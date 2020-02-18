Повторенье - мать ученья? Литва снова проиграла "Газпрому" спор на €1,4 млрд, но никому не сказала

В 2016 году Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу "Газпрома" по претензиям Литвы, которая требовала с российской компании 1,4 млрд евро за якобы нечестную цену на импортированный в 2004-2012 годах литовский газ.

Согласно решению Верховного суда Швеции, постановление Стокгольмского арбитража, назвавшего претензии Вильнюса беспочвенными, остаётся в силе.

Таким образом, спор окончательно завершён.

По данным СМИ, общественности власти Литвы о проигрыше не сообщили. При этом, как пишет Ruposters, только на адвокатов и судебные издержки республика потратила €10,5 млн.