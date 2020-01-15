«Повстанческие ночи»: бюджетные миллионы на Украине выделяются на бандеровскую идеологию • 51 • Аналитика

Пытающаяся убеждать мир в том, что никакого всплеска неонацизма в ней вовсе не происходит, Украина продолжает на государственном уровне всемерно развивать и поддерживать движения, направленные на вколачивание в молодые поколения украинцев идеологии «национал-патриотизма».



В нищей, по сути дела, стране громадные суммы из полупустого государственного бюджета выделяются организациям, фактически являющимся продолжателями дела нацистского «гитлерюгенда». Вот уже третий год там проводится масштабный конкурса «проектов национал-патриотического воспитания», лауреаты которого становятся получателями огромных (по украинским меркам) грантов из казны. Даже краткий перечень некоторых из тех, кто удостаивается этой чести, дает полное представление о том, во что именно сегодня стремится вкладывать деньги официальный Киев.







Так, по итогам такого конкурса, которые были подведены в начале нынешнего года, более 2 миллионов гривен достанутся львовской «скаутской организации «Пласт». О том, что это за чудная компания и какие именно «идеалы» она стремится прививать детям и подросткам, свидетельствует то, что выходцами из нее в свое время являлись Бандера и Шухевич. А также многие другие «видные деятели» гнуснопрославленной ОУН-УПА (*экстремистская организация, запрещённая в РФ). Собственно говоря, за государственный кошт руководители «Пласта» намерены детишек не на починку заборов бабушкам в вымирающих украинских селах организовывать, а загонять их в военизированные национал-патриотические палаточные лагеря. Там, помимо «формирования патриотического сознания», скауты, естественно, будут обучаться соответствующим боевым навыкам. Это вам не какие-то там давно преданные в «нэзалэжной» анафеме тимуровцы! Перед нами – настоящий конвейер по подготовке необандеровцев.



Если кого-то одолевают сомнения относительно того, с кем и как будут учить «сражаться» детей и подростков адепты бандеровщины, уточняю: на полученные от государства 350 тысяч гривен организация Молодежный националистический конгресс намерена в нынешнем году организовать «летние сборы». В процессе таковых их юные участники будут жить в лесу, при этом «воссоздавая события эпической битвы отрядов УПА против НКВД».



Да, собственно, одни названия победителей конкурса и планируемых ими мероприятий говорят сами за себя. «Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций» (ВОВПО) с проектом «Воинственный дух», участники которого будут проходить физическую и психологическую допризывную подготовку "по стандартам НАТО". Молодежный фонд «Крылья», планирующий провести «Повстанческие ночи». Само название заставляет задуматься.



Не забыта и «культурная составляющая» бандеровской идеологии. Почти полмиллиона выделяется на «фестиваль украинского духа «Бандерштат», проводимый традиционно с личным участием ветеранов УПА* и их пышным чествованием. Тут без комментариев. Еще 300 тысяч – на «военно-исторический» шабаш именуемый «Под покровом Тризуба» и проводимый общественной организацией «Валькирия». Все остальное – совершенно в том же духе: типичнейший набор украинского национал-патриота. Пока что все перечисленные выше «движения» сконцентрированы, по большей части, на Западной Украине. Однако, начиная с 2014 года эта гнилостная зараза расползается уже по всей стране, и распространение ее ускорятся пугающими темпами.



И может ли быть по другому, если на уровне комитета Верховной Рады по делам молодежи и спорта всерьёз сегодня обсуждается необходимость создания государственного агентства по патриотическому воспитанию с националистическим налётом? Пока же входящими в него депутатами «на места» рассылаются обширные и подробные рекомендации по усилению соответствующей работы и максимально широкому охвату ею всех детей и подростков.



На копию Третьего рейха, которому она так старательно подражает во многих отношениях, Украина, понятно, не тянет. По своему уровню это максимум убогонькая пародия на него. Тем не менее, создающие эту пародию фигляры крови человеческой пролить могут куда как немало – если, конечно, их вовремя не остановить. Пытающаяся убеждать мир в том, что никакого всплеска неонацизма в ней вовсе не происходит, Украина продолжает на государственном уровне всемерно развивать и поддерживать движения, направленные на вколачивание в молодые поколения украинцев идеологии «национал-патриотизма».В нищей, по сути дела, стране громадные суммы из полупустого государственного бюджета выделяются организациям, фактически являющимся продолжателями дела нацистского «гитлерюгенда». Вот уже третий год там проводится масштабный конкурса «проектов национал-патриотического воспитания», лауреаты которого становятся получателями огромных (по украинским меркам) грантов из казны. Даже краткий перечень некоторых из тех, кто удостаивается этой чести, дает полное представление о том, во что именно сегодня стремится вкладывать деньги официальный Киев.Так, по итогам такого конкурса, которые были подведены в начале нынешнего года, более 2 миллионов гривен достанутся львовской «скаутской организации «Пласт». О том, что это за чудная компания и какие именно «идеалы» она стремится прививать детям и подросткам, свидетельствует то, что выходцами из нее в свое время являлись Бандера и Шухевич. А также многие другие «видные деятели» гнуснопрославленной ОУН-УПА (*экстремистская организация, запрещённая в РФ). Собственно говоря, за государственный кошт руководители «Пласта» намерены детишек не на починку заборов бабушкам в вымирающих украинских селах организовывать, а загонять их в военизированные национал-патриотические палаточные лагеря. Там, помимо «формирования патриотического сознания», скауты, естественно, будут обучаться соответствующим боевым навыкам. Это вам не какие-то там давно преданные в «нэзалэжной» анафеме тимуровцы! Перед нами – настоящий конвейер по подготовке необандеровцев.Если кого-то одолевают сомнения относительно того, с кем и как будут учить «сражаться» детей и подростков адепты бандеровщины, уточняю: на полученные от государства 350 тысяч гривен организация Молодежный националистический конгресс намерена в нынешнем году организовать «летние сборы». В процессе таковых их юные участники будут жить в лесу, при этом «воссоздавая события эпической битвы отрядов УПА против НКВД».Да, собственно, одни названия победителей конкурса и планируемых ими мероприятий говорят сами за себя. «Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций» (ВОВПО) с проектом «Воинственный дух», участники которого будут проходить физическую и психологическую допризывную подготовку "по стандартам НАТО". Молодежный фонд «Крылья», планирующий провести «Повстанческие ночи». Само название заставляет задуматься.Не забыта и «культурная составляющая» бандеровской идеологии. Почти полмиллиона выделяется на «фестиваль украинского духа «Бандерштат», проводимый традиционно с личным участием ветеранов УПА* и их пышным чествованием. Тут без комментариев. Еще 300 тысяч – на «военно-исторический» шабаш именуемый «Под покровом Тризуба» и проводимый общественной организацией «Валькирия». Все остальное – совершенно в том же духе: типичнейший набор украинского национал-патриота. Пока что все перечисленные выше «движения» сконцентрированы, по большей части, на Западной Украине. Однако, начиная с 2014 года эта гнилостная зараза расползается уже по всей стране, и распространение ее ускорятся пугающими темпами.И может ли быть по другому, если на уровне комитета Верховной Рады по делам молодежи и спорта всерьёз сегодня обсуждается необходимость создания государственного агентства по патриотическому воспитанию с националистическим налётом? Пока же входящими в него депутатами «на места» рассылаются обширные и подробные рекомендации по усилению соответствующей работы и максимально широкому охвату ею всех детей и подростков.На копию Третьего рейха, которому она так старательно подражает во многих отношениях, Украина, понятно, не тянет. По своему уровню это максимум убогонькая пародия на него. Тем не менее, создающие эту пародию фигляры крови человеческой пролить могут куда как немало – если, конечно, их вовремя не остановить. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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