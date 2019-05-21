Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кибератаки, химоружие и вербовка детей: глава ФСБ рассказал о новых вызовах в бо...
Эксперт оценил идею Зеленского снизить проходной барьер на выборах в Раду
В Госдуме прокомментировали слова Гройсмана о «Северном потоке — 2»
Песков о "повышении зарплат в Кремле": Речь об увеличении не идет, вернули то, ч...
Главная / Политика

Повод всегда один - деньги: Эксперт раскрыл подоплёку оппозиционных протестов в Абхазии

21 мая 2019, 16:09  •  38 • Политика
Эксперт из Сухума в комментарии Царьграду раскрыл подоплёку оппозиционных протестов в Абхазии, где активисты перекрыли республиканскую трассу. По его словам, повод всегда один и тот же - деньги.
Около 200 представителей оппозиции устроили акцию протеста в центре Сухума, добиваясь переноса выборов на осень 2019 года. В качестве "предупреждения" они перекрыли республиканскую трассу и пообещали, что протесты охватят всю страну, а дороги и мосты будут заблокированы.
Волнения в Сухуме начались после того, как парламент республики принял решение не переносить дату выборов с июля на осень. Абхазская оппозиция настаивала на переносе дня голосования из-за болезни политика Аслана Бжании. Его сторонники и члены семьи утверждают, что он был отравлен.
Президент Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о состоянии Бжании, собранные официальными органами. Накануне, 20 мая, специальная группа Генпрокуратуры Абхазии начала проверку по поводу возможного отравления.
Эксперт Царьграда из Сухума, комментируя происходящее, отмечает, что в Абхазии нет жёсткого идеологического противостояния, однако есть группы политиков, которые никак не могут поделить финансовые потоки, поступающие из Москвы. И в данном случае, уверен он, повод для протестов всё тот же, что и в предыдущих случаях - деньги.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
20 мая 2019, 23:54
Но все равно не Наполеон: СМИ составили рейтинг роста украинских президентов
20 мая 2019, 17:24
Важное и отрадное: Зеленский "забыл" упомянуть в инаугурационной речи Путина и "агрессию России"
21 мая 2019, 12:54
Times "поставила" во главу украинской армии "Верховного комика"
21 мая 2019, 03:09
США проявили слабость? Иран рассказал о 10 предложениях от Вашингтона
20 мая 2019, 17:24
МВД опровергло слухи о депортации из Крыма жертв украинских нацистов
20 мая 2019, 17:24
"Мы не хотим цветных революций": В Госдуме призвали власти Екатеринбурга сдержать обещания по храму
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 мая 2019, 09:39
Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински
21 мая 2019, 06:24
"Попытка ввести цензуру": Британец выкриками прервал выступление Небензи в ...
21 мая 2019, 09:39
"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в СШ...
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" В...
21 мая 2019, 03:09
"Шестерка несогласных" блокировала заседание о законе по украинскому языку
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 00:24
"Если понадобится, дайте знать": Небензя посоветовал британке в ООН обратиться к российским хирургам
17 мая 2019, 08:09
Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизни русских"
15 мая 2019, 04:09
Помпео покинул Сочи, не добившись прорыва в отношениях с Россией
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
17 мая 2019, 14:39
"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.