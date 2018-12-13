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«Повод для продления военного положения»: МИД России предупредил о готовящейся провокации ВСУ в Донбассе

13 декабря 2018, 17:39  •  289 • Украина
Украинские военные намерены начать наступление на контролируемое Донецкой народной республикой Приазовье. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её данным, Киев выбрал для провокации мариупольское направление. О подготовке операции ВСУ в Донбассе ранее сообщал и глава ДНР Денис Пушилин. В ЛНР также заявили о передвижении большой колонны техники украинских военных к линии соприкосновения. По мнению экспертов, украинский президент Пётр Порошенко хочет добиться продления военного положения в стране, чтобы благодаря этому отложить выборы главы государства на неопределённый срок.
 
Reuters
 

Украина намерена устроить провокацию на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, воспользовавшись военным положением в областях, расположенных на границе с самопровозглашёнными республиками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооружённую провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введённым в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении», — сказала она.

По словам Захаровой, действия Киева будут направлены на «захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией».

«Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений и техники», — добавила представитель МИД.

Мария Захарова отметила, что в случае реализации этой провокации у украинского лидера Петра Порошенко появится «повод для продления военного положения вплоть до отмены президентских выборов» в марте 2019 года.

По мнению экспертов, провокации Киева нацелены на то, чтобы сорвать проведение выборов.

«Порошенко не удалось решить задачу — ввести военное положение по всей Украине и на 90 дней — нынешнее военное положение заканчивается в конце декабря, а ему надо сделать всё, чтобы выборы отложить, сорвать. Поэтому нужно быть готовыми», — подчеркнул в разговоре с RT политолог Юрий Светов.

Отметим, что, согласно исследованию Киевского международного института социологии, центра имени Разумкова и социологической группы «Рейтинг», за Порошенко готовы проголосовать только 10% избирателей. Таким образом, действующий президент занимает третье место — после главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (20,7%) и шоумена Владимира Зеленского (11%). При этом 51,4% избирателей заявили, что ни за что не проголосуют за Порошенко.

«Выдвинулась колонна военной техники ВСУ»

О том, что Украина готовит наступление на мариупольском направлении, ранее, 11 декабря, заявил и глава Донецкой республики Денис Пушилин.

«От нашей разведки поступают тревожные сообщения о подготовке Украиной полномасштабного наступления. Киев готовится возобновить военные действия на мариупольском направлении, — отметил он. — Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения».

О том, что Вооружённые силы Украины наращивают группировку сил у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил и глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«По нашей информации, вчера ночью из Артёмовска в сторону Попасной выдвинулась большая колонна военной техники ВСУ, а именно: самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Град», танки, БМП, БТРы и автомобили с боеприпасами», — сказал он.

Он добавил, что в районе населённых пунктов Болотенное и Сизое были зафиксированы шесть БМП, три танка и три лёгких бронированных тягача.

«Главное — создать прецедент»

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Киеву главное втянуть Москву в конфликт, а не захватить Приазовье, подчеркнул в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Целью является не только противодействие ополченцам, которые находятся на линии соприкосновении, главное — создать прецедент, который позволил бы втянуть Россию и таким образом представить дело, чтобы исключить её из переговорного процесса», — отметил эксперт.

По мнению Леонкова, несмотря на то, что в этом районе ВСУ технически оснащены лучше, чем ополченцы, их моральное состояние значительно ниже.

Напомним, в 10 областях Украины с 29 ноября до конца декабря действует военное положение. Это касается Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях — то есть приграничных с Россией и Приднестровьем, а также расположенных на побережье Азовского и Чёрного моря.

На время действия военного положения в этих регионах СМИ переходят под контроль государства, введён запрет на смену местожительства военнообязанных граждан без разрешения со стороны СБУ, военкома или разведки, у власти есть возможность запретить партии и общественные объединения, нельзя проводить митинги и другие массовые мероприятия, действует комендантский час.

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При этом предприятия любой формы могут использоваться для нужд обороны. В случае, если они не исполняют требования военного положения, могут быть уволены их руководители.

На такой шаг Киев пошёл после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три украинских корабля совершили попытку пересечь российскую границу в районе Крымского моста. Они не выходили на связь с погранслужбой ФСБ РФ и не соблюдали установленные правила прохода через пролив.

Все 24 моряка, включая бывших на борту сотрудников СБУ, были арестованы на два месяца — до конца января. Они обвиняются в незаконном пресечении границы. Более того, согласно найденным на борту документам, они знали процедуру прохождения границы РФ и имели приказ двигаться скрытно. В России инцидент расценивают, как провокацию Украины.

«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал президент России Владимир Путин.

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