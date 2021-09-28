Повод для разборки? Медведев назвал источник хакерских атак во время выборов в Госдуму

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о том, что половина хакерских атак во время выборов в Госдуму совершалась из США. "Разве это не повод для того, чтобы начать разборку?" - задался вопросом политик.

Напомним, сами выборы депутатов Госдумы нового созыва проходили в России три дня: с 17 по 19 сентября. Столько же дней шло и дистанционное электронное голосование. При этом практически с самого начала избирательный процесс омрачился массированной хакерской атакой на серверы Центризбиркома и на сайт онлайн-голосования.

Как выяснилось, половину из них совершили из страны, насаждающей демократические принципы по всему миру.

"По данным Министерства цифрового развития, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединённых Штатов Америки", - сообщил в интервью RT зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик задался логичным вопросом в связи с открывшимися обстоятельствами: "Разве это не повод для того, чтобы начать разборку?"