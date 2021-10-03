Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми

Чего боятся США? Войны? Фатальной угрозы национальной безопасности? Того, что американское ядерное оружие перестанет быть сдерживающим фактором для потенциальных врагов? О нет! США боятся, что имеющиеся ограничения по наступательным вооружениям на пару с Россией однажды не позволят им первыми применить ядерное оружие. И прежде всего – по ими же выдуманным или спровоцированным поводам.

Кто эти люди?

Ядерный баланс меняется – и не в лучшую для США сторону, сетует Питер Хьюсси, руководитель направления по стратегическим исследованиям политики сдерживания в Институте Митчелла и председатель геостратегического анализа в Потомаке, штат Мэриленд.

Потомак – это такое местечко в округе Монтгомери, штат Мэриленд, где проживает под 50 тысяч человек с долей негритянского населения всего в 4,6%. Как можно быть President of Geostrategic Analysis такого населённого пункта, сразу не поймёшь. Но это местечко – пригород Вашингтона, где проживают миллиардеры, генеральные директора корпораций, ведущие CNN, актёры и писатели, – и даже сами те негры представлены миллионерствующими игроками профессиональных лиг. В таком сообществе президент по геостратегическому анализу смотрится органично.

И значит, перед нами не просто мнение одного из авторов частенько спорного издания The National Interest, а квинтэссенция того, что думает о проблеме та Америка, которая управляет США. И через этот инструмент влияет на мир.

Итак, что же она думает?

Догонять и не догнать Россию

Дилемма, оказывается, стоит перед Америкой. И очень серьёзная. Большую озабоченность "по двум отдельным, но очень взаимосвязанным причинам" вызывает рост ядерных сил Китая вдобавок к российским "экзотическим" новым ядерным системам.

Опять же в скобочках: "экзотические" – так и сказано. Хотя непонятно, про что. В конце концов, главные наши новинки – в средствах доставки. Гиперзвуковой глайдер, который произвольно ныряет на 20 Махах (1 Мах – скорость звука), что превращается для него на такой скорости почти в водной плотности стихию, – да, это экзотика для американцев. Которые недавно впервые успешно запустили ракету на 5 Махов и расплакались от радости. Как дети, которых похлопал по плечу Санта-Клаус за громко рассказанный стишок. Что же, впечатляющий успех: США догнали в гиперзвуке Северную Корею! Вот тебе конфетка, девочка!

Что же до самого ядерного оружия, то тут никакой экзотики. Конечно, ходят слухи, что ядерный фугас на подводном носителе "Посейдон" будет кобальтовым. Чтобы не просто разрушить побережье и вогнать волну с Атлантического океана в Великие озёра, а ещё и радиацией всё усугубить. Дабы не просто так безнаказанно летал президент США в своём спасительном "самолёте Судного дня", а пропитывался по пути духом последнего для себя привета из России. Но это всё же пока – слухи. Да и не угроза вовсе, а так – вроде знака о телекамере на дороге. Мол, не превышай, приятель, если не хочешь неприятных последствий…

Но отметим: в одном этом слове и признание "истинной Америки", что в случае чего во Флориду прилетит вовсе не мультиком, и её же признание в том, что Россия обогнала её на расстояние сказочного, экзотического измерения.

Чего боится Америка

Этот рост силы ставит несколько вопросов, отмечает Хьюсси:

Является ли структура ядерных сил, которую Америка планирует восстановить и модернизировать, достаточно адекватной для сдерживания этих угроз? Не грозит ли новая сделка по контролю над вооружениями СНВ, которую Америка только что продлила ещё на пять лет, стать неактуальной? Какова новая угроза, с которой сталкивается Америка, и серьёзна ли она?

Каков же ответ "Америки на Потомаке"?

Да, это серьёзно.

И вот почему. Во-первых, спутники открыли в Китае сразу три стройки крупных бункеров, что позволило "ядерному коту вылезти из мешка". Во-вторых, некто Билл Шнайдер, бывший глава Совета по оборонной науке, китайцы могут (могут!)

двигаться в направлении развёртывания серьёзно расширенных ядерных сил.

То есть могут быть (!) развёрнуты до 250 новых ракет Dongfeng-41, каждая с десятью боеголовками. И это

намного больше, чем предполагаемое удвоение, о котором предупреждали в начале этого года наши разведывательные службы.

В-третьих, китайцы могут (опять – могут!) за два – четыре года развернуть свыше 3500 боеголовок. В то время как модернизация ядерного оружия США должна начаться только в 2028–2029 годах, и то она коснётся только 1550 боеголовок – сколько разрешено соглашениями с русскими.

Итак, вывод таков: масштабы ядерных сил Китая не до конца известны, но китайская ядерная угроза может быть нешуточной. Таким образом, как планировать будущее американских ядерных сил в условиях, когда они остаются "связанными узами брака" с Россией, а китайские силы не подлежат какой-либо инспекции или проверке, поскольку нет никаких на эту тему договоров?

Согласимся, справедливая постановка вопроса.

Но самое интересное – в каком направлении американские "корни травы" ищут ответа на него.

Как, нам не позволят больше стрелять первыми?!

Ну, да – ковбои, бандиты, шерифы. Кто первым выстрелил, то и прав. Национальная психология, на которой выросли Соединённые Штаты.

Но в чём проблема?

Оказывается –

…некоторые элементы американского общества, особенно в разоруженческом сообществе, подталкивают Соединённые Штаты к снижению роли ядерного оружия в своей политике сдерживания и сокращению в одностороннем порядке развёрнутого США ядерного оружия.

А дальше наступает красота! –

Ядерное оружие предназначалось бы только для сдерживания применения ядерного оружия против Соединённых Штатов и их союзников, а не в ответ на крупную кибератаку или электромагнитную импульсную атаку. И это может означать доктрину "неприменения первым" – когда Соединённые Штаты никогда не будут инициировать применение ядерного оружия.

Перевод с американского: США всегда рассматривали ядерное оружие как оружие наступательное. И вдруг оказывается – и это надо осознать! – что теперь невозможно его выставлять орудием угрозы. Максимум, что осталось – держать ядерные арсеналы строго как оружие защиты последнего дня.

Да! Нам это кажется нормальным. Самые создатели нашего ядерного щита делали его именно щитом. И даже в глубине дум своих его таковым рассматривали. Щит! Оборона! Хотя все знают, как вызверевшие в обороне русские мужики переходят в наступление.

Американцы ещё– не знают, что такое русский, пришедший спросить, – пока ещё не понимают. Но уже начинают выстраивать себе угрозу.

Вот буквально плачет человек:

Двуединые концепции – стремление сократить возможности США по применению ядерного оружия и стремление сократить количество американских боеголовок не более чем до 1000 боеголовок – могут столкнуться с сильным встречным ветром.

Кто виноват? Да русские же:

Россия проводит политику, которую ведущие американские военные и гражданские эксперты охарактеризовали как стратегию “эскалации для деэскалации” – использование ограниченного количества ядерного оружия в обычном конфликте с целью заставить Соединённые Штаты отступить в условиях кризиса. Это дало бы России "свершившуюся победу" в качестве политики, свидетельствующей о том, что Москва расширяет, а не сокращает роль ядерного оружия в своей общей оборонной доктрине.

Тайвань в обмен на Прибалтику?

В общем, понятно, из какого места сочится боль нынешней американской элиты. Она уже определила для себя врага – не Россию, но Китай. Вопрос лишь в том, зачем Китаю – как и России во своё время, но, впрочем, и сейчас, – победа над Америкой. История войн показывает, что в последние сто лет одну войну развязала Германия, три – Франция, шесть – Англия, и более тридцати – Америка. Не точная цифра диктуется только тем обстоятельством, что не всегда ясно, рассматривать ли вооружённое вмешательство США как войну или ещё пока как спецоперацию.

Но, в общем, утверждение, что за последние сто лет США вели войну все последние сто лет, – оно не будет избыточным.

Но! При этом нам, русским, есть чему улыбаться. Америка нам враг – ситуационный. Мы и союзниками с американцами были, и сегодня нас разделяет только их убеждённость, что они всегда правы.

Но решения Америки вырабатывают всё же "корни травы". А они сегодня сомневаются,

будут ли запланированные силы сдерживания США в виде ракет GBSD, подводных лодок класса "Колумбия" и бомбардировщиков B-21 с ядерным потенциалом достаточными для поддержания сдерживания.

И теперь эта Америка в отчаянии: Россия, даже соблюдая договорные ограничения, строит "некоторые экзотические стратегические системы", а рядом вооружается вообще ничем не ограниченный Китай.

Бечь-то куды?

Россия и Китай всё активнее сотрудничают в военных вопросах. Они даже проводят совместные военные учения.

Ужас какой! США проводят совместные учения с десятками стран, включая Украину Но самая красота дальше. Если, скажем, возникнет конфликт из-за Тайваня с участием Соединённых Штатов и Китая, то "Россия может решить, что агрессия против стран Балтии была бы актуальна", "если бы Соединённые Штаты были отвлечены или заняты ответом на агрессию, происходящую в Тихоокеанском регионе".

Что нам с того?

Чувствуете красоту? Тайвань – чисто китайская территория. Вообще без вопросов, в международном сообществе это признано даже прочнее, чем принадлежность Крыма. Прибалтика – законно русская территория, юридически чисто выкупленная у Швеции. В любом объективном международном суде было бы строго подтверждено: эта земля – русская.

И вот оказывается, что Соединённым Штатам есть дело до поддержки сепаратистов на абсолютно чужих для них территориях. Нет США вели себя так всегда.

Но впервые они сегодня испугались.