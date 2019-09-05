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Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымского канала для фауны залива Сиваш

05 сентября 2019, 02:24  •  107 • Украина
Крымские морские биологи исследовали обитателей дна самой большой в мире гиперсолёной лагуны в заливе Сиваш. После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала вода из Днепра перестала поступать на полуостров. Из-за этого произошло повторное засаливание, которое вызвало изменение состава организмов, населяющих залив и прилегающие территории. В результате ухудшилось биоразнообразие обитателей дна, практически прекратились поливное земледелие и рыболовство, отмечают исследователи. Однако со временем ситуация будет улучшаться, подчёркивают аналитики.
 
globallookpress.com © Sergey Anashkevitch/Whitehotpix
 

Крымские учёные из Института биологии южных морей РАН имени А.О. Ковалевского выяснили последствия для обитателей залива Сиваш украинской блокады пресноводного канала. Оказалось, что вмешательство в экосистему привело к изменению состава организмов, населяющих залив и прилегающие территории. Исследование самой большой в мире гиперсолёной лагуны проводилось при поддержке Российского научного фонда. 

Экосистема Сиваша дважды радикально изменялась под воздействием человека. Во второй половине ХХ века — с постройкой и запуском Северо-Крымского канала, а после 2014 года — с его перекрытием в результате блокады полуострова со стороны Украины. Если с 1988 по 2014 год солёность залива снижалась, то к июню 2018 года она снова достигла высоких значений — 65—70 г/л, а максимальная — 90 г/л.

«Чтобы организовать рациональное природопользование в регионе залива Сиваш, надо чётко знать, что происходит и будет дальше происходить с его экосистемой. Понять это — основная цель исследований, которые мы проводим», — рассказывает руководитель проекта Елена Ануфриева.

Исследователи уделили особое внимание небольшим (до 2 мм), обитателям дна. Выяснилось, что в экстремальных условиях количество видов червей резко уменьшилось и продолжает уменьшаться, а видовое разнообразие рачков не изменилось. Также учёные провели анализ проб из вновь появившихся после засоления обширных скоплений зелёных водорослей.

Как отмечают учёные, повторное засаливание вызвало изменение видового разнообразия организмов, населяющих не только Сиваш, но и прилегающие территории. В результате блокады поливное земледелие и рыболовство фактически прекратились.

Исследователи уверены, что их работа позволит улучшить контроль за состоянием и использованием окружающей среды, дать прогнозы относительно возможных дальнейших изменений экосистемы региона и рекомендации для улучшения ситуации. Также биологи полагают, что исследование необходимо использовать для создания стратегии развития аквакультуры в Крыму и других регионах России.

Водная блокада Крыма является в целом большой проблемой, но не приведёт к катастрофе, заявила в беседе с RT заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Наталья Рязанова.

«В Крыму всегда была непростая ситуация с водой. После перекрытия канала были вскрыты неприкосновенные артезианские скважины, но это было временное решение. В ближайшее время в республике будут запущены новые опреснительные комплексы, которые позволят использовать морскую воду в технических целях. В засушливых странах, таких как Израиль, это обычная практика. Никаких глобальных катастроф не ожидается, ситуация будет только улучшаться», — заключила Наталья Рязанова.

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