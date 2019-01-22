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Повод для войны: В США разглядели в России последний оплот христианства
22 января 2019, 20:54 • 55 • В мире
Статья о возможном сценарии столкновения России и США, а также о скрытых мотивах потенциальной войны вызвала интерес по обе стороны Атлантики. Россию в этом материале называют сильнейшим христианским государством, а США – оплотом секуляризма
Автор:
Афанасьев Андрей
В СМИ и социальных сетях бурно обсуждается статья, опубликованная на сайте издания American Thinker (в переводе - «Американский мыслитель»). Это независимое СМИ и аналитический центр консервативных взглядов. В материале под заголовком «Догма громко живёт в Путине: христианская Россия против секулярных США» автор рассуждает на тему того, какие глубинные изменения произошли в нашей стране после трагедии 1991 года.
- говорится в тексте статьи.
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