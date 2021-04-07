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Повторное исследование: Известен результат теста Навального на коронавирус

07 апреля 2021, 15:05  •  155 • Политика
Стал известен тест Навального на коронавирус. Он оказался отрицательным. У политика взяли мазки на повторное исследование.
У оппозиционера Алексея Навального тест на ковид показал отрицательный результат. Об этом стало известно со слов его адвоката Ольги Михайловой, передаёт РИА "Новости".
Навальный сдал тест повторно, почему во ФСИН приняли такое решение, неизвестно, сказала Михайлова.
Ранее Алексей Навальный писал в блоге, что в его колонии есть больные туберкулёзом. Сам он жаловался на здоровье: у него немела нога, был кашель и поднялась температура.

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