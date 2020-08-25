Повтор нежелателен: почему в ЕС призвали не сравнивать ситуацию в Белоруссии с украинским кризисом

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит работать с Александром Лукашенко, несмотря на «нелегитимность» его победы на выборах. Об этом он сказал в интервью газете El País. При этом верховный представитель ЕС по внешней политике отметил, что у объединения нет намерения «превращать Белоруссию во вторую Украину». По его словам, ситуации в этих двух странах нельзя сравнивать. По мнению экспертов, слова Борреля свидетельствуют о том, что Брюссель на данном этапе смирился с невозможностью поменять власть в Белоруссии. Вместе с тем, считают аналитики, ЕС продолжит поддерживать белорусскую оппозицию и наращивать своё влияние в этой стране.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает победу Александра Лукашенко на выборах нелегитимной, но при этом не отказывается от работы с ним.

«Мы не признаем его легитимным президентом, как мы не признаём Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в совершенно одинаковой ситуации. Мы не признаём, что они были избраны легитимно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать работать с ними, несмотря на то что не признаём их демократическую легитимность», — подчеркнул Боррель в интервью газете El País.

Он добавил, что ЕС хочет добиться того, чтобы «у белорусов была возможность свободно выражать своё мнение». При этом Боррель подчеркнул, что нынешнюю ситуацию вокруг Белоруссии нельзя сравнивать с украинским кризисом 2014 года, поскольку в событиях на Украине большую роль сыграл геополитический фактор.

«Там была напряжённость между европейскими устремлениями и желанием вступить в союз с Россией. Протестующие несли европейские флаги. Там было геополитическое измерение. Белорусы же сейчас не спорят, кто лучше — папа или мама. Они просто требуют режима, при котором будут свободы и гражданские права. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС также нет намерения превращать Белоруссию во вторую Украину», — заявил глава европейской дипломатии.

Боррель заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать ценности «свободы и демократии» в Белоруссии. Он напомнил о решении ЕС выделить €53 млн белорусскому гражданскому обществу.

«У нас есть финансовые ресурсы, мы мобилизовали €50 млн, чтобы помочь белорусскому обществу, у нас есть политическое влияние, но Беларусь не должна быть второй Украиной», — указал дипломат.

Жозеп Боррель

Reuters

© Virginia Mayo/Pool

Вместе с тем он подчеркнул, что Брюссель должен действовать так, чтобы в РФ его действия не восприняли в неверном ключе.

«Мы должны продвигать политическую реформу, избегая, однако, того, чтобы всё это походило на некий искажающий фактор, поскольку именно так нас могут воспринимать с российской стороны. За напряжённость между Европой и Россией было заплачено стрельбой, насилием и разделением украинской территории, что продолжается до сих пор», — сказал Боррель.

Комментируя отношения России и Евросоюза, Боррель констатировал, что без РФ невозможно решить целый ряд сложных международных проблем.

«С одной стороны, у нас против России действуют санкции, а с другой стороны, мы находимся в энергетической зависимости от неё, причём в случае с некоторыми странами эта зависимость очень сильна. Для литовца и португальца ситуация с Россией выглядит по-разному. Россия — участник международной политики, желающий вновь играть роль державы. Это не единственная страна, которая испытывает старый имперский соблазн. Но, нравится нам это или нет, есть много проблем — от Арктики до Сирии, — которые мы должны попытаться решить вместе с Россией», — сказал он.

Поддержка протестующих

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал на них 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12%.

Оппозиция не признала итоги голосования и вывела людей на улицы. В ночь с 9 на 10 августа в стране начались массовые акции протеста, которые сопровождались насилием как со стороны демонстрантов, так и милиции.

11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву, где установила контакт с местным правительством и провела переговоры с представителями ряда западных государств, в том числе Канады, Германии и США.

Спустя несколько дней после выборов митинги протестующих приобрели мирный характер. Параллельно с этим своих сторонников вывел на улицу и Александр Лукашенко, заявив о фактах иностранного вмешательства в дела страны.

Для обсуждения событий в Белоруссии в ЕС 19 августа был созван экстренный саммит в формате видеоконференции. Инициаторами его проведения выступили Польша и Литва.

По итогам переговоров было заявлено, что Европа не признаёт итоги выборов и выражает поддержку протестующим. Как отметил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель, Брюссель готов «сопровождать мирный переход власти» в Белоруссии. Он также призвал Минск найти ненасильственный выход из кризиса и сообщил о намерении ЕС ввести санкции против тех, кто «ответственен за насилие в республике и фальсификацию» итогов голосования.

В свою очередь, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен выделить €53 млн на оказание помощи Белоруссии. €2 млн из этой суммы пойдут жертвам политических репрессий, а €1 млн направят на поддержку «гражданского общества и независимых медиа». Остальные €50 млн в Брюсселе хотят потратить на борьбу с коронавирусом и поддержку социальных служб и бизнеса Белоруссии.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель намерен поддержать белорусов, выступающих за фундаментальные свободы и демократию. О поддержке протестующих объявили также в Литве и Польше. Причём польский премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал наладить финансирование «независимых» белорусских СМИ.

Прокомментировали ситуацию в Белоруссии и лидеры двух самых влиятельных стран ЕС — Германии и Франции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала выборы в Белоруссии нечестными и осудила применение насилия в отношении демонстрантов. Она призвала к установлению диалога между белорусскими властями и оппозицией, при этом отметив недопустимость внешнего вмешательства в дела республики.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи в форте Брегансон

AFP

© CHRISTOPHE SIMON / POOL

Схожей точки зрения придерживается и французский президент Эммануэль Макрон. Он заявил, что в Белоруссии не должен повториться украинский сценарий. В то же время и Макрон, и Меркель выступили за поддержание диалога с Россией по этому вопросу.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Стивен Биган 24 августа, после встречи со Светланой Тихановской в Вильнюсе, заявил, что Вашингтон «не может и не станет определять ход событий в Белоруссии».

Неудачная попытка

Слова Борреля о намерении продолжить работу с Лукашенко свидетельствуют, что в ЕС на данном этапе смирились с тем, что попытка сместить белорусского лидера не удалась. Такой точки зрения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Европейским странам Лукашенко не нравится, и они делают всё возможное, чтобы поддержать протесты. Но пока у них ничего не выходит, и Боррель просто официально признался в этом. Это надо понимать так, что реальная власть сейчас у Лукашенко, и именно с ним они будут работать», — пояснил он в интервью RT.

По словам экспертов, Европа не готова пойти на радикальные шаги и повторить в Белоруссии украинский сценарий, потому что поддержка Брюсселем «евромайдана» привела к появлению на континенте очага нестабильности.

«ЕС играл ключевую роль в уничтожение легитимной власти на Украине и получил в итоге ситуацию, при которой Европа имеет рядом со своими границами хаос и зону нестабильности. Поэтому лидеры ЕС, такие как Франция и Германия, всё-таки не готовы пойти на повторение украинского опыта», — считает Шаповалов.

Как отмечают аналитики, и Вашингтон не намерен напрямую вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, как это было на Украине. Об этом свидетельствуют и слова замгоссекретаря Стивена Бигана. Вместе с тем США могут влиять на белорусские события опосредованно — руками Польши и Литвы, которые являются их ближайшими союзниками в Европе. Именно эти страны занимают наиболее активную позицию в белорусском кризисе, считают эксперты.

«Варшава и Вильнюс будут проводниками интересов США в этом вопросе. Польшу и страны Балтии нужно рассматривать как троянского коня Америки в ЕС», — говорит Шаповалов.

В то же время остальные члены Евросоюза, включая Париж и Берлин, на данный момент не готовы поддержать позицию Польши и Литвы и «бросить все силы на свержение белорусской власти», говорит Шаповалов. Однако работу своей «мягкой силы», а также прямую поддержку белорусской оппозиции они не прекратят, отметил, в свою очередь, преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис.

«Поддержка продолжится через элементы мягкой силы. И в среднесрочной перспективе ЕС намерен постараться сменить политический режим в Белоруссии. Но в данный момент этого не произойдёт», — заявил аналитик в интервью RT.

Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников

РИА Новости

© Виктор Толочко

При этом наиболее активны в применении «мягкой силы» будут Польша и Литва, считает Маргулис.

«Поддержку оппозиции они оказывают много лет. Будут продолжаться студенческие программы, помощь в проведении различных форумов и мероприятий на территории этих стран. Например, ежегодный Международный конгресс исследователей Беларуси, который проводится либо в Польше, либо в Литве. Там будут находиться представители оппозиции», — рассказал аналитик.

Заявления Борреля о необходимости диалога с Россией эксперты оценили положительно. По их словам, европейский дипломат констатировал очевидные вещи.

«Это логичное и рациональное заявление. ЕС понимает, что Россия является не просто важным экономическим партнёром, а ключевым игроком в Европе. Россия — самая крупная европейская страна. В экономическом, политическом и военном отношении Москва играет крайне важную роль. И без диалога с ней решать вопросы в Европе, особенно если речь идёт о Белоруссии и постсоветском пространстве в целом, попросту невозможно», — заключил Шаповалов.

В свою очередь, Сергей Маргулис указал на то, что Россия и Белоруссия очень тесно связаны в экономическом и политическом плане. В этой ситуации, говорит аналитик, ЕС просто не может игнорировать позицию РФ по ситуации в этой республике.

«В отличие от Брюсселя, Москва имеет гораздо больше влияния на Беларусь. Во-первых, на Россию приходится половина всего белорусского товарооборота, Россия является ключевым инвестором в белорусскую экономику. Кроме того, Беларусь является членом как Союзного государства, так и ЕАЭС с ОДКБ. Две страны достаточно плотно интегрированы друг с другом, поэтому Брюссель признаёт, что без диалога с Москвой решить белорусский кризис не удастся», — заключил эксперт.