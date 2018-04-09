«Повод есть, оснований нет»: Порошенко заявил о «победе» над экономическим кризисом

В ходе пасхального обращения к гражданам президент Украины Пётр Порошенко заявил о «победе» над экономическим кризисом. Кроме того, он считает, что «самые тяжёлые испытания уже позади». По мнению экспертов, для нынешнего оптимизма украинского лидера есть повод (праздник Пасхи), но нет оснований. Аналитики отметили, что на протяжении своего президентства Порошенко уже неоднократно делал ничем не подтверждённые обнадёживающие заявления и давал обещания. Действительно ли страна преодолела трудности — разбирался RT.

Президент Украины Пётр Порошенко выступил перед согражданами с заявлением, что худшие для страны времена остались позади. Об этом он упомянул в своём пасхальном обращении к украинскому народу.

«Воскресение — это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа над тяжёлым экономическим кризисом, вызванным российской агрессией.

Нынешняя Пасха — это особый день, потому что вместе с ним приходит понемногу и уверенность, что самые тяжёлые испытания уже точно позади», — говорится в обращении украинского лидера, опубликованном на его сайте.

«Чтобы не утратить эту хорошую перспективу, которая открылась перед нашей страной, необходимо обеспечить мир. Мир внутри нашего государства. Мир на внешних границах», — заявил Порошенко. По его словам, эту задачу невозможно выполнить без высокопрофессиональной армии, которая постоянно бережёт покой граждан. Порошенко рассказал, что во время Вербной недели побывал в Мариуполе и на позициях украинских силовиков в Донбассе, где передал им куличи, которые испекла его жена Марина. Украинский лидер отметил, что сотрудники силовых ведомств были рады подарку и искренне благодарили.

Повод есть, причины нет

Между тем, как показали события, не все жители Мариуполя, который располагается у границы с ДНР, были настроены приветливо по отношению к президенту.

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Во время поездки Порошенко побывал на местном стадионе, где решил посмотреть матч киевского «Динамо» с одноимённой мариупольской командой. Но насладиться спортивным мероприятием в полной мере украинский президент не смог — фанаты ФК «Мариуполь» вывесили на трибуне баннер с надписью «Чемодан, вокзал, Мальдивы» и на протяжении матча скандировали кричалку с аналогичным текстом.

Таким образом болельщики отреагировали на недавнюю поездку Петра Порошенко на Мальдивские острова и его нежелание вносить расходы на отдых в декларацию.

До конца марта глава страны должен был опубликовать сведения о своих доходах и расходах, однако $600 тыс. (около 15 млн гривен), которые глава государства, по версии украинских СМИ, потратил на эту поездку, напрямую в декларацию внесены не были. При этом там указаны расходы на туристические услуги, которые, согласно документу, составили 3 млн гривен. Кроме того, в декларацию Порошенко внесены траты на проживание (около 5,5 млн гривен) и на транспортные услуги (около 7,5 млн гривен). Как отмечают журналисты, в сумме это как раз и составляет «мальдивские» 15 млн гривен.

Что же касается слов украинского лидера об оставшихся позади тяжёлых для страны испытаниях, то некоторые эксперты, опрошенные RT, сильно сомневаются в их актуальности.

«Никаких оснований утверждать подобные вещи у Порошенко, на мой взгляд, нет, — считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. — Сейчас для Киева оказались практически закрыты возможности использования нормандского формата переговоров по Донбассу. Дело в том, что со стороны Франции интерес к нему почти угас, а позиции сторонников канцлера Ангелы Меркель в Германии существенно ослабли, и вряд ли они будут способны проводить самостоятельную политику без учёта мнения своих политических оппонентов».

По мнению эксперта, нет интереса к Украине и у американского президента Дональда Трампа. И хотя часть конгресса США и некоторые американские силовики заинтересованы в этой стране, их постоянное соперничество друг с другом не позволяет оказать украинскому государству существенную поддержку, полагает Евсеев.

По его словам, Украина также существенно осложнила для себя ведение переговоров в рамках минских договорённостей, приняв закон о реинтеграции Донбасса, положения которого кардинально противоречат пунктам Минских соглашений. «Для ведения масштабной войны в Донбассе и решения проблемы силовым путём у Киева также нет сил и возможностей», — считает специалист. Если же Киев примет решение выйти из СНГ, о чём не раз говорили украинские политики, он и вовсе может оказаться близок к международной изоляции.

Евсеев уверен, что в ближайшее время Украина не сможет рассчитывать и на серьёзный экономический рост.

«В условиях проблем с финансированием будет неизбежно свёртываться хай-тек-индустрия государства, будут накапливаться проблемы в энергетике за счёт устаревания мощностей и закрытия энергоблоков АЭС. Кроме того, будет расти миграция с территории Украины трудоспособного населения», — пояснил эксперт.

Киев может рассчитывать на кредиты со стороны ряда стран Европы и США, однако существенного влияния на экономическую ситуацию внутри Украины они не окажут. «Частично они будут разворовываться элитой этой страны», — заключил заместитель главы Института стран СНГ.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко полагает, что повод говорить о скором завершении тяжёлых испытаний у Порошенко всё же есть.

«Повод, безусловно, есть — это Пасха. А вот причин утверждать такого нету. Если экономика государства разрушена, если само оно фактически находится в международной изоляции, то о каком преодолении кризиса можно говорить? Если бы руководству страны удалось хотя бы закончить войну, которая ведётся на юго-востоке, то я бы ещё понял оптимизм Порошенко. А пока всё только ухудшается, и позитивных тенденций не видно», — сказал Ищенко.

Главное — пообещать

Впрочем, Порошенко на протяжении всего своего президентского срока делал приятные для широкой аудитории заявления и давал обещания, значительная часть из которых так и не воплотились в реальность. К примеру, сразу после избрания на пост главы государства в 2014 году Порошенко сообщил, что в ближайшее время продаст свой кондитерский концерн Roshen. Но через год он посетовал, что не может этого сделать, так как покупателей из-за боевых действий в Донбассе нет.

Украинские военнослужащие в Донецкой области, 10 января 2018 года

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В январе 2016 года политик заявил о подписании договора, в соответствии с которым он передал свою долю в Roshen независимому «слепому» трасту. «Что предусматривает этот траст? Первое: на всё время моей каденции как президента ни я, ни кто-либо другой не может этот траст разорвать. Второе: по этому договору ни одна моя подпись, ни одно моё указание не имеют никакой юридической силы. В качестве управителя этого траста назначен респектабельный иностранный банк первой категории, который будет владеть, контролировать и управлять активами», — пояснил тогда глава Украины, подчеркнув, что этот банк будет продолжать искать покупателя для его активов.

Заявление о продаже Roshen — не единственный пример невыполненных обещаний украинского президента. 24 мая 2014 года Порошенко объявил, что антитеррористическую операцию (АТО), как называют боевые действия в Донбассе в официальных документах украинского государства, необходимо завершить в ближайшее время.

«Она должна быть более короткой в сроках, она должна быть более эффективной. Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна продлиться часы», — заявил Порошенко. В итоге АТО длится четвёртый год.

В начале апреля 2018 года Порошенко вновь заявил о завершении антитеррористической операции. На этот раз он пообещал закончить её в мае — в связи с введением «абсолютно новых, более эффективных мер по применению Вооружённых сил Украины» в Донбассе.

По сути, единственным выполненным из числа громких обещаний Порошенко остаётся предоставление Евросоюзом права для украинцев ездить в страны блока без визы. При этом речь идёт исключительно о туристических и деловых поездках — безвизовый режим не предоставляет украинцам права на проживание, трудоустройство и обучение в странах ЕС.