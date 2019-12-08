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Повсюду «боевики Путина»: Что на самом деле стоит за шпионскими скандалами в Европе
08 декабря 2019, 08:09 • 118 • В мире
Только за 2019 год Запад заявил по крайней мере о восьми скандалах, подозрениях или случаях активности «русских шпионов», контролируемых Кремлём. Подобные заявления сейчас слышны уже гораздо чаще, чем традиционные указания на некую военную угрозу, которая исходит от России. Почему это происходит и какова новая цель этих провокаций?
Автор:
Кучер Егор
Борьба всего западного мира против «русских шпионов» насчитывает уже далеко не одно десятилетие и даже не одно столетие. Мы прекрасно помним «дело Скрипалей», из-за которого против России были введены не только европейские, но и очередные американские санкции. Мы помним и разоблачение целой группы российских агентов в 2010 году, среди которых была Анна Чапман, «the most beautiful spy we had ever seen» — «самый красивый шпион, которого мы когда-либо видели», как писала о ней тогда западная пресса.
Однако именно 2019 год стал периодом, когда о «русских шпионах» на Западе говорят почти каждый день. Раз за разом предприимчивая пресса находит некие источники или пишет о разоблачениях «агентов Кремля», происках ГРУ в разных странах.
В мае был вынужден подать в отставку лидер австрийских националистов Хайнц-Кристиан Штрахе. В Сети появилось видео, на котором он запечатлён в беседе с представительницей некоего «русского олигарха», предлагающего ему сотрудничество.
В начале сентября в Италии был арестован топ-менеджер «Ростеха» Александр Коршунов по подозрению в попытке кражи интеллектуальной собственности у авиационного подразделения американской компании General Electric. Несколькими днями позднее в Болгарии по подозрению в шпионаже был задержан глава движения «Русофилы» Николай Малинов.
В октябре американская пресса написала о секретном подразделении ГРУ в Москве, где планируются «кровавые убийства» и якобы проходят подготовку спецназовцы, которые, как Петров и Боширов, должны действовать за границей под прикрытием.
В ноябре шпионский скандал разразился в Сербии, где властям пришлось реагировать на видеозапись, на которой неизвестное лицо, предположительно «русский агент», передаёт деньги сербскому госслужащему.
4 декабря французская Le Monde «нашла» в Альпах базу спецназа ГРУ, в которой, как утверждается, идёт подготовка диверсионных отрядов для терроризирования Европы.
Самый последний скандал — убийство в Берлине чеченского террориста с грузинским паспортом Зелимхана Хангошвили. В этом убийстве немецкая прокуратура усмотрела «руку Кремля», а сам инцидент уже стал поводом для высылки из Германии двух российских дипломатов.
Наконец, 6 декабря США ввели против ряда лиц и компаний из России новые санкции, связанные с деятельностью хакерской группировки Evil Corp., которую контролирует российский гражданин Максим Якубец. За его голову объявлена награда в 5 млн долларов, ЦРУ считает, что он работает в интересах ФСБ России.
Фото: Cineberg / Shutterstock.com
Правые в Австрии, конкуренция в авиации и болгарские «Русофилы»
Если попытаться разобраться во всех этих «сливах», то сразу станут заметны несоответствия, неточности, декларативный характер дел. Так, в ситуации с Хайнцем-Кристианом Штрахе речь идёт вовсе не о том, что он мог быть «агентом Кремля» или подкупленным депутатом. Речь идёт о том, что Штрахе перешёл дорогу своим политическим оппонентам, которые, вероятно, и заманили его в ловушку. Штрахе был лидером правой Австрийской партии свободы (АПС), которая продвигала в австрийском обществе консервативные и традиционные ценности.
Компрометирующее Штрахе видео попало в Сеть незадолго до выборов в парламент Австрии, а первой о скандальном видеоролике написала немецкая пресса, которая тогда опасалась, что успех правых на прошедших вскоре выборах в Европарламент угрожает европейской солидарности.
Примечательно, что «слив» произошёл спустя два года (!) после того, как было снято скандальное видео. Этот факт также наводит на мысли, что имела место провокация с целью устранения АПС и Штрахе из политической жизни Австрии и Европы перед выборами, а вовсе не происки Москвы по вербовке этого политика.
Арест топ-менеджера «Ростеха» Александр Коршунова в сентябре также вызывает множество вопросов. Американцы предъявили ему обвинение в попытке кражи секретов об авиационных двигателях (именно «попытке», а не «краже»), однако после этого президент России Владимир Путин не только осудил это задержание, но и рассказал о контракте, заключённом с Италией на консультации по авиационным двигателям.
Фото: Billion Photos / Shutterstock.com
Даже если итальянцы через менеджеров итальянского представительства General Electric, компанию GE Aviation выдали какие-то «секреты», то претензии необходимо предъявить им, а не Коршунову и России. Российский топ-менеджер также является сотрудником Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), которая разрабатывает дальнемагистральный самолёт МС-21. В будущем он может стать серьёзным конкурентом для американского Boeing. В данный момент слабым местом проекта является двигатель, для улучшения которого и проводили консультации с итальянцами.
Поэтому очевидно, что в ситуации с Коршуновым скорее имеет место операция американской разведки по нейтрализации российского топ-менеджера, а вовсе не его попытка украсть какие-то секреты, ведь у американцев нет никаких доказательств, кроме данных о контактах.
Задержание главы движения «Русофилы» Николая Малинова в Болгарии — случай нетипичный, но показательный. Малинов открыто называл себя большим другом России и представлял альтернативную точку зрения на современную европейскую повестку.
В прокуратуре Болгарии рассказали, что следствие по делу Малинова проводится по ст. 105 УК, максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы. В «Русофилах» же назвали задержание «фарсом», так как НПО не могла быть шпионом, там работают «неосведомлённые люди». Тем не менее у Малинова прошли обыски, однако с тех пор не сообщалось, что правоохранители нашли какие-либо доказательства его шпионской деятельности.
«Боевики Путина», шпионы в Сербии и Германии
В октябре The New York Times со ссылкой на неназванных «security officials» — представителей органов безопасности — сообщила, что дестабилизацией в Европе занимается особое засекреченное подразделение спецназа Главного разведывательного управления России (ГРУ, ныне — Главное управление Гештаба). Разведка США считает, что за подобными акциями стоят специалисты из воинской части 29155.
— говорилось в материале.
Разведка США также утверждает, что подразделением якобы руководит лично Владимир Путин, а спецназовцы ГРУ реализовывают таким образом «излюбленную тактику гибридной войны», так как следы их деятельности якобы налицо и во взломе серверов Демократической партии США в 2016 году во время выборов президента.
В адрес этих «русских боевиков» звучат очень красочные эпитеты: «органично безжалостные», «ветераны самых кровопролитных конфликтов» и так далее. Во всех утверждениях, впрочем, не назван ни один источник информации, не предъявлено никаких документов, которые могли бы указывать как на существование «боевиков Путина», так и на характер их деятельности в инцидентах, которые им приписывают. The New York Times в качестве доказательной базы использовала несколько фотографий. На одной из них изображены вместе генерал-майор Андрей Аверьянов и Анатолий Чепига (Боширов), что якобы должно как доказать наличие секретного подразделения, так и подтвердить его участие в подрывной деятельности на Западе.
Следующий шпионский скандал разразился в ноябре в Сербии. В интернете появилось видео годичной давности, где запечатлены двое мужчин, один из которых является сербским военным, а другой — сотрудником атташата России в Сербии. Запись сделана болгарским журналистом Христо Грозевым. На этом ролике видно, как два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке.
Затем сообщалось, что на записи российский разведчик Георгий Клебан передаёт деньги сербскому разведчику, а само видео было снято 24 декабря 2018 года. Спецслужбы Сербии заявили, что заранее знали об этой встрече, но больше её не комментировали.
Фото: Motortion Films / Shutterstock.com
Между тем газета «Вечерние новости» написала тогда, что встречавшийся с Клебаном человек не имеет отношения к госслужбам Сербии:
Газета также предполагает, что видео было снято Грозевым не бесплатно, а в интересах румынской разведки, которая, в свою очередь, действовала от имени спецслужб США. Цель — раскачать отношения России и Сербии.
В начале декабря стало широко известно об убийстве в Берлине гражданина Грузии, уроженца Чечни, боевика, связанного с чеченским бандподпольем, Зелимхана Хангошвили. В Германии он попросил предоставить ему убежище, однако немецкие власти ему отказали.
The Wall Street Journal писала, что власти Германии подозревают наличие «российского следа» в убийстве Хангошвили, и совершили его якобы «агенты Кремля». Подозреваемый в убийстве уже задержан, но пока он не дал никаких показаний. Несмотря на это, власти Германии выслали двух российских дипломатов, этот шаг уже осудили в Москве, а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что для проработки таких вопросов есть каналы связи между правоохранительными органами, а разговаривать языком высылки дипломатов «недопустимо».
Произошедшее — безусловно, попытка максимально испортить и без того напряжённые отношения Германии и России. О связи подозреваемого в убийстве с Кремлём немецким спецслужбам сообщили их американские коллеги. Скандал разворачивается на фоне попыток США заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» в Германию, тогда как Берлин этот проект поддерживает.
База ГРУ в Альпах, хакеры из «Корпорации зла»
Французская Le Monde 4 декабря написала, что во Французских Альпах находится секретная база ГРУ, на которой в период с 2014 по 2018 год останавливалось по крайней мере 15 сотрудников российских спецслужб. Le Monde также пишет о воинской части 29155 и отмечает, что в числе останавливавшихся на этой базе были Петров и Боширов, которые подозреваются в отравлении Скрипалей.
Газета ссылается на неназванные источники в спецслужбах Франции, Швейцарии и США, которые и установили наличие базы. При этом её местоположение не называется. Примечательно, что в материале также сказано, что следов работы «шпионов» во Франции найдено не было, не удалось установить ни тайники с оружием, ни сообщников. Именно поэтому сообщение о такой базе не имеет доказательств, кроме декларативного утверждения, что якобы именно из этого пункта Россия проводила свои операции в Европе.
5 декабря Минфин США объявил о введении санкций против шести российских компаний, хакерской группировки Evil Corp. и 17 лиц, в число которых входят граждане России. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на сотрудничество с ними американских компаний.
5 декабря Минфин США объявил о введении санкций против шести российских компаний, хакерской группировки Evil Corp. и 17 лиц, в число которых входят граждане России. Фото: globalnewsart / Shutterstock.com
Агентство Reuters сообщило, что за информацию о местонахождении лидера группировки Максима Якубца назначена награда в 5 млн долларов.
Якубец назван «преступником XXI века, руководящим группировкой из подвалов московских кафе», а также лицом, связанным с ФСБ. Отметим, что Evil Corp., название которой можно перевести как «корпорация зла», по данным спецслужб США, стоит за похищением по крайней мере 100 млн долларов из финучреждений по всему миру.
Между тем в сообщении также говорится, что Россия передавала США информацию о Якубце, пытаясь задержать этого преступника. Таким образом, в СМИ уже поднимается шум об очередной хакерской группировке, тогда как на деле речь идёт о преступниках, задержать которых помогает и сама Россия.
Новая пропаганда
Если подвести итог по всем этим делам, то окажется, что при всей громкости сделанных заявлений доказательная база серьёзно хромает. Источники, как правило, не называются, а основной посыл остаётся тем же, что и в «деле Скрипалей», когда «злонамеренный характер» действий России считается аксиомой.
Обращает на себя внимание и изобилие скандалов в 2019 году. При этом можно констатировать некоторое снижение градуса риторики относительно военной угрозы, исходящей от России. Нынешние заявления на этот счёт не идут ни в какое сравнение с теми, которые были сделаны американскими и европейскими официальными лицами в период, когда США очень добивались выхода из ДРСМД.
Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО. Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress
Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО, а также провозгласил курс на расширение контактов с Москвой и перезарузку отношений. Германия поддерживает «Северный поток — 2», и у США остаётся всё меньше времени для того, чтобы наложить санкции на компании-операторы, которые прокладывают трубы по дну Балтики уже на заключительном этапе строительства.
Кроме этого, в Европе всё более явно набирают популярность правые консерваторы. Ряд СМИ открыто называют Владимира Путина «крёстным отцом» всех правых европейских движений. Именно поэтому, когда пугать истеблишмент и граждан российской военной угрозой уже не так модно, как в прошлом году, обществу на Западе всё больше говорят о хакерах, спецназовцах и шпионах из России.
Необходимо было попытаться рассорить Россию с Сербией и Болгарией, а также предпринять меры во Франции, где «нашли» базу ГРУ, и в Германии, где был убит чеченский террорист. В ситуации с Италией имеет место нечистоплотная конкурентная борьба с Россией, которую очень удобно вести, обвинив менеджера одной из крупнейших российских корпораций в шпионаже. Эти примеры позволяют говорить о смене формы, в которой в 2019 году ведётся антироссийская пропаганда, где нет места серьёзным доказательствам, но есть место громким заявлениям с целью максимально расшатать отношения Запада и России.
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