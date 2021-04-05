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Повода было два: Заболевшему COVID президенту Аргентины позвонили из Кремля
05 апреля 2021, 20:55 • 44 • Политика
Заболевшему COVID-19 президенту Аргентины Альберто Фернандесу позвонили из Кремля. Повода было два, и оба очень важные.
Президент России Владимир Путин позвонил своему аргентинскому коллеге. Поводов было два: поздравление с прошедшим днём рождения и пожелание скорейшего выздоровления.
62-летний Альберто Фернандес заразился COVID-19 после того как был привит "Спутником V". В разговоре с российским лидером он отметил, что лёгкое течение болезни без проявления каких-либо симптомов - это заслуга вакцины из России.
В пресс-службе администрации Фернандеса сообщили, что президент Аргентины поблагодарил Россию за препарат и попросил о помощи, "чтобы гарантировать регулярные поставки вакцин". Политик заверил Путина, что кампания по вакцинации проходит очень результативно, серьёзных осложнений в стране выявлено не было.
"С обеих сторон подтверждён настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях", - сообщает пресс-служба Кремля.
В Аргентине людей прививают при помощи трёх препаратов: "Спутник V", а также Sinopharm (Китай) и Covishield (Индия).
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