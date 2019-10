«Поводов для протестов будет много»: сможет ли Киев следовать согласованной формуле Штайнмайера • 110 • Украина Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что согласованием формулы Штайнмайера Украина «признаёт особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы». Впрочем, украинский лидер Владимир Зеленский уже выдвинул два условия для её реализации: отсутствие неких «военных» и передача контроля над границей с Россией. Между тем соратники Зеленского в Раде заявляют, что «никто ничего не подписывал». Эксперты считают, что радикалы и оппозиция будут использовать переговоры по Донбассу, чтобы оказывать давление на нынешнее руководство страны. © Valentyn Ogirenko/Reuters Лидеры Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что согласование Украиной «формулы Штайнмайера» открывает путь для дальнейшего самоопределения Донбасса. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров народных республик, опубликованном 2 октября. «Украина вчера, благодаря России, Германии и Франции, подписала наконец формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признаёт особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, — говорится в заявлении. — Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция, и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». Главы ЛНР и ДНР также прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского. Напомним, 1 октября он сообщил о согласовании Киевом формулы Штайнмайера, однако отметил, что Украина должна получить контроль над границей Донбасса с Россией. В ответ Пушилин и Пасечник прямо заявили, что «никакого контроля над границей киевская власть не получит» и предостерегли Зеленского от «опрометчивых действий», призвав вступить в прямой диалог с руководством республик. Формула преткновения Формулой Штайнмайера называют механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Автором этой идеи считается бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сейчас занимающий пост президента этой страны. 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласовала текст формулы Штайнмайера, который должен быть имплементирован в украинское законодательство. На следующий день, 2 октября, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы опубликовала в своём Facebook документ за подписью экс-президента Украины — письмо специальному представителю ОБСЕ Мартину Сайдику. В нём сообщается, что закон об особом статусе Донбасса на временной основе вступит в силу в 20:00 по местному времени в день внеочередных выборов в органы местного самоуправления в регионе. Затем, после того как ОБСЕ подтвердит легитимность их результатов, режим особого статуса станет постоянным. О необходимости предоставления Донбассу особого статуса говорится и в Минских соглашениях, подписанных ещё в 2015 году. Однако на протяжении четырёх с половиной лет Киев саботировал их выполнение. После прихода к власти на Украине президента Владимира Зеленского переговоры по этому вопросу возобновились. Итогом стал документ, который согласовали ещё 18 сентября, однако до последнего времени представитель Киева отказывался ставить свою подпись. В России позитивно восприняли согласование формулы Штайнмайера. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что это «создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договорённостей». В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал событие «безусловно, важным шагом на пути реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее». Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также приветствовал решение украинской стороны, заявив, что «тем самым дверь для саммита «нормандской четвёрки» и дальнейших этапов в реализации Минских соглашений открыта». © Valentyn Ogirenko Однако лидеры ДНР и ЛНР уже заявили, что такая трактовка подписанной формулы для них неприемлема. В тексте, под которым стоит подпись Леонида Кучмы, ничего не говорится о передаче украинским властям контроля над границей или демилитаризации ДНР и ЛНР. Кроме того, пока не особенно понятно, что представляет собой «особый статус», который обещают Донбассу. Зеленский сообщил во вторник, что принятый ещё при Петре Порошенко закон об «особом статусе» действует лишь до 31 декабря текущего года. По словам украинского лидера, «будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом». В заявлении руководителей ДНР и ЛНР критикуется старый текст закона. В частности отмечено, что Пётр Порошенко внёс в него множество неприемлемых формулировок. В то же время главы республик утверждают, что в законе содержатся важные положения, которые менять нельзя. Например, зарезервировано право отдельных районов Луганской и Донецкой областей (де-факто ЛНР и ДНР) на создание собственных подразделений народной милиции. Также в документе даются гарантии амнистии участников конфликта со стороны народных республик. Лидеры ДНР и ЛНР предлагают согласовывать положения этого закона с ними, в противном случае угрожая признать его «юридически ничтожным». О необходимости диалога заявил сегодня и глава российского МИД Сергей Лавров, отметив, что «эта часть Донбасса обязана быть услышана». Глава российского МИД осудил тенденцию к ревизии Минских соглашений со стороны Киева. Однако украинские власти никак не сигнализируют, что готовы к диалогу с самопровозглашёнными республиками. Более того, 2 октября депутат от партии «Слуга народа» Богдан Ярёменко заявил, что его фракция и президент хотят убрать из закона именно пункты об амнистии и народной милиции. «Это переворот»: как демократы пытаются добиться импичмента Трампа «Тот закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что в нём есть положение о безусловной амнистии, местной милиции и так далее... Этого не хочет наша фракция и не хочет президент Зеленский», — высказался депутат. В своём Facebook Ярёменко даже заявил, что «вчера никто ничего не подписывал». По его словам, согласование формулы не равно подписанию, и всё, что сделал Леонид Кучма, лишь «письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года». Также член Рады подчеркнул, что Украина согласовала формулу Штайнмайера только ради проведения встречи в Нормандском формате. «Украинская сторона, не стесняясь, говорит, что формула Штайнмайера в данный момент нужна для одного — для проведения заседания в нормандском формате на высшем уровне, — отметил в разговоре с RT политолог Владимир Корнилов. — Зеленский очень хочет, чтобы данное заседание прошло, и даже идёт на откровенный обман и участников совещания в Минском формате, и своих собственных избирателей, поскольку то, что он говорил на брифинге по итогам подписания формулы Штайнмайера, не соответствует самому документу». «Зеленский отступит» Подписание формулы Штайнмайера уже вызвало бурю негодования на Украине. Националисты провели акцию протеста, обвиняя Зеленского в предательстве интересов страны. Экс-президент Пётр Порошенко назвал её «формулой российского происхождения» и призвал не дать «разрушить украинское государство». Даже традиционно лояльная Зеленскому партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко назвала формулу «угрозой безопасности» страны и потребовала от президента организовать встречу с главами фракций. Присоединилась к критике президента и партия «Голос» Святослава Вакарчука. Лишь «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержала Зеленского. На страницу галереи 2 октября украинский президент провёл закрытое заседание с главами фракций Верховной Рады. По его итогам, глава фракции «Голос» Сергей Рахманин вынужден был признаться журналистам, что «чёткой государственной позиции, которую бы мы услышали от уполномоченных лиц, пока что нет». Помпео заявил о неизменности позиции США по Украине Зеленский встретился и с представителями фракции «Слуга народа». По итогам этого разговора представитель украинского правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что «по сути формулы Штайнмайера не существует», и пока речь не идёт о принятии каких-либо законов по её выполнению. Другие представители политической силы заверяли журналистов в том, что «зрады (измены. — RT) нет» и обвиняли политических противников в попытке разжечь конфликт на пустом месте. «Владимир Зеленский не уверен, что удастся выполнить все условия и реинтегрировать Донбасс. Он действительно готов провести выборы в следующем году и предоставить Донбассу особый статус. Но много неизвестного. Всё зависит от того, сможет ли общество согласиться на компромисс. Сейчас с этим наблюдаются проблемы», — заявил RT источник в партии «Слуга народа». В свою очередь, собеседник RT в партии «Голос» раскритиковал позицию значительной части общества, в том числе своих однопартийцев, призывающих к отказу от Минских соглашений. «Значительная часть населения до сих пор не понимает, что войну пора заканчивать и нужно быть готовым идти на компромисс. В понимании многих националистов украинская армия должна была взять Донбасс силой и наказать всех, кто поддерживает ДНР и ЛНР. Но этого не будет. Сейчас ситуация на Украине очень шаткая: один неверный шаг со стороны Зеленского, и Порошенко с Тимошенко выведут десятки тысяч людей на улицы — опыт у них уже есть», — заявил депутат. Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что под давлением националистов Владимир Зеленский может и вовсе отказаться от выполнения уже взятых на себя обязательств. «Я думаю, что если акции протеста станут критичными, то Зеленский отступит», — высказал свою точку зрения депутат. Зеленский сделал «подарок» Петру Порошенко, считает представитель партии «Европейская солидарность». «Все действия Зеленского будут рассматриваться под микроскопом. И поскольку президент настроен решительно, то поводов для акций протеста будет ещё много. И это подарок для Порошенко, который снова вернулся в информационное поле», — считает источник RT в партии Порошенко. В свою очередь, высокопоставленный представитель ВСУ в разговоре с RT отметил, что украинские военные не готовы к отводу войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое (договорённость об этом была достигнута одновременно с согласованием формулы Штайнмайера. — RT) «Мы так долго отстаивали свои позиции и теперь должны их освободить. Не знаю, какие слова должен найти Зеленский, чтобы успокоить солдат», — сообщил собеседник RT. Трудный компромисс Как отмечают эксперты, если украинские власти действительно стремятся выполнять обязательства, которые они на себя взяли, подписав сначала Минские соглашения, а потом и «формулу Штайнмайера», то без прямых переговоров с ДНР и ЛНР не обойтись. Ukrainian servicemen sit on the Armoured Personal Carrier (APC) as the column of Ukrainian forces passes near Artemivsk in the Donetsk region on June 9, 2015

Например, нужно прояснить, как проводить предусмотренные формулой выборы в ЛНР и ДНР на основании украинской конституции и законодательства, если в народных республиках де-факто существуют собственные органы власти и сформированы свои функционирующие политические системы. СМИ: Яценюк может войти в состав нынешнего правительства Украины «Принятие формулы Штайнмайера накладывает на Украину определённые обязательства: она должна принять специальный закон о выборах на тех территориях, причём положения этого закона нужно согласовывать с представителями неконтролируемых территорий. А потом — признать органы власти на тех территориях после проведения выборов, принять легитимность отчёта ОБСЕ, — заявил в беседе с RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Что касается непризнанных органов власти ДНР, они обязаны будут согласовать с Украиной закон о выборах, принять и применить закон об особом статусе. Обязаны они и обеспечить работу ОБСЕ и демократические условия проведения выборов». По мнению украинского эксперта, пока участники переговорного процесса по Донбассу не демонстрируют склонности к компромиссу и не готовы поступиться принципиальными позициями. Нет единого понимания того, куда идти дальше. «Даже согласование этой формулы не привело к ясности, к формированию единого понимания между участниками переговорного процесса на пути реализации Минских соглашений», — отмечает эксперт. По мнению Руслана Бортника, вероятность реализации Минских соглашений и возвращения Донбасса в состав Украины сегодня выше, чем в 2018 или 2017 годах. «Однако пока эта вероятность незначительна, около 20%», — считает политолог. По его словам, причины такой оценки заключаются в негативном влиянии на украинскую политику радикалов и существовании групп влияния, заинтересованных в продолжении конфликта. Владимир Корнилов отмечает, что и Киеву, и Луганску, и Донецку «нужно искать золотую середину и вырабатывать формулу мирного сосуществования. «Для этого нужны прямые переговоры между Киевом и Донбассом — от этого никуда не деться», — считает эксперт. Правда, по его словам, скорее всего в ближайшее время Зеленский «пойдёт на попятную», но это не значит, что есть какая-то альтернатива прямым переговорам. «Лично я не вижу путей возвращения Донбасса в состав государства Украина, хоть в федеративном статусе, хоть в конфедеративном, хоть в статусе автономии, как угодно, по той простой причине, что в Донбассе никогда не забудут, кто бомбил их города, — уверен Корнилов. — Не одно поколение должно вырасти, чтобы люди забыли кровь, смерть и жертвы. Я не представляю, как это возможно осуществить на практике. Но если какие-либо соглашения приведут хотя бы к заморозке конфликта, перестанут гибнуть люди, то можно будет позитивно оценивать данные шаги».





