Повис на одном проценте: Тимошенко заявила, что Зеленский не знает тех, кто идет от него на выборы в Раду

Тимошенко подчеркивает, что никто не знает тех, кто баллотируется в парламент Украины от "Слуги народа", но настоящая проблема не в этом, а в том, что 99% этих людей не знает сам Зеленский.

"Он никогда их не видел, он никогда с ними не работал, он не знает, что это за люди", - заявила Тимошенко в эфире телеканала Newsone.

По ее словам, в связи с этим дальнейшая работа партии и президента несет весьма большие риски.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе.