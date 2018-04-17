Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Агрессивный Северный поток (Павел Шипилин)
В погоне за «тайской мечтой»: 11-летний ребёнок остался в Таиланде без родителей...
Как мистер Трамп "ястребов" одурачил
Киев заподозрил всех судей Конституционного суда РФ в нарушении целостности Укра...
Главная / Украина

Повторный допрос Савченко на полиграфе начался в отсутствии адвокатов

17 апреля 2018, 11:39  •  73 • Украина
Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежда Савченко начала повторное прохождение допроса на полиграфа в отсутствии адвокатов. Об этом сообщила её сестра Вера.
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
 

«Её привезли. Час Надежда была без защитников. Неизвестно, какое там оказывалось давление. Адвокаты очень возмущены что процедура началась без них», — цитирует её агентство УНН.

Она отметила, что процедура допроса будет продолжаться порядка шести часов.

Ранее сообщалось, что СБУ исследует оружие и боеприпасы в деле Савченко.

16 апреля нардеп возобновила голодовку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
17 апреля 2018, 11:39
Повторный допрос Савченко на полиграфе начался в отсутствии адвокатов
17 апреля 2018, 11:39
Восемь человек погибли и 17 пострадали в ДТП в Кривом Роге
16 апреля 2018, 14:24
Порошенко поручил расторгнуть несколько договоров со странами СНГ

16 апреля 2018, 16:09
Полпред Порошенко: выход Украины из СНГ предусматривает денонсацию отдельных договоров
16 апреля 2018, 19:24
Небензя прокомментировал предложение Порошенко лишить Россию права вето в ООН
16 апреля 2018, 19:24
В ДТП с микроавтобусом в Луганской области Украины пострадали десять человек
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 апреля 2018, 20:39
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
12 апреля 2018, 08:24
Трамп ударил Россию по правой щеке
13 апреля 2018, 00:24
«Ещё один шаг»: как в России и на Украине оценили согласие Финляндии на строительство «Северного потока — 2»
14 апреля 2018, 12:24
Запад дает понять России, что она должна исчезнуть
11 апреля 2018, 17:39
Авианосцы и «Томагавки» против «Бастиона» и «Калибров». Чем Россия может ответить на ракетный удар США по Сирии
12 апреля 2018, 08:24
Колючий Донбасс
12 апреля 2018, 11:39
В шаге от 3-й мировой: Конгресс замахнулся на «Томагавки» Трампа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.