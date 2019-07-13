«Повод для критики»: станут ли США вводить санкции против Турции за покупку С-400

В конгрессе США требуют ввести санкции против Анкары за покупку российских ЗРК С-400. К такому шагу призвали представители как Республиканской, так и Демократической партий после того, как первые элементы комплексов прибыли в Турцию. Помимо прочего, американские конгрессмены призывают полностью исключить турецкую сторону из программы разработки истребителя пятого поколения F-35. По мнению экспертов, введение ограничительных мер против Турции станет беспрецедентным шагом — под санкции попадёт член НАТО с самой многочисленной армией в альянсе после Соединённых Штатов. Как полагают аналитики, это может вызвать кризис внутри военного блока и привести к непредсказуемым последствиям для всей организации. В то же время Дональд Трамп даст очередной повод для критики в свой адрес перед президентскими выборами 2020 года, если не ответит на покупку Анкарой С-400, считают специалисты.

Группа сенаторов из комитетов по вооружённым силам и по международным делам конгресса США обнародовала заявление, осуждающее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Согласившись на поставки С-400 из России, президент Эрдоган сделал выбор в пользу опасного партнёрства с Путиным в ущерб безопасности и экономическому благосостоянию Турции, а также целостности НАТО», — пишут авторы заявления, республиканцы Джим Инхоф и Джим Риш, демократы Джек Рид и Роберт Менендес.

Они предлагают ввести против Турции полный санкционный пакет, предусмотренный законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). В соответствии с ним должен быть сформирован список причастных к поставкам С-400 турецких юридических и физических лиц, чьи счета и активы будут арестованы, а право на въезд в Соединённые Штаты ограничено. Кроме того, CAATSA предполагает ограничения на американские инвестиции и экспорт определённых товаров и технологий в страны, подпадающие под действие санкционного пакета, а также деловое сотрудничество с этими государствами.

В своём заявлении сенаторы особо оговорили, что Турцию необходимо полностью исключить из числа участников проекта разработки истребителя пятого поколения F-35, который предусматривает продажу около ста самолётов Анкаре, а также обучение, в том числе на авиабазах США, турецких лётчиков и технического персонала. Кроме того, на турецких заводах не должны больше производиться детали F-35 — части фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилота.

В заявлении сенаторов подчёркивается, что санкции против страны, которая является традиционным союзником Америки, являются вынужденными.

«До этого не должно было дойти. Однако президент Эрдоган, к сожалению, отверг многочисленные усилия США, направленные на сбережение стратегических отношений между нашими странами и сохранение за Турцией возможности защищать своё воздушное пространство с помощью истребителей F-35 и комплексов Patriot», — говорится в документе.

Стоит отметить, что аналогичное заявление сделали и в конгрессе США. Глава комитета палаты представителей по международным делам Эллиот Энгель и член этого же комитета Майкл Маккол также осудили действия Анкары и призвали исключить её из программы разработки F-35.

«Мы предупреждали их, что приобретение систем С-400 приведёт к введению санкций. Мы поддержали предложение администрации продать системы Patriot, чтобы удовлетворить потребности Турции в сфере ПРО и ПВО. У президента Эрдогана был совершенно очевидный выбор. И, к сожалению, он, очевидно, принял неверное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, о российско-турецкой сделке по С-400 стало известно в 2017 году. Москва обязалась поставить Анкаре четыре дивизиона ЗРК. Общая сумма контракта составляет $2,5 млрд. Первые компоненты С-400 прибыли в Турцию 12 июля.

Цена санкций

Если США действительно пойдут на санкции против Турции, это станет беспрецедентным случаем, отмечают эксперты.

«Такого ещё не было. Впервые под санкции США попадёт страна, являющаяся членом НАТО. Причём речь идёт не о второстепенном члене альянса. По своим возможностям и силе, по численности и вооружениям турецкая армия на сегодняшний день — самая крупная среди европейских союзников США. Это будет такой кризис внутри НАТО, который может привести к непредсказуемым последствиям для всей этой организации», — заявил в беседе с RT президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

При этом эксперты подчёркивают, что тема С-400 будет использоваться в уже начавшейся в США президентской гонке. Выборы должны состояться в ноябре 2020 года. Аналитики считают, что Трамп подвергнется жёсткой критике, если оставит действия Эрдогана без ответа.

«Конечно, нужно учитывать, что в ходе избирательной кампании главное место будет уделено внутренней политике. Общество в США интересуется совершенно другими вопросами — уменьшением безработицы, расходами на образование и медицину, словом, всем тем, чем живёт обычная американская семья. А отношения с Турцией находятся на двадцать пятом месте. Тем не менее то, что появился новый повод для критики, Трампа должно беспокоить», — говорит Лозанский.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Критикуя сделку по C-400, американские сенаторы атакуют американского президента, считают специалисты. Они напоминают, что член сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес является давним и убеждённым оппонентом Трампа. Ранее он неоднократно критиковал главу государства за политику на Ближнем Востоке и в отношении России.

Менендес — сторонник жёсткой линии в отношении Москвы. Сенатор был одним из инициаторов принятия закона CAATSA и создания комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследовала якобы вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США и возможные «связи» предвыборного штаба Трампа с РФ. С-400 — это в первую очередь повод для нападок на главу государства. О последствиях антитурецких санкций критики президента думают в последнюю очередь, считают эксперты.

Всё зависит от президентов

Быть или нет запретительным мерам в отношении Турции, в конечном счёте зависит от главы государства. Вопрос санкций против иностранных государств относится в США к компетенции президента. А позиция Трампа в отношении сделки по С-400 неоднократно менялась, рассказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Сначала американский президент тоже высказывался за санкции. Потом он заявлял, что понимает позицию Турции, что проблема создана администрацией Барака Обамы, которая отказывалась продать Анкаре комплексы Patriot, из-за чего Эрдогану пришлось обратиться к России. Трамп готов выслушать аргументацию Эрдогана, но при этом не приемлет покупку С-400», — говорит Брутер.

Здание Пентагона в Вашингтоне

Reuters

© Jason Reed

Реакция США на поставку Турции российских ЗРК в целом укладывается в общую линию администрации Трампа в международных делах, считает эксперт.

«Подход к турецкой проблеме в значительной степени аналогичен тому, что мы видим в отношениях США с Китаем, Ираном, Венесуэлой и Северной Кореей. Трамп всё время всех пугает, против всех вводит санкции и обещает ещё более жёсткие санкции, но при этом боится переходить к более решительным действиям», — утверждает Брутер.

Опасения Трампа связаны с тем, что он прекрасно понимает: испортив окончательно отношения с Эрдоганом, США создадут себе большие проблемы. Такого союзника, как Турция, на Ближнем Востоке американцам некем заменить.

По мнению Лозанского, Трамп на поводу у своих критиков не пойдёт.

«Сработает хотя бы даже инстинкт бизнесмена. Трамп не захочет отказываться от продажи F-35, ведь это многомиллиардная сделка».

Эксперт не исключает, что Трамп и Владимир Путин на встрече в Осаке во время саммита G-20 нашли некий компромисс по Турции.

«Дело в том, что одна из причин, почему США и другие страны НАТО сопротивляются сделке по С-400, заключается в опасениях, что с помощью своих ЗРК Россия получит дополнительную информацию об истребителях F-35. Возможно, этот вопрос во время их беседы был снят. Поэтому мы и не слышим возмущения Трампа сделкой по С-400», — говорит Лозанский.

Однако, по мнению Владимира Брутера, более вероятен другой сценарий: чтобы умерить критику в свой адрес, Трамп пойдёт на санкции против Турции, но будет действовать очень избирательно — ограничит по некоторым параметрам участие Анкары в проекте F-35, но не более того.

«В перспективе турецко-американские отношения будут зависеть от того, пойдёт или нет Эрдоган на принцип. Если он углубит своё сотрудничество с Россией, будет закупать, допустим, российские самолёты, то Трампу ничего не останется, кроме как согласиться с сенаторами. Если турки проявят умеренность и будут говорить, что договор на поставку С-400 является единичным случаем, президент США заявит, что инцидент исчерпан», — подвёл итог Брутер.