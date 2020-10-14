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Повторного заражения COVID-19 не пережила: В Нидерландах сообщили об уникальном случае
14 октября 2020, 01:05 • 68 • В мире
Впервые в мире умер пациент, повторно заразившийся коронавирусом. Уникальный случай произошёл в Нидерландах. Сообщается, что женщина, не пережившая повторного заражения COVID-19, была также онкобольной.
Уникальный случай произошёл в Нидерландах. Здесь умерла 89-летняя женщина, повторно заразившаяся коронавирусом. Подобных случаев в мире ещё не было.
По данным BNO News, впервые женщина с симптомами COVID-19 попала в больницу в отделение неотложной помощи в начале этого года. Тогда её мучал сильный кашель и высокая температура. Тест на коронавирус оказался положительным, и следующие пять дней пациентка провела в клинике. Как только исчезли все симптомы, старушку выписали.
Но почти через два месяца она повторно попала в больницу. Как выяснилось, пожилая женщина вновь заразилась COVID-19. Но на этот раз болезнь оказалась сильнее, пережить её пациентка не смогла.
В больницу её привезли с одышкой, сильным кашлем и высокой температурой, насыщение кислородом составляло всего 90 процентов, а частота дыхания была равно 40 вдохам в минуту. Резкое ухудшение состояния старушки произошло на восьмой день. Ещё две недели врачи боролись за её жизнь, но все усилия оказались напрасными.
Ситуацию, как выясняется, осложняло и онкозаболевание, которым страдала женщина. Повторное заражение коронавирусом у неё случилось через два дня после начала очередного курса химиотерапии.
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