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Повреждены хвостовая балка и лопасти винта: не менее 16 человек пострадали при жёсткой посадке Ми-8 в Красноярском крае
25 декабря 2019, 15:54 • 136 • В России
По меньшей мере 16 человек пострадали во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщает региональный Минздрав. Всего на борту вертолёта, который перевозил вахтовиков, находились 24 человека. В результате аварии оказались повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
РИА Новости © Виктор Бельцов
В Красноярском крае вынужденную посадку совершил вертолёт Ми-8 компании «КрасАвиа». Борт следовал по маршруту от посёлка Байкит к Юрубченскому нефтяному месторождению и перевозил группу вахтовиков.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На борту вертолёта находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. По данным МЧС, при взлёте Ми-8 с пассажирами попал в снежный вихрь и совершил жёсткую посадку на территории аэропорта Байкит.
По информации «Интерфакса», вертолёт перевозил сотрудников «Байкитской нефтегазогеологоразведочной экспедиции» (БНГРЭ), а заказчиком рейса была компания «Славнефть».
Ликвидацией последствий происшествия занимались 40 человек, было задействовано шесть единиц техники. Информация о раненых разнится. Сразу после аварии сообщалось о трёх пострадавших, позднее их число несколько раз уточнялось. По данным краевого Минздрава, пострадали 16 человек.
«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение», — цитирует ТАСС представителя медицинских служб региона.
Как уточнили в красноярском Минтрансе, совершивший аварийную посадку вертолёт был выпущен в 2017 году.
Вертолёты Ми-8 начали разрабатывать в 1960 году, а их серийный выпуск начался в 1965-м. Это многофункциональная машина, которая способна решать разные задачи благодаря модернизации за счёт дополнительных средств. Внешняя подвеска вертолёта позволяет перевозить груз весом до трёх тонн.
С начала года в России произошёл ряд других инцидентов с вертолётами Ми-8. Так, в ноябре 2019 года на Ямале вертолёт этой модели совершил жёсткую посадку возле села Новый порт. Машина, перевозившая 22 вахтовиков и трёх членов экипажа из Новопортовского месторождения в Новый Уренгой, получила повреждения хвостовой балки и шасси. В результате инцидента никто не пострадал.
В сентябре в Саратовской области в аварию попал вертолёт Ми-8 Минобороны. Машина ударилась о землю и полностью сгорела на рулёжной дорожке аэродрома Сокол. На борту находились три члена экипажа, все они смогли эвакуироваться, обошлось без пострадавших.
На Камчатке пять человек получили травмы в августе, когда вертолёт Ми-8Т компании «Вертикаль-Т» совершил жёсткую посадку в районе Кроноцкого заповедника, следуя по маршруту Козыревск — Долина гейзеров.
В июле, также на Камчатке, вертолёт Ми-8Т, следовавший техническим рейсом из населённого пункта Майское, совершил жёсткую посадку на площадке Долина гейзеров. На борту машины, принадлежащей компании «Ельцовка», находились семь пассажиров и три члена экипажа, все они получили травмы.
В декабре 2018 года ещё один вертолёт той же компании совершил жёсткую посадку на площадке «Кедровый» в Парабельском районе Томской области. На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. В результате инцидента вертолёт оказался повреждён, четыре человека получили травмы.
В ноябре того же года вертолёт Ми-8Т компании «Баркол» потерпел крушение в лесистой местности в Тверской области. На борту следовавшей из Смоленской области машины были два пилота, бортмеханик и сотрудник компании «Транснефть». В результате аварии погиб один человек, трое получили ранения.
Вертолёт Ми-8Т разбился на территории Иркутской области в сентябре 2018 года. Экипаж воздушного судна в момент аварии выполнял аэрофотосъёмку. Все члены экипажа погибли. По итогам расследования комиссия МАК пришла к выводу, что наиболее вероятными причинами аварии являются потеря пространственной ориентировки и ошибки пилотирования.
В августе того же года вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на аэродроме Упрун в Челябинской области. На борту принадлежавшей Минобороны машины был экипаж в составе трёх человек, все они самостоятельно покинули борт. Вертолёт после аварии загорелся, однако его потушили пожарные, оперативно прибывшие к месту ЧП.
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