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Повторенье - мать ученья? Литва снова проиграла "Газпрому" спор на €1,4 млрд, но никому не сказала
18 февраля 2020, 06:39 • 40 • В мире
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Вильнюса с просьбой пересмотреть решение Стокгольмского арбитража в пользу российской компании. Таким образом, Литва снова проиграла "Газпрому" спор на €1,4 млрд, но в этот раз никому не сказала.
В 2016 году Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу "Газпрома" по претензиям Литвы, которая требовала с российской компании 1,4 млрд евро за якобы нечестную цену на импортированный в 2004-2012 годах литовский газ.
Согласно решению Верховного суда Швеции, постановление Стокгольмского арбитража, назвавшего претензии Вильнюса беспочвенными, остаётся в силе.
Таким образом, спор окончательно завершён.
По данным СМИ, общественности власти Литвы о проигрыше не сообщили. При этом, как пишет Ruposters, только на адвокатов и судебные издержки республика потратила €10,5 млн.
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