«Повод для зачистки»: почему демократы продолжают призывать к отстранению Трампа от власти

За полторы недели до инаугурации Джо Байдена спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси сообщила о намерении вынести на голосование резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к Конституции и отстранить Дональда Трампа от власти. В её заявлении говорится, что у Пенса будут сутки для ответа на эту резолюцию, а затем демократы могут запустить процедуру импичмента. Демпартия продолжает призывать к отставке Трампа после недавних беспорядков в Вашингтоне. Эксперты отмечают, что демонстрация, в ходе которой сторонники Трампа заняли Капитолий, напугала многих представителей истеблишмента и сейчас они пытаются воспользоваться ситуацией для зачистки политического и медийного полей.

В понедельник, 11 января, нижняя палата конгресса США рассмотрит резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу начать отстранение от власти Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном заявлении спикера палаты Нэнси Пелоси, обращённом к парламентариям-демократам.

«В данной резолюции содержится призыв к вице-президенту созвать и мобилизовать правительство для приведения в действие 25-й поправки (к Конституции. — RT) с целью объявить президента неспособным исполнять свои обязанности, после чего вице-президент незамедлительно приступит к осуществлению полномочий в качестве исполняющего обязанности президента», — говорится в заявлении.

Проект резолюции был подготовлен членами конгресса от Демпартии, а своё заявление Пелоси мотивирует тем, что Трамп представляет опасность для демократических институтов США. Спикер отметила, что, если документ будет одобрен единогласно, палата представителей ожидает от вице-президента Пенса ответа в течение 24 часов. В противном случае, по словам Пелоси, нижняя палата проголосует по нему во вторник, 12 января, после чего начнёт рассматривать вопрос об импичменте.

«Защищая свою Конституцию и свою демократию, мы будем действовать без промедления, потому что действующий президент представляет для них прямую угрозу. С каждым днём усиливается ужас непрерывного посягательства на нашу демократию, совершаемого президентом, равно как и нарастает необходимость принять меры», — отметила политик в своём заявлении.

Напомним, демократы призывают к отстранению Дональда Трампа от власти до официального окончания его президентского срока (20 января) после недавних событий в Вашингтоне. 6 января сторонники 45-го президента США собрались в столице на митинг, приуроченный в процессу утверждения в конгрессе итогов президентских выборов.

Трамп обратился к своим сторонникам с речью, в очередной раз назвав результаты выборов сфальсифицированными. После его выступления митингующие окружили здание Капитолия, где шло заседание конгресса. Демонстранты вступили в столкновение с полицией, после чего ворвались в здание конгресса. Вице-президента Пенса, спикера палаты Пелоси и конгрессменов пришлось эвакуировать. В ходе беспорядков погибли не менее пяти человек, более 50 полицейских пострадали в столкновениях с митингующими.

После этих событий аккаунты Трампа были сначала заблокированы, а затем удалены из всех крупных американских соцсетей — Facebook, Twitter, Instagram и других, а компании Apple, Google и Amazon удалили соцсеть Parler, пользующуюся популярностью среди его сторонников.

Надежда на поправку

Кроме официального заявления в адрес демократов, Пелоси также дала интервью телеканалу CBS, в котором заявила, что на данный момент исполнительной властью в стране руководит психически неуравновешенный человек.

«К сожалению, человек, который возглавляет исполнительную власть, — это сумасшедший, безумный, опасный президент Соединенных Штатов. Всего несколько дней, и мы сможем оказаться в безопасности от него. Но он совершил нечто настолько тяжкое, что против него должно быть возбуждено дело», — заявила Пелоси.

Беспорядки у Капитолия, 6 января

© REUTERS/Jim Urquhart

Она также вновь обвинила Трампа в связях с Кремлём.

«Я не знаю, что есть у русских на президента Трампа, будь то что-то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это... Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединённых Штатов обслуживает Путина», — сказала она, отвечая на вопрос журналистки телеканала об отказе Дональда Трампа возложить вину за декабрьскую хакерскую атаку на Москву.

В интервью она также поддержала идею отстранить действующего президента от власти, используя 25-ю поправку к Конституции.

«Мне по душе 25-я поправка, потому что она избавит нас от него. Он покидает пост. Но в конгрессе есть значительная поддержка в пользу идеи повторного процесса об объявлении импичмента президенту. Он виновен в подстрекательстве к беспорядкам. Он должен за это ответить», — добавила Пелоси.

Напомним, 25-я поправка допускает отстранение главы государства от власти, если вице-президент и большинство высокопоставленных членов кабинета министров решат, что он более не способен выполнять свои обязанности. Поправка была ратифицирована в 1967 году, после того как убийство Джона Кеннеди породило дискуссию о преемственности президентской власти в чрезвычайных обстоятельствах.

Первые два пункта этой поправки, предусматривающие порядок передачи власти от президента к вице-президенту в особых обстоятельствах и порядок утверждения нового вице-президента, были применены к Джеральду Форду, который сначала сменил Спиро Агню на посту вице-президента, а затем стал главой государства после отставки Ричарда Никсона. Третий пункт, позволяющий президенту временно передавать свои полномочия вице-президенту, применялся в 1985 году, во время операции Рональда Рейгана, а также в 2002 и 2007 годах, когда хирургическому вмешательству подвергался Джордж Буш-младший.

Четвёртый пункт поправки, предусматривающий отстранение действующего президента от власти ещё никогда не применялся.

Вице-президентское решение

На фоне того, что право применения 25-й поправки принадлежит вице-президенту, ранее Дональд Трамп раскритиковал Майка Пенса в своём Twitter за то, что тот никак не повлиял на утверждение победы Джо Байдена в конгрессе.

Американские СМИ распространяют противоречивую информацию по поводу возможных действий Пенса в данной ситуации. Так, телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к вице-президенту, сообщил, что Пенс якобы не исключает такой возможности. Также CNN сообщил, что некоторые члены кабинета министров обсуждали применение 25-й поправки, однако не уверены в том, что Пенс задействует её. При этом газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала, что Пенс выступает против её применения.

Дональд Трамп

© REUTERS/Jim Bourg

Эксперты отмечают, что применение 25-й поправки технически оставляет возможность для Дональда Трампа участвовать в выборах президента США в 2024 году. Однако, если дело дойдёт до импичмента, конгресс обладает конституционным правом запретить Трампу в будущем избираться или занимать госдолжности.

Как пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, в сложившейся ситуации противники Трампа не испытывают опасений по поводу «атак на демократию» с его стороны, так как Байден уже утверждён в должности президента. По мнению эксперта, они хотят лишь как можно больше навредить Трампу, чтобы тот не смог вернуться в большую политику.

«Демократы в данном случае просто мстят Трампу, хотят испортить последние дни его нахождения на посту президента, перечеркнуть всю его дальнейшую политическую карьеру. Трамп в ближайшие четыре года видел себя лидером республиканской оппозиции, критиком президента-демократа, демократической администрации. Если сейчас его с позором отстранят от власти, то он фактически должен будет покинуть политику, став персоной нон грата во всех СМИ и внутри Республиканской партии», — рассказал аналитик.

Фельдман также предположил, что существующая «партия истеблишмента», в которой есть как республиканцы, так и демократы, использует момент с самодискредитацией Трампа, чтобы разобраться с инакомыслящими и убрать из вашингтонской администрации всех лояльных Трампу людей.

«Характерно, что сейчас в этом вопросе есть удивительное согласие между республиканцами и демократами. Это в очередной раз подчёркивает, что в Америке всегда была одна партия у власти — партия истеблишмента. Она могла менять вывески, называться то республиканцами, то демократами. Но когда дело коснулось внесистемного кандидата, способного сотрясти это политическое болото, то она объединилась против него», — пояснил аналитик.

«Сейчас эта система восстанавливает своё естественное законсервированное состояние, убирает всех людей, которые потенциально с ней не гармонируют», — подчеркнул политолог.

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, беспорядки в Вашингтоне напугали многих представителей политической элиты в США, так как подвергли сомнению неприкосновенность символов их власти.

«Американский истеблишмент сейчас использует волнения в Вашингтоне как повод для зачистки политического и медийного поля от внесистемных политиков и популистов, а также для усиления контроля за свободой слова и правами граждан. Это делается для того, чтобы предотвратить появление новых внесистемных политиков, которые потенциально могут также как Трамп бросить вызов традиционному истеблишменту, могут выступать в качестве контрэлиты. С учётом того, что новым президентом США стал демократ Байден, и демократы контролируют палату представителей и сенат, страна идёт к диктатуре одной партии», — резюмировал Блохин.