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Повреждены хвостовая балка и лопасти винта: не менее 16 человек пострадали при жёсткой посадке Ми-8 в Красноярском крае

25 декабря 2019, 15:54  •  136 • В России
По меньшей мере 16 человек пострадали во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщает региональный Минздрав. Всего на борту вертолёта, который перевозил вахтовиков, находились 24 человека. В результате аварии оказались повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
 
РИА Новости © Виктор Бельцов
 

В Красноярском крае вынужденную посадку совершил вертолёт Ми-8 компании «КрасАвиа». Борт следовал по маршруту от посёлка Байкит к Юрубченскому нефтяному месторождению и перевозил группу вахтовиков.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На борту вертолёта находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. По данным МЧС, при взлёте Ми-8 с пассажирами попал в снежный вихрь и совершил жёсткую посадку на территории аэропорта Байкит.

«У воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Разлива нефтепродуктов и возгорания не произошло», — пояснили в ведомстве. 

По информации «Интерфакса», вертолёт перевозил сотрудников «Байкитской нефтегазогеологоразведочной экспедиции» (БНГРЭ), а заказчиком рейса была компания «Славнефть».

Ликвидацией последствий происшествия занимались 40 человек, было задействовано шесть единиц техники. Информация о раненых разнится. Сразу после аварии сообщалось о трёх пострадавших, позднее их число несколько раз уточнялось. По данным краевого Минздрава, пострадали 16 человек.

  • Авария Ми-8 в Красноярском крае
  • РИА Новости
  • © Виктор Бельцов

«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение», — цитирует ТАСС представителя медицинских служб региона.

Как уточнили в красноярском Минтрансе, совершивший аварийную посадку вертолёт был выпущен в 2017 году.

«Вертолёт был новый. Вертолёт выпущен в сентябре 2017 года. Бортовой номер RA22720», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. Выводы о состоянии машины на момент аварии появятся по итогам работы комиссии.

Вертолёты Ми-8 начали разрабатывать в 1960 году, а их серийный выпуск начался в 1965-м. Это многофункциональная машина, которая способна решать разные задачи благодаря модернизации за счёт дополнительных средств. Внешняя подвеска вертолёта позволяет перевозить груз весом до трёх тонн.

С начала года в России произошёл ряд других инцидентов с вертолётами Ми-8. Так, в ноябре 2019 года на Ямале вертолёт этой модели совершил жёсткую посадку возле села Новый порт. Машина, перевозившая 22 вахтовиков и трёх членов экипажа из Новопортовского месторождения в Новый Уренгой, получила повреждения хвостовой балки и шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

В сентябре в Саратовской области в аварию попал вертолёт Ми-8 Минобороны. Машина ударилась о землю и полностью сгорела на рулёжной дорожке аэродрома Сокол. На борту находились три члена экипажа, все они смогли эвакуироваться, обошлось без пострадавших.

На Камчатке пять человек получили травмы в августе, когда вертолёт Ми-8Т компании «Вертикаль-Т» совершил жёсткую посадку в районе Кроноцкого заповедника, следуя по маршруту Козыревск — Долина гейзеров.

В июле, также на Камчатке, вертолёт Ми-8Т, следовавший техническим рейсом из населённого пункта Майское, совершил жёсткую посадку на площадке Долина гейзеров. На борту машины, принадлежащей компании «Ельцовка», находились семь пассажиров и три члена экипажа, все они получили травмы.

В декабре 2018 года ещё один вертолёт той же компании совершил жёсткую посадку на площадке «Кедровый» в Парабельском районе Томской области. На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. В результате инцидента вертолёт оказался повреждён, четыре человека получили травмы.

В ноябре того же года вертолёт Ми-8Т компании «Баркол» потерпел крушение в лесистой местности в Тверской области. На борту следовавшей из Смоленской области машины были два пилота, бортмеханик и сотрудник компании «Транснефть». В результате аварии погиб один человек, трое получили ранения.

Вертолёт Ми-8Т разбился на территории Иркутской области в сентябре 2018 года. Экипаж воздушного судна в момент аварии выполнял аэрофотосъёмку. Все члены экипажа погибли. По итогам расследования комиссия МАК пришла к выводу, что наиболее вероятными причинами аварии являются потеря пространственной ориентировки и ошибки пилотирования.

В августе того же года вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на аэродроме Упрун в Челябинской области. На борту принадлежавшей Минобороны машины был экипаж в составе трёх человек, все они самостоятельно покинули борт. Вертолёт после аварии загорелся, однако его потушили пожарные, оперативно прибывшие к месту ЧП.

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