«Повод может быть любым»: как Великобритания готовится применять антироссийские санкции после брексита

Лондон собирается самостоятельно вводить антироссийские санкции после выхода королевства из Евросоюза. Для этого британские законодатели готовят нормативно-правовую базу — общеевропейские нормы перестанут действовать на территории Соединённого Королевства. Палатой общин был одобрен регламент, определяющий правила применения санкций. Также в Лондоне звучат призывы к ужесточению ограничений в отношении российского бизнеса. Одна из причин — стремление угодить Вашингтону, считают эксперты.

Палата общин большинством голосов одобрила специальный регламент, определяющий порядок применения антироссийских санкций после того, как Соединённое Королевство окончательно перестанет быть частью Европейского союза.

Документ нужен для того, чтобы Лондон смог сохранить санкционный режим уже после брексита, когда нормы ЕС перестанут действовать на британской территории. Регламент поддержали 294 депутатов, против высказались 184. Большинство проголосовавших против — члены оппозиционной Лейбористской партии.

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В пояснительной записке уточняется, что вводимые против России санкции нацелены на то, чтобы побудить Москву прекратить действия, дестабилизирующие Украину и подрывающие её суверенитет и территориальную целостность.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, хотя для британского общества и политикума история отравления Скрипалей гораздо более значима, чем ситуация в Крыму и в Донбассе, законодатели намеренно сместили акцент на украинскую линию.

«Использовать покушение в Солсбери в качестве повода для санкций британским властям было бы проще, но дело в том, что у Терезы Мэй сейчас очень натянутые отношения с Палатой общин. А обвинения по делу Скрипалей выдвигала именно Мэй. Сместив акценты на Крым и Украину, Палата общин таким образом показывает, что она премьера не поддерживает, даже в тех вопросах, которые кажутся нынешней британской политической элите ясными и решёнными», — пояснил эксперт в интервью RT.

Согласно принятому регламенту, министр иностранных дел Великобритании наделяется правом вносить граждан в санкционный список. Активы его фигурантов могут быть заморожены властями королевства, также для них будет закрыт въезд на территорию Великобритании. Лондон оставляет за собой право вносить и другие ограничения для участников санкционного списка.

Опережая события

Напомним, в начале мая британский МИД также представил «Руководство по санкциям против России» — документ регламентирует исполнение антироссийских санкций и включает конкретные руководства для физических и юридических лиц. Например, любой британский подданный, узнав, что его контрагент находится под санкциями Лондона, должен немедленно сообщить об этом в Управление по осуществлению финансовых санкций и расторгнуть все контракты с ним.

Британский парламент.

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Принятый на днях Регламент о российских санкциях (Russia Regulations 2019) — нормативный акт второго порядка, призванный обеспечить на практике реализацию введённых ранее санкций. В нём, в первую очередь, речь идёт о принятой в прошлом году «поправке Магнитского» к Закону о санкциях и противодействии отмыванию денег.

Поправка, названная по аналогии с действующим в США законом, разрешает замораживать активы лиц и компаний, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека. В частности, Закон о санкциях подразумевает раскрытие информации до 2020 года о лицах, держащих активы под юрисдикцией британских офшоров, таких как Британские Виргинские или Каймановы острова.

Однако применение санкций пришлось отложить — как пояснил в сентябре прошлого года Глава Департамента внутренних дел и безопасности Великобритании Бен Уоллес, Лондон не может дать ход поправке до брексита. Дело в том, что «поправка Магнитского» стала частью Закона о санкциях, который будет определять политику Лондона в этой области уже после выхода страны из Евросоюза. До этого момента британские власти должны согласовывать санкционные меры с Брюсселем.

Отсрочка вызвала недовольство в британских политических кругах, настроенных на конфронтацию с Москвой. Ещё год назад Комитет по иностранным делам нижней палаты британского парламента обратился к правительству с призывом ужесточить ограничения против российских чиновников и бизнесменов, входящих, по мнению депутатов, в круг общения президента России Владимира Путина.

Парламентарии подготовили доклад под названием «Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании», в котором говорилось, что размещение российских коррупционных активов в британской юрисдикции может угрожать национальной безопасности Соединённого Королевства. Члены комитета потребовали ужесточения условий для российских капиталов и бизнеса в Великобритании, а также напомнили о персональных санкциях против россиян.

С похожим призывом в мае текущего года выступила группа британских законодателей. Они потребовали, чтобы правительство ввело санкции против лиц, замеченных в нарушении прав человека, включая подозреваемых по делу о покушении на Сергея и Юлию Скрипаль.

«Исторически проводят антироссийскую политику»

Напомним, экс-сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, живший на протяжении последних лет в британском городе Солсбери, был отравлен неизвестным веществом в марте 2018 года — такая версия была представлена официальными властями королевства. С ним в тот момент находилась дочь Юлия, она также была госпитализирована, и отец, и дочь остались живы. Лондон утверждает, что за покушением стояли российские спецслужбы, применившие против бывшего разведчика боевое отравляющее вещество «Новичок» (А-234. — RT).

Судебные медики исследуют место, где были найдены Сергей и Юлия Скрипаль.

Reuters

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Хотя никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения представлено не было, историю подхватили политики и пресса. По мнению экспертов, поиск «российской угрозы» начал местами приобретать панический характер — достаточно напомнить случай, когда британское издание The Times опубликовало слова местного эксперта о том, что популярный мультфильм «Маша и медведь» является элементом «мягкой силы» Москвы.

Комментируя призывы к новым антироссийским санкциям, а также принятый британскими властями санкционный регламент, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов отметил, что предлог для ограничительных мер может быть любым.

«Англичане исторически проводят антироссийскую политику, эта позиция проявлялась ещё до того, как началась конфронтация из-за Крыма и Скрипалей», — пояснил эксперт в интервью RT.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина. По её словам, сейчас Лондон готовит законодательную почву для того, чтобы после брексита реализовать собственную санкционную линию в отношении России — возможно, более жёсткую, чем политика ЕС в этой области.

«Для Лондона важно продлить санкции, а повод может быть любым», — подчеркнула Бабынина.

При этом, санкции невыгодны Великобритании и способны нанести ущерб экономике королевства, считает Андрей Манойло. По мнению эксперта, во многом британской стороной сейчас движет стремление подчеркнуть свою приверженность политике Вашингтона.

«Тема лояльности американским партнёрам очень актуальная для нынешней политической элиты Великобритании. В преддверии брексита для Лондона дружба с США важнее, чем связи с Россией. По крайней мере, обострение отношений с Москвой они всегда могут «продать» США», — подытожил Андрей Манойло.