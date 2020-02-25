Повод для переизбрания

Сейчас, когда проводятся президентские праймериз в США, все задаются вопросом, будет ли президент Дональд Трамп переизбран. Опросы общественного мнения показывают, что победа над Трампом является одной из первоочередных задач демократических избирателей. После оправдания Трампа в Сенате по делу об импичменте рейтинг одобрения президента, составляющий 49%, является самым высоким с тех пор, как он вступил в должность.

Но у Трампа есть основания для беспокойства. Оправдание может предложить лишь временный успех, и его рейтинг одобрения должен быть намного выше, чем он есть, учитывая состояние экономики.

Рассмотрим прецедент президента Джорджа Буша-старшего, чей рейтинг одобрения вырос до 91% после первой войны в Персидском заливе, получившей одобрение Конгресса, которой удалось выдворить иракские силы Саддама Хусейна из Кувейта, и которая была частично оплачена союзниками Америки (включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Германию и Японию). Тогда ряд экспертов пытались убедить политическую команду президента в том, что, несмотря на его недавние успехи, ему нужна лучшая стратегия реагирования на мягкий спад, который начался во второй половине 1990 года. Они напоминали, что даже победа Великобритании во Второй мировой войне не спасла Уинстона Черчилля на выборах, состоявшихся менее трех месяцев спустя.

В этом случае Буш, ожидая, что массовое демократическое большинство в обеих палатах Конгресса заблокирует любую его инициативу, решил отложить более смелую экономическую повестку дня до окончания выборов. Он надеялся, что пробуждение республиканцев улучшит его шансы в Конгрессе. Но из-за медленного восстановления и третьей кандидатуры Росса Перо Буш проиграл Биллу Клинтону.

Со своей стороны Трамп избежал большей части вины за контроль над большими бюджетными дефицитами. Но это потому, что предложения демократов еще сильнее бы увеличили дефицит. В то же время Трамп может похвастаться исторически низким уровнем безработицы, в том числе среди меньшинств, а также солидным ростом заработной платы, который оказался наиболее сильным у граждан с низким уровнем доходов.

Дональд Трамп также может указать на торговые соглашения, например между США, Мексикой и Канадой, которое компенсирует часть ущерба от его тарифов. Он получил финансирование для восстановления армии и назначил двух консервативных судей Верховного суда и многих других судей федеральных округов и апелляционных судов. Также он подписал двухпартийное законодательство о реформе уголовного правосудия и крупный пакет налоговых реформ, и отменил некоторые излишние правила эпохи Обамы.

Модели политического прогнозирования, основанные в основном на экономических показателях, предполагают, что Трамп должен легко выиграть в ноябре. Как и рынки ставок, которые оценивают вероятность победы в 60% - это выше, чем в период до импичмента. Проблема Трампа, конечно же, заключается в том, что он постоянно публикует сообщения в твиттере, из-за которых теряет определенное число избирателей.

Между тем ведущими претендентами от Демпартии стали американский сенатор Берни Сандерс из Вермонта и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Национальные опросы предполагают, что любой из демократов, который в настоящее время баллотируется, победит Трампа. Но эти прогнозы могут вводить в заблуждение, поскольку они не учитывают превосходство Трампа среди реальных избирателей в штатах, в которых он нуждается, чтобы выиграть Коллегию выборщиков.

Таким образом самой большой угрозой для Трампа является экономический спад, который обращает вспять недавний рост занятости и заработной платы, и запускает распродажи на фондовом рынке; но прогнозисты видят низкие шансы для этого сценария. Еще одним вопросом станет настроение среди избирателей в 8-10 колеблющихся штатах. Трамп остается резко поляризующей фигурой.

Некоторые штаты, которые поддержали Трампа в 2016 году, перешли к демократам на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году. Трамп с небольшим отрывом выиграл в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Аризоне в 2016 году, но он лишь чуть-чуть проиграл в Миннесоте и Нью-Гемпшире. Флорида и Огайо, как правило, наиболее важные штаты, в настоящее время колеблются, и некоторые другие штаты, которые он ранее выиграл или проиграл на 3-5 очков, могли, предположительно, вступить в игру.

Между тем, «Блумберг» уже потратил сотни миллионов долларов на рекламу - больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые - и готов потратить $1 миллиард, чтобы победить Трампа, даже если он не будет выдвинут от Демократической партии. Если демократы объединятся и начнут поощрять сильную явку избирателей, особенно среди меньшинств и молодых избирателей, они могут победить.