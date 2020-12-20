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Повода для паники нет, но: Жители ЮАР столкнулись со сверхопасным COVID-19

20 декабря 2020, 10:20  •  107 • В мире
Министерство здравоохранения Южно-Африканской Республики информировало о новой мутации коронавируса. Генетики выяснили, что жители страны столкнулись со сверхопасным штаммом COVID-19. Повода для паники нет, но глава ведомства был вынужден сделать заявление.
Штамму дали название 501.V2. Учёные выяснили, что он распространяется более быстро, чем его предшественники. По данным Минздрава ЮАР, эта мутация чаще вызывает COVID-19 в среднетяжёлом и тяжёлом течении. Кроме того, под угрозой оказались люди среднего возраста и молодёжь, у которых нет хронических заболеваний.
Мутация типа 501.V2 новая для ЮАР, но не для мира. О таком штамме известия приходили из Австралии и Великобритании.
Повода для паники нет, но следует неукоснительно соблюдать ранее данные рекомендации, заявил глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе. Он напомнил, что следует соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано свыше 901,5 тысячи инфицированных. Умерло 24,2 тысячи заражённых.
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