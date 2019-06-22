«Поводы будут самые абсурдные»: в США предложили ввести санкции против госдолга России

Группа американских конгрессменов-демократов предложила расширить антироссийские санкции за «вмешательство» в выборы, направив их против суверенного долга РФ и инвестиций в СПГ-проекты. Парламентарии также намерены ужесточить контроль над выборными процессами в США, обязав штаты использовать бумажные бюллетени и повысив прозрачность политической рекламы. Кроме того, конгрессмены требуют от администрации Дональда Трампа предоставить «всеобъемлющую стратегию» по предотвращению вмешательства в выборы со стороны России, Китая, Ирана, КНДР. Эксперты полагают, что демократы стремятся ещё больше ухудшить отношения Вашингтона и Москвы. Как считают аналитики, оппоненты Трампа опасаются, что он может провести конструктивные переговоры с Владимиром Путиным на саммите G20, и стараются этому препятствовать.

Группа американских конгрессменов призвала расширить антироссийские санкции, направив их в том числе против суверенного долга РФ и инвестиций в российские СПГ-проекты. С соответствующим предложением 21 июня выступила группа демократов, известная как «Коалиция синей собаки», которая декларирует своими целями борьбу за фискальную ответственность и содействие национальной обороне.

При обосновании необходимости введения новых рестрикций конгрессмены апеллируют к выводам комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера относительно «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, а также к словам бывшего министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что Москва якобы пыталась вмешаться в промежуточные выборы 2018 года. Таким образом, в преддверии грядущих выборов 2020 года парламентарии считают необходимым усилить давление на Россию и других политических противников США, а также укрепить меры по обеспечению безопасности федеральных выборов.

«Спецслужбы неоднократно предупреждали, что Россия и другие противники, включая Иран и Китай, рассматривают американские выборы 2020 года как очередную возможность продвижения своих интересов... Соединённые Штаты должны ясно дать понять, что любые попытки подорвать американскую демократию повлекут за собой незамедлительные и суровые последствия», — говорится в пресс-релизе.

Группа из 27 демократов — членов нижней палаты конгресса предлагают «за вмешательство России в американские выборы и другие демократические процессы за рубежом» принять ограничительные меры против ряда российских банков, инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ и против российского суверенного долга. Также предлагается ввести санкции против киберсектора и отдельных лиц, связанных с президентом Владимиром Путиным.

В случае «вмешательства России» в американские выборы в будущем парламентарии предлагают вводить рестрикции против российских банков, энергетики и оборонной промышленности. Также предлагается запретить иностранным правительствам, гражданам или компаниям покупать рекламу «для оказания влияния на выборы».

Кроме того, конгрессмены требуют от администрации Дональда Трампа предоставить парламенту «всеобъемлющую стратегию» по предотвращению вмешательства в американские выборы со стороны Китая, Ирана, КНДР и других иностранных государств, вызывающих «значительную озабоченность».

В части, касающейся выборного процесса, парламентарии предлагают обязать все штаты США использовать для голосования бумажные бюллетени или машины, которые в ходе своей работы создают верифицируемые бумажные документы. Также предлагается повысить прозрачность политической рекламы, в том числе размещаемой в интернете, и обязать компетентные органы регулярно информировать о возможных угрозах вмешательства в избирательный процесс.

Стоит отметить, что члены «Коалиции синей собаки» представили концепцию законопроекта и информации относительно того, когда этот документ может быть внесён в конгресс, нет. Также Bloomberg отмечает, что, поскольку у демократов нет большинства в сенате, теоретическое принятие подобного законопроекта будет возможно лишь в случае поддержки инициативы частью республиканцев (не говоря уже об остальных группах демократов).

СПГ-танкер на одном из объектов на Сахалине

AFP

© NATALIA KOLESNIKOVA

«Их очень испугала прошлогодняя встреча в Хельсинки»

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, очередное предложение об усилении санкционного давления укладывается в логику действий американских законодателей, которые в последние годы стоят на антироссийских позициях.

«Логика заключается в том, чтобы санкционными решениями, тем более кодифицированными в американском законодательстве, сертифицировать свои версии о вине России в тех или иных инкриминируемых ей действиях», — заявил сенатор.

Собеседник RT обратил внимание на то, что подобные решения закрепляют в законодательстве США ничем не доказанные теории о «российском вмешательстве» в качестве «неоспоримых фактов».

«Авторы таких инициатив не утруждают себя никакими доказательствами... Нормальная человеческая и юридическая логика меняются местами, и все причинно-следственные связи разрушаются», — добавил Косачёв.

В свою очередь, политолог Александр Асафов выразил мнение, что США и в дальнейшем будут применять инструмент санкций, поскольку Дональд Трамп осознал их эффективность, а Москва является серьёзным конкурентом Вашингтона по ряду направлений, например в области вооружения и энергетики.

«Если обратить внимание, санкции вводятся по направлениям, которые составляют конкуренцию Америке, хотя обосновываются они политически — делом Скрипалей, керченским инцидентом и т. д. Поэтому позиция демократов понятна, как понятно и то, что до возникновения конструктивной точки обсуждения новых российско-американских отношений санкции будут и поводы для них будут самые абсурдные», — уверен Асафов.

Эксперт полагает, что на фоне заявления Трампа о намерении баллотироваться на второй срок демократы пытаются закрепить антироссийский тренд, поскольку они опасаются, что на встрече в Осаке лидеры России и США смогут найти основу для конструктивных переговоров.

«Их очень испугала прошлогодняя встреча в Хельсинки, боятся они и возможной нынешней встречи. В её преддверии они пытаются создать максимально негативный общий контекст, требуют ввести новые санкции, обвинить Россию ещё в чём-то, найти причины, чтобы предотвратить возникновение какой-то формы диалога», — пояснил политолог.

Вместе с тем Асафов выразил мнение, что на сегодняшний день серьёзный диалог Москвы и Вашингтона пока невозможен. Однако демократы перестраховываются и «таким причудливым образом» напоминают Трампу о своём существовании, добавил эксперт.