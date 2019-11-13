«Повлиять на общественное мнение»: к чему могут привести открытые слушания по импичменту Трампа в конгрессе США

В палате представителей конгресса 13 ноября начнутся открытые слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Первыми в них примут участие бывший поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент. Ранее они уже давали показания конгрессменам, но в закрытом режиме. Сам Трамп заявил, что не следует придавать значения показаниям из третьих рук, и пообещал опубликовать стенограмму ещё одного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В вину главе Белого дома ставят именно давление на Зеленского для получения компромата на своего возможного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена. Эксперты считают, что открытые слушания призваны создать негативную атмосферу вокруг президента США, чтобы он подал в отставку или проиграл президентскую гонку.

В палате представителей США 13 ноября начинается публичная фаза слушаний в рамках формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Слушания, на которых различные чиновники Белого дома и Госдепа давали показания перед конгрессменами, ранее проходили в закрытом режиме. Теперь они будут транслироваться по национальному телевидению.

Демократы, контролирующие палату представителей, считают, что Дональд Трамп во время его разговора с главой Украины Владимиром Зеленским якобы воспользовался своим положением, чтобы извлечь личную выгоду — компромат на своего возможного противника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Целью слушаний является сбор показаний от сотрудников администрации Трампа, на основе которых будет установлено, действительно ли президент США злоупотребил своими полномочиями, требуя от Зеленского содействовать расследованию в отношении Байдена и его сына.

Председатели комитетов придают особую важность публичным слушаниям.

«На этих слушаниях будут рассмотрены вопросы, имеющие огромное значение как для американского народа, так и для функционирования нашего правительства в соответствии с положениями конституции», — заявил Адам Шифф, конгрессмен-демократ от штата Калифорния и председатель комитета по разведке, проводящего расследование по вопросу об импичменте Трампа.

Заседание конгресса США

Reuters

© Jim Young

Дипломатические свидетели

Публичные слушания откроются показаниями двух чиновников Госдепа: поверенного в делах США на Украине Джеймса Тейлора и заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента.

Тейлор ранее сообщил конгрессменам, что считает «безумием» действия Белого дома, который заморозил выделение средств в рамках военной помощи Украине. В своём письменном заявлении, направленном в конгресс, он сообщил, что у Дональда Трампа было два внешнеполитических канала для связи с Киевом.

Официальный — через посольство, а другой, «нестандартный», — через спецпредставителя по Украине Курта Волкера, министра энергетики США Рика Перри, посла США в ЕС Гордона Сондленда и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который добивался от команды Зеленского расследования в отношении Байдена-младшего, а также предполагаемого вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

По мнению поверенного в делах США на Украине, «реализация официального внешнеполитического курса Соединённых Штатов подрывалась неформальными усилиями, возглавляемыми Джулиани», а «канал неформального политического взаимодействия работал вразрез с целями давно выработанного курса США».

Джордж Кент, в свою очередь, в своём письменном заявлении отметил, что президент Дональд Трамп «хотел ни много ни мало, чтобы Зеленский с трибуны произнёс три слова: «расследования», «Байден» и «Клинтон».

Напомним, что ранее показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа дали его бывший советник по отношениям с Россией Фиона Хилл, бывший посол на Украине Мари Йованович, посол США в ЕС Гордон Сондленд и спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Волкер также предоставил демократам в конгрессе свою переписку с Тейлором, Сондлендом, Джулиани и помощником Зеленского Андреем Ермаком. По словам руководителей комитетов палаты представителей конгресса по разведке, эта переписка подтверждает обвинения, выдвинутые ранее против Трампа.

Нужно понимать, что закрытые слушания, которые проходили до настоящего момента, не признавались Белым домом официальной процедурой импичмента, напомнил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«За начало этой процедуры проголосовали члены двух комитетов конгресса, то есть 15—20 человек. Трамп не признал это официальной процедурой импичмента и заявил, что этот процесс нарушает все принципы американской демократии. Демократы проводили закрытые слушания, которые Трамп запретил посещать членам своей администрации. Некоторые другие свидетели, вроде бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, сами отказались в них участвовать», — пояснил эксперт.

После этого демократы поставили вопрос о процедуре импичмента на голосование всей палатой представителей, чтобы легитимизировать процедуру импичмента, добавил Юрий Рогулёв. Напомним, что 31 октября палата представителей одобрила резолюцию об импичменте в отношении президента Дональда Трампа: 232 голоса против 196.



«А официальная процедура импичмента предусматривает не тайные слушания в одном из комитетов. Сейчас начинаются официальные слушания, а они всегда открыты», — пояснил эксперт.

Дональд Трамп

Reuters

© Yuri Gripas

Президентский протест

Дональд Трамп через свой Twitter регулярно критикует процедуру импичмента, называя её «фарсом», «цирком» и политически мотивированной «охотой на ведьм». Накануне публичных слушаний он снова обрушился с критикой на чиновников Госдепа, дающих против него показания, и призвал всех снова изучить стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Зачем уделять такое внимание показаниям из вторых и третьих рук, многие из которых даются ярыми противниками моего президентства или теми, чьи юристы являются таковыми, если вам всего-то нужно прочитать расшифровку моего телефонного разговора с президентом Украины и убедиться во всём самим?» — написал Трамп.

Как напомнил президент США, Владимир Зеленский заявил, что «на него не оказывалось «никакого давления» с целью заставить провести расследование по Сонному Джо Байдену».

Трамп также сообщил, что обнародует стенограмму ещё одного разговора с Владимиром Зеленским.

«Чтобы оставаться самым открытым президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, самого важного телефонного разговора с президентом Украины», — написал американский лидер в своём Twitter.

Процедура открытых слушаний является чисто политической, отметил в разговоре с RT Юрий Рогулёв.

«Поэтому в первую очередь на этих слушаниях будут выступать те люди, которые согласны с тем, что Трампа нужно отстранить от власти — те, кто симпатизирует Демократической партии. Однако теперь и республиканцы смогут вызывать своих свидетелей. Но в любом случае эти слушания чисто политические, так как никаких преступлений Трамп не совершал», — подчеркнул Юрий Рогулёв.

В свою очередь, политолог Михаил Синельников-Оришак в разговоре с RT отметил, что закрытость или открытость слушаний не имеют никакого значения, так как в конституции США не оговорено, каким образом должны добываться доказательства, которые представляются в ходе процедуры импичмента. По его словам, публичные слушания используются демократами для того, чтобы «создать негативное общественное мнение в отношении Трампа и его администрации».