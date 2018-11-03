«Повторил двойственную позицию своего шефа»: Помпео заявил, что Россия «ослабляет безопасность США»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы «создаёт проблемы и вызовы» для безопасности Соединённых Штатов. В частности, он упомянул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который Москва, по мнению Вашингтона, не выполняет. При этом глава Госдепа выразил уверенность в том, что руководству Соединённых Штатов необходимо наладить диалог с РФ. По мнению экспертов, заявления Помпео ориентированы на внутреннюю аудиторию, в глазах которой американское руководство стремится поддерживать баланс между «российской и китайской угрозой». Политологи убеждены, что призыв госсекретаря к диалогу - просто риторика, демонстрирующая двойственную позицию Белого дома.

Россия своими действиями «ослабляет безопасность» Соединённых Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Президент (США Дональд. — RT) Трамп ясно дал понять, что он хочет хороших отношений с русскими. Нам нужно, чтобы они сделали несколько вещей, изменили своё поведение. Они создают вызовы, проблемы, ослабляют безопасность Америки», — сказал он в интервью Fox News.

При этом Помпео призвал американского лидера и членов его команды при помощи диалога «побудить» Россию изменить свою политику.

«Если мы сможем вести разговоры, которые могут побудить их изменить своё поведение таким образом, чтобы не было угрозы американцам, то это крайне хорошая вещь. И я призываю президента и других членов кабинета именно так и поступать», — отметил он.

Обвиняя Россию в создании «вызовов и проблем» для безопасности США, американское руководство стремится поддерживать в глазах общественности «баланс» российской и китайской «угрозы», считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Мы помним — Болтон сказал, что Россия вмешивается в промежуточные выборы не так, как это делает Китай. Конечно, сейчас главный тренд на то, чтобы «китайскую угрозу» сделать более значительной во внутриполитическом дискурсе США. Или по крайней мере уравновесить китайскую угрозу с российской», — отметил он в разговоре с RT.

В то же время, по мнению эксперта, заявление Помпео о стремлении к диалогу расходится с реальными действиями американской администрации.

«Во всех американских документах стратегического значения Россия и Китай названы главными геополитическими угрозами. И американцы в отношении нас приняли курс на системное долгосрочное и комплексное сдерживание. Принята стратегия национальной безопасности, принят военный бюджет, этот бюджет приняли почти единогласно», — добавил Блохин.

Использование Помпео темы «российской угрозы» можно объяснить предстоящими в ноябре выборами в конгресс, считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. В беседе с RT он предположил, что в случае победы находящихся сейчас в оппозиции демократов, возможно понижение «градуса русофобии».

«Если будет какой-то перевес у республиканцев, то демократы включат старые песни о главном относительно русской угрозы. Если демократы победят, то соответственно, думаю, будет меньше разговоров по поводу русской угрозы. В любом случае эта история будет продолжаться как минимум ещё несколько лет относительно каких-то возможных фобических отношений к России в контексте выборных процессов в США», — отметил Бышок.

Двойственная позиция

Помпео также подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы Москва соблюдала Договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности, который, по мнению американской стороны, Россия якобы нарушает.

«Нам нужно, чтобы они вернулись к соблюдению к подписанному ими договору о ракетах. Если мы сможем убедить их, мы должны будем вести с ними диалог», — сказал он.

Обвиняя Россию в создании «угроз» для безопасности США и одновременно с этим говоря о диалоге с Москвой, Помпео лишь повторяет позицию Трампа, считает Бышок

«Достаточно много было аналогичных заявлений, в том числе и со стороны непосредственно американского президента, который с одной стороны заявил, что верит президенту Путину, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года, а с другой стороны, верит своим спецслужбам, которые в своих доклад пишут, что вмешивалась. То есть Помпео здесь просто повторил двойственную позицию, которая свойственна его шефу», — отметил он.

Напомним, США обвиняют Россию в якобы несоблюдении Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, 20 октября Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из соглашения.

«Я не понимаю, почему (экс-президент США Барак. — RT) Обама не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД. — RT) Мы не позволим им нарушать договорённость… Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», — сказал хозяин Белого дома.

В России это намерение осудили. Так, 25 октября президент РФ Владимир Путин отметил, что в случае выхода Вашингтона из соглашения может начаться гонка вооружений.

«Если всё это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружения. Тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной. Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений», — подчеркнул глава государства.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 октября заявил, что решение о выходе США из ДРСМД уже принято и выполняется, хотя официально об этом Вашингтон ещё не сообщил.

«Не знаю, какая у них в Вашингтоне «кухня». Думаю, не обошлось без участия в дискуссии по этому вопросу глав Госдепартамента США Майка Помпео и Пентагона Джеймса Мэттиса. Это очевидно. То, что решение принято и выполняется, — объективный факт для нас», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».