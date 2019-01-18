«Повод для увеличения бюджета»: как США намерены адаптировать F-35 для уничтожения баллистических ракет

Минобороны США рассматривает возможность создания ракеты класса «воздух — воздух» для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на ранней стадии полёта. Об этом сообщил заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин. По его словам, носителем нового оружия может стать самолёт пятого поколения F-35. Между тем эксперты ставят под сомнение целесообразность как создания такого вида вооружения, так и использование F-35. По мнению аналитиков, подобный проект способен показать свою эффективность только против МБР, запущенных неподалёку от военных баз США (например, из Северной Кореи или Ирана), и не будет представлять угрозы для российского и китайского ядерного арсенала.

Заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин заявил журналистам, что в течение полугода Пентагон намерен изучить возможность поражения межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на ранней стадии полёта с помощью нового авиационного оружия. Чиновник уточнил, что речь идёт о перспективной ракете класса «воздух — воздух», носителем которой может стать истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

Гриффин не скрывает, что с оптимизмом смотрит на подобный проект. По его словам, применение авиационной противоракеты — это эффективное и целесообразное с экономической точки зрения решение. В частности, как отметил Гриффин, новое оружие может применяться для уничтожения северокорейских МБР.

17 января президент США представил обзорный доклад Минобороны США по программе ПРО (Ballistic Missile Defense Review Report). В документе утверждается, что Соединённым Штатам необходимо увеличить количество ракет-перехватчиков и их носителей. Наряду с наземными и морскими комплексами ПРО Пентагон планирует вкладывать ресурсы в развитие «аппаратуры обнаружения космического базирования, которая способна отслеживать и перехватывать ракеты на стадии разгона».

Замминистра обороны США Майкл Гриффин

© Mark Wilson/Getty Images/AFP

Кроме того, в докладе говорится, что в глобальную систему ПРО может быть интегрирован истребитель F-35. Самолёт оснащён сенсорной системой, компьютерами и вооружением, которые позволяют фиксировать пуск и сбивать крылатые ракеты. В будущем детище компании Lockheed Martin может получить комплекс, способный перехватывать МБР.

Как отмечают американские СМИ, план Пентагона по совершенствованию глобальной системы ПРО потребует увеличения военного бюджета, который на 2019 финансовый год составил рекордные $716 млрд. В связи с этим Трампу предстоит нелёгкая борьба в конгрессе.

В комментарии изданию Defense News председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит заявил, что командование ВВС США планирует увеличить парк самолётов на 25%. При этом Смит напомнил, что Соединённые Штаты испытывают трудности с финансированием модернизации ядерных сил, а план совершенствования ПРО, который поддерживает Трамп, неизбежно повысит финансовые запросы Пентагона.

«Это пиар-ход»

Опрошенные RT эксперты назвали инициативу Пентагона по разработке ракеты-перехватчика МБР для F-35 «фантастической и несерьёзной идеей». По их мнению, на этом пути американским инженерам придётся решить массу сложнейших задач с негарантированным положительным результатом.

«Проект создания подобного оружия не новый, родом из холодной войны. На бумаге он действительно кажется эффективным и экономически обоснованным, но его практическая реализация натолкнётся на большое количество объективных трудностей. Я ни в коем случае не преуменьшал бы технологические возможности США, но целесообразность вложений в новую противоракету вызывает слишком много вопросов», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По мнению эксперта, перспективная ракета для F-35 может представлять реальную угрозу только для баллистических ракет Ирана и КНДР. Главная проблема, с которой столкнутся американцы, — это необходимость присутствия самолёта в непосредственной близости от места пуска МБР, считает Корнев.

«Дальность ракеты, о которой сказал Гриффин, вряд ли будет превышать 500 км, а скорее всего — 250—300 км. Это говорит о том, что данное оружие может применяться по назначению только вблизи баз или авианосцев США. То есть никакой угрозы для ядерного арсенала России и Китая американская ракета представлять не будет. Но, судя по риторике Вашингтона, именно эти страны являются наиболее опасными его противниками», — сообщил Корнев.

Военного смысла в появлении новой ракеты для F-35 не существует, заявил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, если речь идёт о защите США от северокорейских и иранских ракет, то с этой задачей справятся стоящие на вооружении Соединённых Штатов комплексы ПРО.

Запуск северокорейской ракеты «Хвансон-15»

Reuters

© KCNA

«Для отражения ракетного нападения со стороны Ирана и КНДР американцам достаточно того, что у них сейчас есть. У северокорейских и иранских ракет продолжительный разгонный участок и слабые системы защиты. Перехват таких МБР не является серьёзной проблемой для глобальной ПРО США. Поэтому я уверен, что проект Гриффина — это пиар-ход. Сейчас Пентагон будет продвигать много разных сомнительных инициатив в сфере противоракетной обороны», — подчеркнул Кнутов.

«Растеряет свои преимущества»

Юрий Кнутов обратил внимание на неадекватность выбора F-35 Lightning II в качестве носителя авиационной ракеты-перехватчика. Он напомнил, что у самолёта пятого поколения есть системные проблемы, решение которых потребует дополнительных инвестиций в сотни миллиардов долларов. С конца 1990-х годов на программу Joint Strike Fighter, в рамках которой идёт реализация проекта F-35, было потрачено уже более $406 млрд.

По данным организации по надзору за деятельностью правительства США (Project On Government Oversight, POGO), чиновники Пентагона закрывают глаза на серьёзные проблемы с безопасностью при эксплуатации F-35 и точностью применения управляемого оружия. Аналитики ожидают, что общие расходы на доработку истребителя могут достичь $1,5 трлн.

«F-35 будет ещё долго доводиться до ума. Что в итоге получится, никому не известно. Тем не менее Пентагон похвалился, что F-35 может сбивать крылатые ракеты и его якобы вполне можно адаптировать под перехват МБР. Во-первых, с уничтожением крылатых ракет, как показал опыт югославских ВВС в 1999 году, прекрасно справлялся советский МиГ-29. Во-вторых, перехват крылатых ракет и МБР — это абсолютно разные технологические процессы, никак друг с другом не связанные», — заметил собеседник RT.

Как пояснил Кнутов, F-35 не станет носителем боеприпаса, способного уничтожать МБР, в силу своих конструктивных особенностей. По его мнению, у морских версий американского истребителя (F-35B и F-35C) недостаточно вместительное внутреннее пространство, где размещено оружие. Авиационная противоракета из-за своих габаритов может находиться только на внешней подвеске.

«Энерговооружённость F-35 достаточно слабая, боевой радиус небольшой, а пуск ракеты-перехватчика будет производиться с высоты более 15 км. Учитывая, что она будет подвешена, детище Lockheed Martin растеряет свои преимущества в скорости и малозаметности. Для перехвата МБР было бы целесообразно вооружить F-35 лазерной установкой, но сегодняшние образцы слишком тяжёлые и громоздкие», — подчеркнул Кнутов.

Дмитрий Корнев придерживается иного взгляда на способность F-35 выполнять функцию носителя авиационной противоракеты. Эксперт уверен, что Соединённые Штаты способны разработать малогабаритные боеприпасы, которые поместятся во внутренние отсеки F-35.

F-35B Lightning II взлетает с палубы авианосца

© U.S. Marine Corps

«Я думаю, что создание малогабаритной ракеты-перехватчика для МБР — вполне решаемая для американцев задача. Другое дело, что её дальность может оказаться недостаточной для эффективного выполнения боевой задачи. Отдельный вопрос — сколько F-35 сможет нести таких ракет. Если одну, то большого смысла в разработке авиационной противоракеты нет», — считает Корнев.

Собеседник RT полагает, что если проект Гриффина будет одобрен, Пентагону придётся выбивать у конгресса средства на переоборудование F-35. Как пояснил Корнев, американский истребитель должен быть обязательно включён в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), получая информацию из всех источников сразу (спутники, наземные и морские радары).

«На сегодняшний день не очень понятно, насколько F-35 надёжно встроен в СПРН. Я подозреваю, что с этим не всё гладко, а потому США придётся дорабатывать потенциальные носители авиационной противоракеты. В любом случае времени на перехват у F-35 будет очень немного. Могу предположить, что проект Пентагона не продвинется дальше научно-исследовательских работ или же превратится в очередной повод для увеличения военного бюджета», — подытожил Корнев.