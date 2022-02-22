Повторит ли Донбасс сценарий Казахстана: Министр начистоту высказался о миротворцах ОДКБ

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди считает невозможным отправку военнослужащих сил ОДКБ в ЛНР и ДНР. Тем самым он опроверг возможность повторения миротворческого сценария Казахстана в Донбассе.

"Нет, это невозможно, потому что устав ОДКБ строго ограничивает применение военных и миротворческих сил", - пояснил свою точку зрения журналистам глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, подчеркнув, что силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут применяться только на пространстве стран, входящих в состав организации.

Ранее, напомним, генсек ОДКБ Станислав Зась предложил Украине ввести миротворцев в Донбасс, чтобы покончить с кровопролитием. Но тут же отметил, что это было бы возможным при соблюдении ряда условий. В том числе и при согласии всех стран, входящих в ОДКБ.

Судя по словам министра Тлеуберди, повторение казахского сценария с введением миротворцев ОДКБ в Донбассе невозможно в принципе.

"Практически это невозможно", - отметил он.