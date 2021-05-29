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Поводом для решения Поклонской мог стать конфликт: "Решила уйти в сторону"

29 мая 2021, 07:30  •  170 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Как полагает политолог Сергей Марков, поводом, подтолкнувшим к такому решению, мог стать партийный конфликт.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в своём Telegram-канале видео. В обращении к гражданам она сообщила, что решила снять свою кандидатуру с праймериз, в которых участвовала от партии "Единая Россия". Она подчеркнула, что уходит на новую работу, но деталей не сообщила.
По мнению политолога Сергея Маркова, причиной решения Поклонской мог стать конфликт в партии.
"Вероятно, толчком к тому, что Наталья Поклонская снялась с праймериз, является её конфликт с руководством партии. Известно, что она по ряду вопросов занимала позицию, отличную от руководства партии", - отметил он.
По всей видимости, на данном этапе она предпочла не вступать в прямой конфликт и уйти в сторону. Впрочем, что станет для неё альтернативой, рассуждать сложно, отметил эксперт.
Отметим, что и в беседе с Царьградом Поклонская также не стала раскрывать, чем же она будет заниматься после депутатства. "Это пока тайна", - ответила она на вопрос о новой должности и пообещала сообщить более конкретные новости, "как только посчитает необходимым".

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