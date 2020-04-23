|
Повторение пройденного: как новый доклад комитета сената США о «вмешательстве» России может повлиять на выборы 2020 года
23 апреля 2020, 08:05 • 82 • В мире
Выводы американских спецслужб о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году не вызывают сомнений. Об этом говорится в новом докладе комитета по разведке сената США. Кроме того, американские сенаторы утверждают, что Москва, скорее всего, попытается вмешаться и в избирательный процесс 2020 года. Эксперты считают, что представители истеблишмента решили обновить эти бездоказательные обвинения перед выборами, чтобы в случае победы Трампа снова поставить под вопрос легитимность такого исхода.
Gettyimages.ru © Stephen Emlund
Выводы американского разведсообщества о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году являются верными. Об этом говорится в докладе комитета сената по разведке.
Возглавляемый республиканцами комитет должен был проверить выводы совместного доклада спецслужб США от 2017 года, в котором было описано якобы имевшее место вмешательство российских спецслужб в ход выборов. Сенаторы отметили, что не нашли причин сомневаться в заключениях американских разведчиков.
Документ был опубликован для публики со значительным количеством купюр, поэтому анализировать его на наличие каких-либо убедительных доказательств, поддерживающих утверждения американского разведсообщества, не представляется возможным.
В открытых секциях доклада утверждается, что власти России якобы руководили кампанией по оказанию влияния на избирательный процесс в США в ходе президентских выборов 2016 года. При этом ответственность возлагается лично на российского лидера Владимира Путина.
«Комитет заключил, что конкретные разведданные, а также оценки информации из открытых источников говорят в пользу того, что президент Путин одобрял и координировал некоторые аспекты этой кампании по оказанию влияния», — говорится в сенатском докладе.
По словам сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, проведённое расследование ясно даёт понять, что выводы разведсообщества о «вмешательстве» России — «не выдумки».
«Вмешательство России в выборы 2016 года — это факт, а пиетет Дональда Трампа в отношении Путина лишь способствует дальнейшему распространению дезинформации со стороны России и подрывает усилия по защите Соединённых Штатов от новых нападений», — приводит слова сенатора агентство Associated Press.
Российские власти неоднократно заявляли, что подобные утверждения являются бездоказательными и используются в США как средство для дискредитации политических противников. Об этом говорили президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, другие российские дипломаты и политики федерального уровня.
Американские сенаторы перед грядущими выборами хотят придать легитимности утверждениям о роли Москвы в избирательном процессе в США, несмотря на отсутствие доказательств, пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Скорректированные выводы
Стоит отметить, что в новом докладе сенаторы обращают внимание на то, что заключения о роли телеканала RT и агентства Sputnik в событиях 2016 года были основаны на устаревших данных.
«Несмотря на отсылки к материалам российских СМИ за 2016 год, в заключении разведсообщества не содержится актуальная оценка возможностей канала RT (ранее — Russia Today) и новостного агентства Sputnik в том же году, что комитет счёл упущением, поскольку эта информация находилась в открытом доступе», — говорится в документе.
Сенаторы отмечают, что анализ роли этих СМИ в докладе спецслужб представлял собой копию похожего документа от 2012 года. Напомним, что в 2012 году обвинения против России по вмешательству в политический процесс США ещё не выдвигались, а агентство Sputnik было создано спустя два года.
Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян в 2017 году иронично прокомментировала выводы спецслужб США: «Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачёт. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически».
Она также отреагировала на новый доклад сенатского комитета.
Вмешательство на опережение
Отметим, что в новом докладе комитета сената по разведке также содержатся утверждения о том, что Россия якобы будет вмешиваться в избирательный процесс и в 2020 году. В частности, в заявлении главы комитета Ричарда Бёрра говорится, что «агрессивное вмешательство России следует считать «новой нормой», а «РФ и её подражатели всё чаще используют информационную войну, чтобы сеять в обществе хаос и рознь».
«Ввиду приближения президентских выборов 2020 года как никогда важно сохранять бдительность в отношении угрозы вмешательства со стороны враждебно настроенных иностранных игроков», — говорится в заявлении.
Тема нового участия России в грядущих выборах в США с начала года уже неоднократно поднималась американскими СМИ и представителями политического истеблишмента.
Так, в конце февраля американские СМИ, в частности The Washington Post и The New York Times, заявили, что Россия снова вмешается в ход выборов президента США 2020 года, чтобы помочь переизбранию Дональда Трампа. Эти утверждения были основаны на словах анонимных источников в сенате, которые присутствовали на брифинге управления нацразведки на эту тему.
25 февраля сенаторы-демократы призвали главу Госдепа Майка Помпео и главу Минфина Стивена Мнучина ввести новые санкции против России и лично Владимира Путина за вмешательство в предстоящие выборы президента США 2020 года.
В своём письме демократы заявили, что любые другие действия будут расценены как попытка ухода администрации Трампа от ответственности за безопасность страны.
В российском посольстве призвали американских политиков прекратить голословные обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что «Российская Федерация не вмешивается во внутренние процессы других стран».
«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», — пояснили в российской дипмиссии.
Публикация нового доклада о причастности России к выборам 2016 года говорит о том, что противники Трампа готовы сделать всё, чтобы нанести как можно больший урон президенту США, считает профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.
С такой оценкой согласен и Константин Блохин. По его словам, в случае победы Трампа на выборах 2020 года легитимность этого результата снова будет поставлена под вопрос из-за мнимой помощи со стороны России.
«Если победу на выборах одержит Трамп, то его оппоненты снова заявят о российском вмешательстве», — заключил эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 апреля 2020, 09:10
|
22 апреля 2020, 07:10
|
16 апреля 2020, 22:35
|
22 апреля 2020, 03:10
|
17 апреля 2020, 07:10
|
19 апреля 2020, 02:10
|
18 апреля 2020, 19:10