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«Повлиять на мэров-демократов»: почему Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города
03 сентября 2020, 23:25 • 67 • В мире
Президент США распорядился рассмотреть возможность ограничения выделения федерального финансирования городов, власти которых «допускают анархию, насилие и погромы». Об этом говорится в служебной записке главы Белого дома. Трамп подчеркнул, что его администрация «не допустит, чтобы федеральные налоги направлялись на финансирование городов, которые превращаются в зоны беззакония». По мнению экспертов, это поручение призвано «обозначить виновных в протестах» и «надавить» на мэров-демократов.
Разгон демонстрантов правоохранителями, американский город Портленд © Caitlin Ochs/Reuters
Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность ограничить выделение федерального финансирования тем городам, власти которых «допускают анархию, насилие и погромы». Об этом говорится в служебной записке американского лидера генеральному прокурору и директору административно‑бюджетного управления, которая была обнародована Белым домом.
«Моя администрация не допустит, чтобы федеральные налоги направлялись на финансирование городов, которые превращаются в зоны беззакония. Для обеспечения того, чтобы федеральные средства не растрачивались ненадлежащим образом и не расходовались в нарушение обещания нашего правительства защищать жизнь, свободу и имущество, федеральному правительству необходимо пересмотреть вопрос об использовании федеральных средств теми юрисдикциями, которые допускают анархию, насилие и погромы в американских городах», — написал в документе Трамп.
По его словам, к таким городам относятся Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон.
«На протяжении последних месяцев ряд органов госуправления на местном уровне и уровне штатов способствовали насилию и погромам в пределах своей юрисдикции, поскольку не обеспечивали правопорядок, лишали свою полицию полномочий и серьёзно урезали её финансирование, а также отказывались принимать помощь со стороны федеральных правоохранительных органов. В результате такой политики ... во многих американских городах, таких как Портленд, Сиэтл и Нью‑Йорк, не утихают непрерывные и возмутительные погромы и акты насилия», — подчеркнул глава Белого дома.
В документе Трамп также отметил, что при определении «юрисдикций, где царит анархия», генеральный прокурор, в консультации с Министром национальной безопасности и директором административно-бюджетного управления, должен рассмотреть ряд критериев. В частности, генпрокурору предстоит выяснить, запрещают ли органы власти вмешиваться полиции «с целью восстановления порядка в условиях широкомасштабного или продолжительного насилия или погромов», сняли ли они правоохранительную защиту на определённой территории или в здании, «к которому сотрудники правоохранительных органов имеют законное право доступа», лишают ли местные власти полицию полномочий и «урезают ли её финансирование».
Также один из критериев — необоснованный отказ «принимать предложения федерального правительства об оказании помощи правоохранительным органам».
Мотивы Трампа
Объясняя причины своего шаг, глава Белого дома привёл в пример действия местных властей, которые он считает неправильными.
Так, Трамп напомнил, что в течение более трёх недель, начиная с 9 июня, руководство Сиэтла позволяло «анархистам и бунтующим» удерживать под своим контролем более шести кварталов города — территорию, которую активисты назвали «автономной зоной». По словам главы Белого дома, местное правительство фактически одобрило «это беззаконие и захват собственности», запретив полиции вмешиваться для восстановления порядка. Как отметил Трамп, мэр города позволила продолжится «незаконной оккупации» до тех пор, пока двое подростков не были убиты и ещё как минимум два человека не получили огнестрельные ранения.
Описывая ситуацию, сложившуюся в Портленде, американский лидер отметил, что в этом городе в течение более 80 дней местные власти не препятствовали «агрессивным анархистам», которые «незаконно» бунтовали и участвовали в преступной деятельности на улицах, включая уничтожение собственности и нападения на полицейских.
«Аналогичным образом, в Нью‑Йорке городские власти допустили всплеск насилия. В конце мая — начале июня должностные лица из властей штата и местных органов власти позволили начаться мародёрству, которое продолжалось более недели и в результате которого, согласно оценкам, 450 предприятиям был нанесён ущерб», — отметил в служебной записке Трамп.
Он также напомнил, что в конце мая — начале июня мэр Вашингтона Мюриэль Боузер «допустила, чтобы протестующие и анархисты прибегли к насилию и погромам, вынудив» Трампа призвать Национальную гвардию «для поддержания закона и порядка в столице страны».
Накануне глава Белого дома заявил журналистам во время своего визита в город Кеноша, где также проходят протесты, что считает беспорядки в стране «политическими» и «антиамериканскими».
Напомним, 45-й президент США не раз обвинял демократов, которые стоят во главе бунтующих городов и штатов, в том, что они способствуют разжиганию протестных настроений.
На этой неделе Трамп подчеркнул, что представители Демпартии «утратили контроль над левыми радикалами».
Он также отметил, что его оппоненты выступают против визитов президента в продемократические штаты страны, поскольку по политическим мотивам избегают освещения СМИ происходящего на местах.
«Обозначить виновных»
Как пояснил политолог Александр Асафов, своей служебной запиской с поручением рассмотреть возможность ограничить федеральное финансирования ряда американских городов глава Белого дома «пытается повлиять на мэров-демократов».
«Трамп обвиняет их в потакании протестам и считает, что они оказывают серьёзное влияние на избирателей. И это правда. Кроме того, местные власти уже перешли к открытому противостоянию с Трампом», — отметил эксперт в беседе с RT.
При этом Асафов заметил, что это уже вторая попытка Трампа «надавить» на местные власти.
«Предыдущий этап обозначился, когда глава Белого дома заявил, что протесты можно победить только силой, а ранее пригрозил ввести нацгвардию в те города, в которых до сих пор наблюдаются волнения. Но это не сработало. И сейчас Трамп принял решение воздействовать на демократических мэров и губернаторов долларом», — заявил аналитик.
Как пояснил в комментарии RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, федеральное финансирование «оказывает большое влияние на городское хозяйство».
«Речь идёт о создании инфраструктурных проектов, строительстве социальных объектов, возведении военных баз, которые дают рабочие места населению. Поэтому для многих крупных городов выделенные федеральные средства являются очень важным подспорьем для развития», — сказал эксперт.
Трамп, готовя свою служебную записку, рассчитывал, что сокращение федерального финансирования городов, в которых продолжаются протесты, «нанесёт определённый ущерб городскому хозяйству, а, следовательно, и тем людям, которые сейчас там занимают посты мэров», сообщил Сидоров.
«Это сильно бы ударило по местным властям, представляющим Демпартию. Поэтому тут просматривается и предвыборный мотив. Ведь лишение федерального финансирования может остановить в данных городах важные проекты — строительство крупных мостов, вокзалов и так далее», — полагает аналитик.
Вместе с тем Трамп «хочет обозначить виновных в протестах и последствиях беспорядков», считает Асафов.
«Новая порция упрёков»
Инициативу Трампа уже раскритиковал лидер демократов в сенате Чак Шумер, назвав её «инфантильным методом».
«Мы не допустим, чтобы в результате злонамеренных инфантильных методов, которыми действует Дональд Трамп, пострадал Нью-Йорк. Вместо этих глупых трюков президенту следует сосредоточиться на том, как вывести нашу страну из кризиса с COVID», — заявил политик на своей странице в Twitter.
Как прогнозируют аналитики, в ответ на распоряжение Трампа на него со стороны членов Демпартии «посыплется новая порция упрёков».
«Они станут заявлять, что глава Белого дома, отбирая у ряда городов федеральное финансирование, лишает рабочих мест и зарплат американцев, которые из-за этого не смогут обеспечивать свои семьи», — отметил Андрей Сидоров.
При этом Асафов сомневается, что Трампу удастся лишить крупные продемократические города федерального финансирования, поскольку этому «будут всеми силами противостоять члены Демпартии».
«Они начнут апеллировать к тому, что никакой президент не может принимать такого рода решения без согласования с конгрессом. Представители Демпартии также будут говорить, что предложение главы Белого дома неправомерно. Кроме того, данная тема станет очередным предлогом, чтобы попытаться дискредитировать Трампа до 3 ноября», — сказал эксперт.
Впрочем, как отмечает Сидоров, демократы не смогут серьёзно навредить главе Белого дома.
«Для Трампа ничем фатальным это не обернётся, поскольку жители городов, которыми управляют мэры-демократы, по традиции и так в основном не голосуют за Трампа, являясь ядерным электоратом Демпартии», — констатировал аналитик.
При этом 45-й президент США ещё больше сплотит своих избирателей, в очередной раз провозгласив лозунг «закон и порядок», полагает Сидоров.
«Глава Белого дома хочет ясно донести до своего электората, что если к власти придёт бывший вице-президент Джо Байден, то хаос будет продолжаться или даже модифицируется в революционные настроения. Именно по этой причине, по логике Трампа, любой добропорядочный американец должен проголосовать за действующего американского лидера», — заключил эксперт.
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