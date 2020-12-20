Повода для паники нет, но: Жители ЮАР столкнулись со сверхопасным COVID-19

Штамму дали название 501.V2. Учёные выяснили, что он распространяется более быстро, чем его предшественники. По данным Минздрава ЮАР, эта мутация чаще вызывает COVID-19 в среднетяжёлом и тяжёлом течении. Кроме того, под угрозой оказались люди среднего возраста и молодёжь, у которых нет хронических заболеваний.

Мутация типа 501.V2 новая для ЮАР, но не для мира. О таком штамме известия приходили из Австралии и Великобритании.

Повода для паники нет, но следует неукоснительно соблюдать ранее данные рекомендации, заявил глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе. Он напомнил, что следует соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано свыше 901,5 тысячи инфицированных. Умерло 24,2 тысячи заражённых.