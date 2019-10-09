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Поворот в расследовании крушения MH17: Неудобные вопросы Киеву поможет задать Россия

09 октября 2019, 15:24  •  117 • Политика
Неудобные вопросы Киеву по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 поможет задать Россия. Нидерланды заявили о повороте в расследовании.
Нидерланды приняли решение сменить тактику расследования крушения малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17 и рухнувшего на юго-востоке Украины. Наконец голландские представители заявили, что следователям предстоит понять роль Украины в произошедшем. Ранее подобное заявление делали на уровне обсуждений, а теперь решение принято.
С заявлением выступил депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам. Он говорил о том, в чем будут разбираться. Например, надо ответить на вопрос, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, понимая, что там идут бои? Главный вопрос депутат озвучил на личной странице в социальной сети Twitter.
Кроме того, как пишет "Утро.ру", совсем не исключено, что Нидерланды привлекут Россию в поисках ответа на представленный выше вопрос. К слову, ранее об этом уже говорил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Напомним, в результате крушения MH17 погибли 298 человек. Расследование ведет независимая комиссия, однако результаты ее работы не раз подвергались критике из-за политизированности выводов. Например, не принимая во внимание предоставляемые данные, следователи заявили, что в крушении самолета виновна Россия. При этом ясно, что спутниковые снимки есть у США, но их Нидерланды не забирали. Кроме того, понятна и роль Киева в произошедшем - хотя бы на уровне открытого воздушного пространства. Однако и этот пункт игнорировали до последнего момента.
Кроме того, неясно, почему украинский диспетчер сместил траекторию полета в зону боевых действий. Словом, в этой ситуации слишком много "почему", которые пока игнорировались.

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