Повод для войны: В США разглядели в России последний оплот христианства

Статья о возможном сценарии столкновения России и США, а также о скрытых мотивах потенциальной войны вызвала интерес по обе стороны Атлантики. Россию в этом материале называют сильнейшим христианским государством, а США – оплотом секуляризма

Автор:

Афанасьев Андрей

В СМИ и социальных сетях бурно обсуждается статья, опубликованная на сайте издания American Thinker (в переводе - «Американский мыслитель»). Это независимое СМИ и аналитический центр консервативных взглядов. В материале под заголовком «Догма громко живёт в Путине: христианская Россия против секулярных США» автор рассуждает на тему того, какие глубинные изменения произошли в нашей стране после трагедии 1991 года.

После распада Советского Союза было принято считать, что Россия станет несущественным и отсталым государством, которое развитые страны будут игнорировать. Однако почему-то ситуация не пошла по этому пути. Теперь в эфире CNN мы видим, как Владимир Путин с ликованием нажимает красную кнопку, запускающую гиперзвуковую ядерную ракету в стратосферу. Эту ракету, как говорят, нельзя остановить на её пути к любому городу в Соединённых Штатах,

- говорится в тексте статьи.