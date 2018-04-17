Повторный допрос Савченко на полиграфе начался в отсутствии адвокатов

Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежда Савченко начала повторное прохождение допроса на полиграфа в отсутствии адвокатов. Об этом сообщила её сестра Вера.

«Её привезли. Час Надежда была без защитников. Неизвестно, какое там оказывалось давление. Адвокаты очень возмущены что процедура началась без них», — цитирует её агентство УНН.

Она отметила, что процедура допроса будет продолжаться порядка шести часов.

Ранее сообщалось, что СБУ исследует оружие и боеприпасы в деле Савченко.

16 апреля нардеп возобновила голодовку.