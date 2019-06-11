«Повод ограничить президента»: с чем связаны споры Трампа и конгресса по вопросу поставок оружия Саудовской Аравии

Американские сенаторы намерены инициировать голосование по вопросу продажи вооружений Саудовской Аравии. Соответствующую резолюцию собираются подать в конгресс представители Демократической и Республиканской партий. Ранее Трамп решил воспользоваться правом объявления чрезвычайного положения, чтобы провести «застрявшие» в конгрессе сделки с саудовцами без одобрения законодателей. Теперь под угрозой могут оказаться не только эти контракты, но и будущие соглашения с Эр-Риядом. По словам экспертов, ситуация обнажает соперничество исполнительной и законодательной ветвей власти в Вашингтоне. Глава Белого дома пытается выйти из положения, используя механизмы чрезвычайных полномочий, но это лишь сильнее настраивает против него парламентариев, убеждены политологи.

В сенате США законодатели заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Как сообщают американские СМИ, соответствующий законопроект намерены подать в конгресс сенатор-демократ Крис Мёрфи и его коллега, представляющий Республиканскую партию, Тодд Янг.

Парламентарии предлагают в соответствии с положением закона о помощи иностранным государствам запросить у правительства доклад о ситуации с правами человека в Саудовской Аравии. На его основании будет принято решение о возможности продолжения сотрудничества с этим государством в сфере безопасности и обороны.

«Конгрессу необходимо изменить свой подход к ведению дел с королевством. Тот процесс, который мы сейчас налаживаем, позволит конгрессу выражать своё мнение не только по вопросу одной сделки по продаже оружия, но и по всем аспектам наших отношений с Саудовской Аравией в области безопасности, а также поможет восстановить роль конгресса в принятии внешнеполитических решений», — цитирует телеканал CBS заявление Мёрфи.

Другой подход

«Резолюция, которую завтра мы с Тоддом Янгом представим на рассмотрение, носит новаторский характер. Она первым делом предусматривает требование о том, чтобы президент отчитался о положении дел с правами человека в Саудовской Аравии. Как только этот отчёт будет сделан, мы сможем добиться голосования по вопросу преобразования американо-саудовских отношений в области безопасности при пороге в 50 голосов», — сообщил 9 июня в своём Twitter сенатор Мёрфи.

The resolution @SenToddYoung and I will introduce tomorrow is an innovative one. It first requires a human rights report from Trump on Saudi Arabia. Once the report is submitted, then we can force a vote on reforming the U.S.-Saudi security relationship - at a 50 vote threshold. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 9 июня 2019 г.

У американских законодателей накопилось много вопросов к Эр-Рияду по двум направлениям: война в Йемене и ситуация с правами человека. Осенью прошлого года представители конгресса заявили о заморозке контрактов на поставку вооружений в Саудовскую Аравию и даже подняли вопрос о введении против королевства санкций.

Причиной стало таинственное исчезновение журналиста Джамаля Хашукджи на территории саудовского консульства в Стамбуле. В феврале и марте 2019-го палата представителей конгресса США, а потом и сенат приняли резолюцию с призывом прекратить поддержку действий коалиции арабских стран во главе с саудовцами в Йемене.

Президент Трамп тогда наложил вето на резолюцию. А в мае 2019 года он использовал свои чрезвычайные полномочия, чтобы без одобрения законодателей протолкнуть поставку вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ на сумму более $8 млрд. В качестве обоснования госсекретарь Майк Помпео назвал «сдерживание агрессии Ирана». В сенате, однако, этот шаг раскритиковали.

Если инициатива Мёрфи и Янга получит одобрение коллег, парламентарии смогут как запретить реализацию тех сделок, которые Трамп попытался провести без их одобрения, так и заблокировать дальнейшее оборонное сотрудничество с Саудовской Аравией.

Как отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, на деле инициатива американских сенаторов направлена не столько против Эр-Рияда, сколько именно против президента Трампа. Саудовская Аравия, по мнению политолога, лишь «удобный повод, чтобы попытаться ограничить президента».

«Проблемы у инициаторов законопроекта не с саудовцами, а с Дональдом Трампом, который очень многим неугоден — как демократам, так и республиканцам, — заявил эксперт. — Когда Трамп победил в 2016 году, он одержал победу не только над демократами в лице Хиллари Клинтон, но и над своей собственной Республиканской партией, которая делала всё, чтобы Трамп не вышел в финал праймериз».

По мнению Домрина, в споре президента и конгресса по поводу сотрудничества с Эр-Риядом «столкнулись два системных подхода» к американской внешней политике. Один — прагматический, которого придерживается президент: продажа вооружений приносит доход и обеспечивает рабочие места в Америке, в то время как саудовцы обеспечивают сдерживание Ирана. Второй подход — ценностный, его придерживаются в конгрессе, объявляя, что во внешней политике США главное — соблюдение прав человека, считает эксперт.

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию 20 мая 2017 года

Reuters

© Jonathan Ernst

Впрочем, по мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, и в действиях сенаторов можно найти своеобразную прагматику.

«Обращение к проблематике прав человека — очень важный момент американской идеологии, идущей на экспорт, — объяснил в разговоре с RT Брутер. — Если американские конгрессмены будут игнорировать этот момент, то это означает, что они согласны с тем курсом, который проводит Саудовская Аравия. А это, в свою очередь, ослабит их позиции в переговорах и внешнеполитических инициативах. У очень многих появится уверенность в том, что американцы играют нечестно».

И ястребы, и голуби

Как отмечают эксперты, нынешняя инициатива сенаторов — не единственная попытка наказать Трампа за планы обойти конгресс в вопросе поставок вооружений саудовцам.

Как сообщает американская газета The Hill, на прошлой неделе в сенат были внесены 22 резолюции — каждая по отдельной статье поставок, предложенных Белым домом. Таким образом сенаторы намереваются заблокировать все сделки с Саудовской Аравией, которые президент решил провернуть без их одобрения.

Инициативу поддержали как оппоненты действующего президента Соединённых Штатов из Демократической партии, так и его однопартийцы, в том числе и такие близкие Трампу люди, как сенаторы Линдси Грэм и Рэнд Пол. Как отмечает The Hill, сенаторы уверены, что все 22 резолюции получат широкую поддержку. Как подчёркивает Politico, показателем недовольства сенаторов Трампом является и участие во всех этих инициативах уже упомянутого Тодда Янга. Он возглавляет Национальный комитет Республиканской партии в сенате — важный орган партии, отвечающий за поддержание республиканского большинства в сенате.

По словам Рэнда Пола, известного противника милитаризации американской внешней политики, уже около 50 сенаторов, то есть половина от общего числа, склоняются выступить против Трампа.

«Я считаю, что растёт число людей, которые выступают против того, чтобы позволять правительству действовать на основании введения чрезвычайного положения. Мне кажется, вскоре мы увидим рекордное количество голосов «против», и, вероятно, значительное большинство сенаторов воспротивится тому, чтобы позволить президенту продавать оружие без нашего согласия», — подчеркнул Пол.

Ранее сенатор критиковал Трампа за привычку «управлять правительством в режиме чрезвычайного положения».

Сенатор Рэнд Пол

Reuters

© Jonathan Ernst

На этой почве с Рэндом Полом сошёлся даже такой ястреб, как сенатор Марк Рубио. Он заявил The Hill, что в целом является сторонником расширения поставок американского оружия за рубеж, но попытку игнорировать мнение конгресса одобрить не может.

«Я не поддерживаю то, что администрация обходит существующую процедуру рассмотрения решения в конгрессе», — цитирует Рубио американское издание.

По мнению сенатора-демократа Боба Менендеса, на которого ссылается The Hill, если противникам чрезвычайных мер Трампа удастся заполучить поддержку Рубио, то не исключено, что инициатива парламентариев получит 67 голосов в сенате, необходимых для преодоления президентского вето.

В режиме ЧП

Тремя днями ранее издание The Hill со ссылкой на свои источники сообщало о намерении Белого дома ввести в стране режим чрезвычайного положения для повышения тарифов на товары из Мексики. В администрации Трампа якобы опасались, что конгресс заблокирует повышение пошлин, но механизм чрезвычайных мер позволит обойти решение законодателей. 31 мая о намерении ввести 5-процентные пошлины на мексиканские товары из-за потока нелегалов, идущих из этой латиноамериканской страны, заявлял сам Дональд Трамп.

Протестующие против режима чрезвычайного положения в США

Reuters

© Andrew Kelly

В феврале 2019 года президент США уже объявлял чрезвычайное положение в стране для того, чтобы профинансировать строительство заградительной стены на границе с Мексикой. В следующем месяце сенат, который контролируют республиканцы, проголосовал за его отмену, но президент наложил вето на это решение.

В мае 2019 года Трамп использовал свои чрезвычайные полномочия уже в рамках торговой войны с Китаем. 15 мая он формально объявил режим ЧП, чтобы дать Министерству торговли США полномочия запрещать сделки в области информационных технологий и коммуникаций, представляющих угрозу для безопасности страны. Позже министерство объявило о введении серьёзных ограничений на сотрудничество американских компаний с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei.

Как отмечает The New York Times, правовая основа этих действий Трампа однотипна — он использует механизмы холодной войны, предоставившие американским президентам особые права для обеспечения национальной безопасности. Тогда эти законы принимались для противостояния СССР. Однако теперь Трамп использует их для решения любых спорных вопросов. Например, 17 мая текущего года он объявил «угрозой национальной безопасности» импорт автомобилей и автозапчастей.

Как подчёркивает Bloomberg, нынешний президент, в отличие от многих своих предшественников, применяет эти инструменты преимущественно для обхода конгресса, где даже в контролируемом республиканцами сенате сильно сопротивление многим его инициативам. Как отмечает издание в другой статье, у президента пока хватает сил, чтобы воспрепятствовать невыгодным для себя инициативам сенаторов, но он не может принудить их всецело поддерживать действия в нужном для себя ключе.

По мнению экспертов, пытаясь обойти конгресс, Трамп лишь сокращает собственную поддержку среди законодателей. Например, тот же Рэнд Пол ранее прямо заявлял, что любовь Трампа к чрезвычайным мерам может привести к переходу его прежних сторонников в оппозицию.

По мнению Владимира Брутера, помимо внутриполитических проблем, противоречия между Трампом и конгрессом по поводу внешней политики не лучшим образом скажутся на отношениях с союзниками, в частности с Саудовской Аравией.