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Повод всегда один - деньги: Эксперт раскрыл подоплёку оппозиционных протестов в Абхазии
21 мая 2019, 16:09 • 38 • Политика
Эксперт из Сухума в комментарии Царьграду раскрыл подоплёку оппозиционных протестов в Абхазии, где активисты перекрыли республиканскую трассу. По его словам, повод всегда один и тот же - деньги.
Около 200 представителей оппозиции устроили акцию протеста в центре Сухума, добиваясь переноса выборов на осень 2019 года. В качестве "предупреждения" они перекрыли республиканскую трассу и пообещали, что протесты охватят всю страну, а дороги и мосты будут заблокированы.
Волнения в Сухуме начались после того, как парламент республики принял решение не переносить дату выборов с июля на осень. Абхазская оппозиция настаивала на переносе дня голосования из-за болезни политика Аслана Бжании. Его сторонники и члены семьи утверждают, что он был отравлен.
Президент Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о состоянии Бжании, собранные официальными органами. Накануне, 20 мая, специальная группа Генпрокуратуры Абхазии начала проверку по поводу возможного отравления.
Эксперт Царьграда из Сухума, комментируя происходящее, отмечает, что в Абхазии нет жёсткого идеологического противостояния, однако есть группы политиков, которые никак не могут поделить финансовые потоки, поступающие из Москвы. И в данном случае, уверен он, повод для протестов всё тот же, что и в предыдущих случаях - деньги.
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