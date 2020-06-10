«Повлияет на международную стабильность»: почему США настаивают на участии Китая в переговорах о ДСНВ

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай не намерен принимать участие в трёхсторонних переговорах о контроле за ядерными вооружениями при участии России и США. Об этом он сказал на фоне сообщений американских СМИ о том, что Соединённые Штаты «абсолютно готовы» не продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По мнению экспертов, требование Вашингтона включить Пекин в новое соглашение — повод для администрации Трампа выйти из этого соглашения и нарастить распространение ядерного оружия.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай не намерен принимать участие в трёхсторонних переговорах о контроле за ядерными вооружениями при участии России и США. Об этом американский дипломат сообщил в своём Twitter, отметив, что для Пекина по-прежнему «зарезервировано место» на переговорах в Вене.

«Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трёхсторонних переговорах. Ему следует пересмотреть своё решение. Чтобы получить статус великой державы, нужно брать на себя соответствующую ответственность. Больше никакой великой стены секретности вокруг наращивания ядерного потенциала страны. Мы ждём Китай в Вене», — заявил Биллингсли.

На переговорах планируется обсудить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Ранее, в начале мая, Биллингсли уже заявлял, что Вашингтон вряд ли будет продлевать договор, если не удастся усадить за стол переговоров Китай.

Новое заявление Биллингсли прозвучало на фоне публикации в газете The Washington Post, где были приведены слова анонимных высокопоставленных представителей администрации Трампа о том, что Соединённые Штаты «абсолютно готовы» не продлевать ДСНВ.

«Мы совершенно точно намерены отказаться. Но я бы сказал помягче: на самом деле рассматриваются все варианты», — заявил изданию высокопоставленный источник администрации США.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли

AFP

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В беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк подчеркнул, что власти США уже давно сигнализируют о том, что они не намерены продлевать действие ДСНВ (СНВ-III).

«Власти США готовы к тому, чтобы не продлевать СНВ, фактически это решение было принято давно. Судя по назначению Биллингсли, американская сторона способна только развалить то, что ещё осталось от механизма контроля над ядерными вооружениями. Вести какие-то серьёзные переговоры, например, Маршалл Биллингсли не в состоянии в силу своей полной некомпетентности в этой сфере», — подчеркнул политолог.

Напомним, что администрация Дональда Трампа последовательно выходит из всех договоров о контроле за стратегическими вооружениями, которые были подписаны между Россией и США после окончания холодной войны. Так, в 2019 году Вашингтон вышел из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а весной 2020 года — из Договора об открытом небе.

Третья сторона

Власти КНР неоднократно заявляли, что не планируют принимать участие в переговорном процессе о продлении ДСНВ. 9 июня данную позицию заново озвучила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Что касается этого вопроса, то мы уже неоднократно выражали свою позицию. У Китая нет намерений участвовать в так называемых трёхсторонних переговорах с США и Россией по ядерному разоружению», — приводит РИА Новости ответ Хуа Чуньин на вопрос, получил ли Китай приглашение и будет ли участвовать во встрече.

Отсутствие готовности Китая присоединиться к данным переговорам отметили и в МИД РФ — об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

«Мы не видим, что Китай готов к этому и что этот подход в ближайшее время может измениться. Это суверенный выбор любой страны», — сказал он.

Однако администрация Трампа продолжает настаивать на включении Китая в переговоры о продлении ДСНВ, несмотря на то, что этот договор изначально был двусторонним и был заключён между Россией и США. Так, Маршалл Биллингсли в мае заявлял, что нынешний двусторонний формат соглашения якобы является неактуальным.

«Действие договора СНВ-III истекает в феврале. Есть возможность продлить его. Но опять же, такой формат для будущего не подходит. Удачным форматом будет трёхсторонний подход на основе эффективной процедуры проверки», — отметил американский спецпосланник.

Для современной американской элиты сдерживание стратегических возможностей Китая является первоочерёдной задачей, отметил Владимир Батюк.

«Именно этим объясняются настойчивые попытки каким-то образом привлечь Китай к переговорам о контроле над ядерными вооружениями», — подчеркнул политолог.

Как пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Китай не собирается участвовать в многосторонних соглашениях по ограничению стратегического оружия, так как его ядерный арсенал на порядок меньше американского. Согласно данным Федерации американских учёных, КНР обладает 320 ядерными зарядами, тогда как США — около 5,8 тыс. боеголовок и бомб.

«Власти КНР неоднократно заявляли, что могут присоединиться к этому договору лишь при условии, что их ядерный потенциал будет равен американскому и российскому. США, зная эту позицию, постоянно настаивают на включении китайской стороны в это соглашение, чтобы в случае непродления СНВ перевести стрелки и сделать виновными Китай и Россию, которая якобы должна была заставить Пекин сесть за стол переговоров, поскольку страны являются союзниками», — пояснил эксперт план американской стороны.

Эксперт отметил, что даже при маловероятном сценарии в котором Китай пойдёт навстречу США и включится в это соглашение, Пекин сам будет требовать включения в договор Индии как своего геополитического противника. В свою очередь, Индия будет требовать подключения к процессу Пакистана.

«Очевидно, это вызовет эффект домино», — отметил Константин Блохин.

Невыполнимые требования

Переговоры по контролю за стратегическими ядерным вооружениями пройдут в Вене 22 июня. На них Вашингтон будет представлять Маршалл Биллингсли, а Москву — Сергей Рябков.

Российский дипломат ранее заявлял, что Москва готова в рамках этих переговоров в интересах продления ДСНВ обсудить ограничения по ядерному оружию, в том числе перспективных разработок в этой области.

Однако Вашингтон, в свою очередь, должен быть готов обсуждать беспокоящие российскую сторону шаги по расширению американской системы ПРО в Европе, космического оружия и разрабатываемых видов оружия глобального удара.

МИД России

globallookpress.com

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«Если они хотят договариваться, путь открыт. Условием нашей готовности обсуждать перспективные типы вооружений является согласие США с предметным обсуждением наших озабоченностей», — пояснил Рябков в интервью газете «Коммерсант».

В свою очередь, комментируя озабоченность Москвы, Маршалл Биллингсли заявил, что Белый дом не хочет ограничивать свою противоракетную оборону.

«Чтобы президент изменил эту позицию, русские должны сделать невероятно заманчивое предложение — даже представить могу, каким оно может быть», — отметил американский спецпосланник.

Сейчас власти США выстраивают позицию, которая позволит им отказаться от продления ДСНВ под формальным предлогом, несмотря на выраженную готовность Москвы к переговорам, считает Владимир Батюк.

«Но такой шаг будет абсолютно неправомерным. СНВ привносил элемент взаимного доверия. Если будет уничтожен единственный договор, который позволял сторонам на легальной основе взаимно контролировать стратегические ядерные вооружения, проводить инспекции на месте, чем обе стороны активно пользовались, то ускорится качественная гонка вооружений. Несомненно, это сделает ситуацию особенно опасной», — пояснил эксперт.

Константин Блохин в беседе с RT отметил, что США во многих сферах уступают Китаю, поэтому сейчас настойчиво пытаются сделать его участником соглашения, чтобы таким образом сдержать Пекин.