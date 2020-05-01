Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости

В последнее время пропагандистские каналы Украины распространяют информацию о некоем «плане Кремля» по легитимизации российского статуса Крыма для всей мировой общественности. Москва, мол, договорилась с западными партнёрами о проведении повторного референдума в Крыму. На этот раз крымчане также проголосуют за присоединение полуострова к Российской Федерации только под пристальным присмотром наблюдателей из ЕС и США. Результат можно заранее предугадать. Только на этот раз коллективный запад будет вынужден признать статус полуострова и отказаться от всех антироссийских санкций. Таким же образом Россия якобы планирует оформить и референдум в Донбассе с международным признанием независимости республик.Ссылаются украинские пропагандисты по традиции на некие проверенные источники в Кремле. Впрочем, так они «подкрепляют» любой свой вброс о «коварных планах РФ», коих за последние шесть лет было выдумано уже, наверное, несколько тысяч.На очередную утку Киева довольно-таки жёстко и лаконично ответил российский политолог Владимир Корнилов, напомнив украинским чинушам о сомнительном процессе приобретения независимости Украины. Эксперт отметил, что повторные референдумы в Крыму и ЛДНР могут быть проведены лишь параллельно с референдумом о выходе Украины из состава СССР. Ведь к тому давнему волеизъявлению украинцам до сих пор в сотни раз больше вопросов, чем к голосованию крымчан и жителей Донбасса.По факту, Корнилов уложил украинскую верхушку на обе лопатки. Как известно, первый в истории СССР референдум прошёл в марте 1991 года и тогда больше 70% украинцев проголосовали за сохранение УССР в составе великого государства. Уже в декабре того же года ушлые киевские чинуши состряпали повторный референдум, на котором «каким-то чудом» большая часть украинцев уже проголосовала за независимость.Конечно же, это второе голосование было дешёвым фарсом, устроенным политическими авантюристами из Киева. В то же время в законность референдумов в Крыму и ЛДНР не сомневается никто, даже европейские вроде бы предвзятые эксперты. То есть если сейчас повторить все эти мероприятия, крымчане и граждане республик несомненно подтвердят легитимность первых референдумов. А вот Украина окажется в полной заднице, ибо даже сегодня многие украинцы с радостью проголосуют за СССР. Особенно на фоне того беспредела, что творится сейчас в изнасилованной майданами стране.