник
Главная / Украина

Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости

01 мая 2020, 07:10  •  99 • Украина

В последнее время пропагандистские каналы Украины распространяют информацию о некоем «плане Кремля» по легитимизации российского статуса Крыма для всей мировой общественности. Москва, мол, договорилась с западными партнёрами о проведении повторного референдума в Крыму. На этот раз крымчане также проголосуют за присоединение полуострова к Российской Федерации только под пристальным присмотром наблюдателей из ЕС и США. Результат можно заранее предугадать. Только на этот раз коллективный запад будет вынужден признать статус полуострова и отказаться от всех антироссийских санкций. Таким же образом Россия якобы планирует оформить и референдум в Донбассе с международным признанием независимости республик.

Ссылаются украинские пропагандисты по традиции на некие проверенные источники в Кремле. Впрочем, так они «подкрепляют» любой свой вброс о «коварных планах РФ», коих за последние шесть лет было выдумано уже, наверное, несколько тысяч.

На очередную утку Киева довольно-таки жёстко и лаконично ответил российский политолог Владимир Корнилов, напомнив украинским чинушам о сомнительном процессе приобретения независимости Украины. Эксперт отметил, что повторные референдумы в Крыму и ЛДНР могут быть проведены лишь параллельно с референдумом о выходе Украины из состава СССР. Ведь к тому давнему волеизъявлению украинцам до сих пор в сотни раз больше вопросов, чем к голосованию крымчан и жителей Донбасса.

По факту, Корнилов уложил украинскую верхушку на обе лопатки. Как известно, первый в истории СССР референдум прошёл в марте 1991 года и тогда больше 70% украинцев проголосовали за сохранение УССР в составе великого государства. Уже в декабре того же года ушлые киевские чинуши состряпали повторный референдум, на котором «каким-то чудом» большая часть украинцев уже проголосовала за независимость.

Конечно же, это второе голосование было дешёвым фарсом, устроенным политическими авантюристами из Киева. В то же время в законность референдумов в Крыму и ЛДНР не сомневается никто, даже европейские вроде бы предвзятые эксперты. То есть если сейчас повторить все эти мероприятия, крымчане и граждане республик несомненно подтвердят легитимность первых референдумов. А вот Украина окажется в полной заднице, ибо даже сегодня многие украинцы с радостью проголосуют за СССР. Особенно на фоне того беспредела, что творится сейчас в изнасилованной майданами стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
30 апреля 2020, 18:10
Западная граница Украины стала платной для заробитчан на въезд и на выезд
01 мая 2020, 02:10
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
30 апреля 2020, 18:10
Доведет ли Зеленский Украину до голода?
01 мая 2020, 02:10
СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается
30 апреля 2020, 18:10
Украину ждёт эпидемия туберкулёза и новый карантин
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 мая 2020, 02:10
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
01 мая 2020, 02:10
СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается
01 мая 2020, 00:10
У Мишустина - иммунитет, а Собянин проиграл: Политолог сделал свои выводы в свете бол...
01 мая 2020, 01:10
У Мишустина коронавирус, а плохо Силуанову. Правительство возглавил Белоусов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2020, 21:10
Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени
25 апреля 2020, 08:07
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
26 апреля 2020, 07:25
The Washington Post: Мы поняли, почему Путина обожает весь мир
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
27 апреля 2020, 06:10
Топинамбур — лучший подножный корм для армии и населения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.