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Повис на одном проценте: Тимошенко заявила, что Зеленский не знает тех, кто идет от него на выборы в Раду
05 июля 2019, 02:09 • 61 • Политика
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко упрекнула главу Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы абсолютно не знает тех людей, что идут по спискам от его партии на выборы в Верховную раду. По словам Тимошенко, главе Незалежной знаком максимум один процент.
Тимошенко подчеркивает, что никто не знает тех, кто баллотируется в парламент Украины от "Слуги народа", но настоящая проблема не в этом, а в том, что 99% этих людей не знает сам Зеленский.
"Он никогда их не видел, он никогда с ними не работал, он не знает, что это за люди", - заявила Тимошенко в эфире телеканала Newsone.
По ее словам, в связи с этим дальнейшая работа партии и президента несет весьма большие риски.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе.
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