«Повлиять на мнение избирателей»: почему в США хотят запретить Трампу вести войну против Ирана без одобрения конгресса

В США на рассмотрение сената внесли резолюцию, предлагающую законодательно запретить главе Белого дома вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса. С такой инициативой выступил сенатор-демократ Тим Кейн после того, как стало известно, что Трамп отдал личное распоряжение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению аналитиков, такая резолюция обречена на провал, однако для Трампа продвижение этого документа может нести репутационные риски. При этом эксперты считают, что начало полномасштабной войны не нужно ни главе Белого дома, ни Ирану, однако не исключают возможного ответа Тегерана на действия американской стороны.

Сенатор-демократ Тим Кейн предложил запретить главе Белого дома вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса. Эту инициативу он изложил в резолюции, которую внёс на рассмотрение американского сената.

«Вопрос о том, следует ли Соединённым Штатам вступать в вооружённый конфликт с Ираном, надлежит решать только после того, как американская общественность и конгресс будут полностью проинформированы о том, что стоит на кону, а также после того, как там пройдут публичные обсуждения и голосования, как и предписано Конституцией. Действовать без опоры на такой продуманный подход — значит проявлять вопиющую несправедливость в отношении служащих Вооружённых сил США и других американцев, чьи жизни в случае начала военных действий между Соединёнными Штатами и Ираном окажутся под угрозой», — говорится в документе.

В тексте резолюции также указывается, что политика главы Белого дома, направленная против Ирана, бьёт по самим Соединённым Штатам.

«Официальные лица Министерства обороны (США. — RT) вот уже более года предупреждают, что «кампания по оказанию максимального давления», проводимая администрацией Трампа в отношении Ирана и включающая экономические, дипломатические и военные меры, увеличивает риск ответных действий в отношении военного и гражданского персонала США», — отмечается в документе.

Кроме того, автор резолюции предлагает в течение 30 дней после её вступления в силу ввести запрет для президента на проведение любых недружественных действий против Ирана, если это не обосновано объявлением войны или специальным разрешением на использование военной силы.

Документ, предлагающий ограничить права президента США, появился после того, как в результате операции американских ВС в Ираке был убит генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Напомним, в ночь на 3 января Соединённые Штаты нанесли ракетный удар в окрестностях аэропорта Багдада. В результате атаки погиб Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек сопровождения.

В Пентагоне заявили, что решение об атаке принял президент США. Как отметили в Минобороны Соединённых Штатов, удар был направлен якобы «на сдерживание будущих иранских планов нападения» и экстерриториальную защиту американского персонала. Свои действия в ведомстве также обосновали тем, что Вашингтон считает КСИР террористической организацией.

Здание Капитолия

Reuters

© Loren Elliott

«По распоряжению президента Вооружённые силы США приняли решительные меры оборонительного характера, направленные на защиту личного состава США за рубежом, устранив Касема Сулеймани, главу спецподразделения «Кудс», входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции — организации, признанной США террористической», — говорится в заявлении Пентагона.

Американские власти считают, что генерал Сулеймани был причастен к разработке планов нападений на военных и дипломатов Соединённых Штатов. Кроме того, Вашингтон связывает его с организацией беспорядков в Багдаде, которые привели к агрессии против посольства США, однако доказательств этому не предоставляет никаких. Тегеран, в свою очередь, полностью отвергает подобные обвинения.

«Начали игру без правил»

В ООН считают, что объяснения американской стороны не могут служить основанием для ликвидации граждан двух суверенных стран.

«Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, скорее всего, не имеют законных оснований и идут вразрез с международными нормами в области прав человека. Вне контекста активных боевых действий применение беспилотников и других средств для подобных убийств практически во всех случаях является незаконным», — отметила спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Каламар, подчеркнув, что Вашингтон должен был продемонстрировать, что от иранского генерала и замглавы иракского шиитского ополчения «исходила непосредственная угроза для других».

«Причастность того или иного лица к ранее совершённым «террористическим» атакам не является достаточным основанием для того, чтобы признать избрание его целью для убийства законным», — заявила Каламар.

#Iraq: The targeted killings of Qasem Soleiman and Abu Mahdi Al-Muhandis are most lokely unlawful and violate international human rights law: Outside the context of active hostilities, the use of drones or other means for targeted killing is almost never likely to be legal (1) — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) 3 января 2020 г.

В разговоре с RT политолог Александр Асафов отметил, что последние шаги Вашингтона в Ираке показывают, что «для США не действуют никакие международные правовые, законодательные и иные нормы».

«Белый дом считает, что на него распространяется право сильнейшего и по этому псевдоправу было принято решение об ударе. Хотя это объяснение не выдерживает никакой критики. И безусловно, меру американской стороны стоит рассматривать как враждебный акт против Ирана, а также как попытку показать всем остальным, что США могут экстерриториально убивать кого угодно и без всяких оснований», — заявил эксперт.

По словам Асафова, это «ставит под вопрос существование самого института ООН и международных договорённостей, а также деклараций прав человека».

«Однако американцев это не смущает. Соединённым Штатам всегда нужен убедительный враг, против которого можно бороться, укреплять вооружённые силы, увеличивать военный бюджет», — отметил аналитик.

По мнению профессора МГУ, эксперта по Ближнему Востоку Александра Вавилова, убийство иранского генерала и замглавы иракского шиитского ополчения означает, что Штаты «начали игру без правил».

Касем Сулеймани

AFP

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«Причём эта игра стартовала на территории третьего государства, что нарушает его суверенитет. Это усугубляет вину Белого дома. Это немыслимый в международном праве подход», — подчеркнул аналитик в интервью RT.

«Может иметь репутационные последствия»

Убийство иранского генерала вызвало возмущение не только международной общественности, но и представителей Демократической партии США. Однако демократов, как считают эксперты, озаботил больше не сам факт атаки и её последствия, а то, что Трамп не посоветовался с конгрессом и не запросил у него соответствующего разрешения.

В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, заявила, что конгресс необходимо было немедленно проинформировать о сложившейся ситуации и о планируемых шагах Белого дома. Кроме того, она отметила, что атака США в Ираке может привести к эскалации конфликта с Тегераном.

А кандидат в президенты Джо Байден заявил, что из-за решения, принятого главой Белого дома, перспектива развязывания вооружённого конфликта с Ираном велика как никогда. При этом он отметил, что сожалеть о гибели иранского генерала нет необходимости.

«Ни один американец не станет оплакивать Касема Сулеймани. Он заслуживал привлечения к ответственности за преступления, совершённые им против американских военных и тысяч невинных людей по всему региону. Он поддерживал терроризм и сеял хаос. Всё это не отменяет того факта, что данный шаг приводит к серьёзной эскалации в и без того опасном регионе», — написал Байден на своей странице в Twitter.

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB — Joe Biden (@JoeBiden) 3 января 2020 г.

Однако документ, предложенный сенатором-демократом Кейном, не имеет шансов на реализацию, уверен Александр Асафов. Он также считает, что это убийство вряд ли приведёт к возникновению серьёзных проблем у президента США.

«Резолюция может иметь репутационные последствия для Трампа — не более того. На нынешнего главу Белого дома работает целый офис специалистов, которые анализируют в том числе и всевозможные последствия его действий на предмет превышения должностных полномочий», — добавил эксперт.

При этом иранская тема может стать «новым аспектом войны американских элит за президентское кресло», считает Асафов.

Джо Байден

Reuters

© Mike Blake

«Это ещё один фактор, который будут использовать обе стороны. Демократы будут обвинять Трампа в разжигании войны, раздувать эту тему через подконтрольную им прессу, чтобы повлиять на мнение избирателей. Трамп, в свою очередь, будет пытаться играть в миротворца, как и раньше. Обе стороны попытаются получить от «иранской карты» максимум внутренних репутационных очков в глазах электората», — заявил аналитик.

«Непродуманный шаг»

По мнению экспертов, убийство Сулеймани и атака в окрестностях аэропорта Багдада в целом — «крайне непродуманный шаг» со стороны Белого дома, учитывая, что Иран «силён и может ответить на эту меру». А Ирак в связи с произошедшим может отказаться от размещения американских военных на своей территории, прогнозируют аналитики.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял ликвидацию генерала Корпуса стражей Исламской революции к развязыванию войны.

«Это стало новой главой (в действиях против ИРИ. — RT), которая равноценна развязыванию войны против Ирана», — заявил он в интервью CNN.

По словам Тахт-Раванчи, Тегеран не может «закрывать глаза на то, что произошло», и месть за гибель Сулеймани будет жестокой.

С аналогичным заявлением ранее выступил и высший руководитель исламской республики аятолла Али Хаменеи. Он также пообещал отомстить тем, кто виновен в убийстве иранского генерала.

Резко осудили совершённое США нападение и власти Ирака, назвав действия Вашингтона «актом агрессии».

«Воздушный удар по аэропорту Багдада является актом агрессии против Ирака и нарушением суверенитета страны. Это приведёт к войне в Ираке и в регионе», — написал исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди на своей странице в Twitter.

Однако Белый дом предостерёг иракских парламентариев от решений, которые были бы неблагоприятными для дальнейшего присутствия американских войск в республике. Как заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, Вашингтон надеется, что жители Ирака «будут благодарны» Соединённым Штатам «за защиту иракского суверенитета».

«Мы будем очень разочарованы, если будут какие-либо неблагоприятные решения парламента Ирака... относительно нашей возможности продолжать помогать народу Ирака», — заявил он.

Вероятность того, что Багдад всё-таки примет решение отказаться от присутствия военнослужащих Соединённых Штатов на территории Республики Ирак, достаточно высока, полагает Александр Вавилов.

«Подобного рода шаг вполне может быть принят иракским руководством. Это к тому же подняло бы его престиж внутри страны», — считает аналитик.

Солдаты армии США в Ираке

Reuters

© Khalid al Mousily

При этом Вавилов уверен, что вооружённое противостояние между Вашингтоном и Тегераном в ближайшей перспективе миру не грозит. Несмотря на жёсткие заявления иранской стороны, её ответ будет носить скорее дипломатический характер, считает эксперт.

«Например, Тегеран может обратиться в Совбез ООН с просьбой расследовать произошедшее. Что же касается Белого дома, то Трамп побоится принимать против этого государства более радикальные меры, поскольку американская сторона не готова к широкомасштабной войне с Ираном», — заключил аналитик.