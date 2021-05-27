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Повторное рассмотрение: суд отменил оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца в Калининграде

27 мая 2021, 16:55  •  106 • В России
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых ранее обвиняли в смерти недоношенного младенца. По версии следствия, медики убили малыша ради того, чтобы не портить статистику. Однако присяжные врачей оправдали, посчитав, что их вина не доказана. Прокуратура опротестовала это решение, и теперь, по словам адвоката Елены Белой Тимура Маршани, дело будет направлено на новое рассмотрение. При этом адвокат отметил, что врачи продолжат свою работу.
 
РИА Новости © Михаил Голенков
 

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которые ранее обвинялись в убийстве недоношенного младенца ради статистики, и отправил их дело на новое рассмотрение. Об этом сообщил RT адвокат Елены Белой Тимур Маршани.

По версии следствия, медики намеренно ввели малышу препарат сульфат магния в дозе большей, чем было необходимо, а потом заявили, что младенец родился мёртвым. Присяжные посчитали вину врачей недоказанной и оправдали их. Однако прокуратура опротестовала приговор в апелляционном суде. 

«Для нас такой вердикт суда стал неожиданным. Полное постановление апелляционной инстанции мы получим только через пять дней, и тогда можно будет делать обоснованные выводы о том, чем руководствовались судьи при вынесении решения», — заявил RT Маршани.

При этом он отметил, что врачи будут обжаловать это решение.

«Судьи не увидели самого главного — то, что позиция присяжных заседателей была сформирована вопреки рассуждениям органов прокуратуры, вопреки мнению следствия, вопреки давлению, которое следствие оказывало на присяжных заседателей на протяжении всего процесса, формируя негативный образ Елены Белой относительно процесса», — считает адвокат.

Маршани также пояснил, что, несмотря на отмену оправдательного приговора, Белая продолжит работу, так как при рассмотрении дела вопрос о её отстранении от работы не поднимался. 

Элина Сушкевич на своей странице в Facebook сообщила, что тоже продолжит врачебную деятельность.

«Новости не радостные. Но ожидаемые. Апелляционный суд решение присяжных отменил. Дело возвращается в Калининград для повторного рассмотрения со стадии отбора присяжных. Я продолжу работать в своей должности и одновременно буду участвовать в заседаниях», — написала она на своей странице в соцсетях.

Дело калининградских врачей

Напомним, уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» в отношении и. о. главврача роддома №4 города Калининграда Елены Белой было возбуждено осенью 2018 года. Позднее в деле появилась ещё одна обвиняемая, анестезиолог-реаниматолог Регионального перинатального центра Элина Сушкевич.

Следователи заподозрили, что медики, чтобы не портить статистику, умертвили недоношенного младенца. 

Как следует из материалов дела, в ноябре 2018 года в роддом поступила гражданка Узбекистана на 23—24-й неделе беременности. Женщина родила младенца весом 700 граммов. Белая была уверена в нежизнеспособности ребёнка. Поэтому, по версии следствия, когда из регионального перинатального центра прибыла бригада, в составе которой была анастезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич, Белая попросила её сделать младенцу укол магния сульфата. После того как малыш умер, и. о. главврача приказала персоналу роддома подделать документы. В регистрационном журнале значилось, что ребёнок умер в утробе матери.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку врачей выступило профессиональное сообщество. Так, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявлял о том, что «следствие неверно интерпретирует данные о количестве сульфата магния в теле погибшего ребёнка». 

Дело рассматривалось судом присяжных, и 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт. Как объяснял RT адвокат Маршани, присяжные должны были ответить на семь вопросов. 

Первый, по его словам, был сформулирован следующим образом: «Доказано ли, что ребёнку был введён препарат магния сульфат в количестве 10 мл, вследствие чего он скончался?». Остальные вопросы содержали пометки: «Если на первый вопрос дан положительный ответ, то...». Трое из пяти присяжных заседателей посчитали недоказанным факт введения ребёнку препарата, что стало причиной его смерти. 

16 декабря 2020 года Калининградский областной суд на основе вердикта присяжных оправдал врачей и признал за ними право на реабилитацию. После этого Елена Белая и Элина Сушкевич вернулись к работе.

Однако 18 декабря прокуратура обжаловала приговор. Адвокат потерпевшей роженицы Лариса Гусева в беседе с RT заявляла, что её устроил бы обвинительный приговор — если бы и Белой, и Сушкевич дали по десять лет колонии.

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