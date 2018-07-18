«Повезло, что это были не диверсанты»: почему Украина не может контролировать склады с военной техникой

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту незаконной съёмки, которую выложили в интернет два харьковских видеоблогера. Молодые люди беспрепятственно проникли на территорию Харьковского бронетанкового завода и засняли сотни образцов военной техники, в том числе готовые к бою танки. Источник RT в партии «Народный фронт» заявил, что на предприятиях украинского ОПК военная техника должным образом не охраняется, а наиболее ценные образцы вооружений реализуются по серым схемам сбыта. Кто и как зарабатывает на нелегальной торговле оружием на Украине, выяснял RT.

«Булат» и уголовное дело

Во вторник на YouTube появился шестиминутный ролик, в котором в подробностях показана стоянка украинских танков, в том числе новых, готовых к бою образцов, и прочей военной техники. Как выяснилось позднее, в качестве операторов выступили двое харьковских руферов-видеоблогеров. Площадка с техникой, которую они засняли, — территория Харьковского бронетанкового завода.

На видео — списанные образцы военных машин и примерно 10 новых танков Т-64БМ «Булат», грузовики для перевозки техники. Кроме того, блогеры сняли и «экскурсию» по «бункеру», в котором, как следует из ролика, хранится различное оборонное оборудование и снаряжение. На любительской съёмке видно, что руферы обследовали довольно обширную территорию завода и за всё время своей «вылазки» ни разу не встретили охрану.

Съёмки проводились в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, возле которой и находится Харьковский бронетанковый завод. Авторы ролика отметили, что считают территорию заброшенной, поскольку сторожевая вышка разрушена, двери складов распахнуты, а коробки с оружием в бункере не запечатаны.

© Скриншот с видео Эли Крым / YouTube

Ближе к вечеру пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области признала, что руферы действительно «изучали» Харьковский бронетанковый завод — ту его часть, где преимущественно ремонтируется военная техника. По факту незаконной съёмки возбуждено уголовное дело.

«Следователь внёс сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а также незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование», — говорится в сообщении полицейских.

Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет.

Источник RT в партии «Батькивщина» назвал съёмку «саботажем».

«На востоке Украины уже четвёртый год идёт война, а двое неизвестных спокойно ходят по закрытой для гражданских лиц территории, рассматривают вооружение и танки. Повезло, что это были не диверсанты и они ничего не взорвали. Ведь на танках установлены заряды!» — возмущается собеседник RT.

Он подчеркнул, что руферы, сняв всю технику на видео, выдали «военную тайну», и произошло это исключительно из-за халатности руководителей предприятия.

«Правоохранители фиксируют только единичные случаи»

Однако «экскурсия» руферов — пожалуй, наиболее безобидное происшествие, связанное с украинским ОПК.

Так, источник RT в партии «Народный фронт» рассказал, что за последние 15 лет на Украине горело шесть крупных складов с вооружением, а некоторые из них и вовсе пережили не один пожар.

Медведчук назвал встречу Путина и Трампа "отрезвляющем душем для украинской власти" «Такого нет ни в одной стране мира, чтобы склады с оружием горели несколько раз за год. О чём это говорит? О халатности и, скорее всего, об огромных кражах cо складов, следы которых потом скрывают, прикрываясь пожарами», — рассказал собеседник RT.

Незаконная продажа вооружения в последние годы стала крайне прибыльным бизнесом на Украине. К примеру, в прошлом марте Национальная полиция, расследовавшая обстоятельства повреждения магистрального нефтепровода, наткнулась на нелегальный склад военной техники в Новоград-Волынском (Житомирская область).

Огонь и дым поднимаются над складом с боеприпасами под Винницей © Gleb Garanich

Reuters

«В течение двух недель был проведён ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, «Уралы», ГАЗы, КУНГи, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебёдками и другая техника, в т. ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее», — говорится в сообщении Нацполиции.

Источник RT в Министерстве обороны подтверждает, что военную технику действительно воруют — её нехватку ведомство отмечает постоянно.

«Никто не предаёт огласке то, что происходит. Но в боях на востоке страны может использоваться старая техника, которая выходит из строя и списывается. А по документам она проходит как новый танк или БМП. Куда всё это потом вывозится — неизвестно. Правоохранители фиксируют только единичные случаи подлога», — говорит собеседник RT.

В конце марта СБУ разоблачила старшего сержанта одной из воинских частей Черниговской области. Он занимался хищением оборудования, которое снимал с танков Т-64БМ «Булат».

«Правоохранители установили, что старший сержант, осуществляя разукомплектование танков «Булат», присваивал элементы навесной динамической защиты с целью их дальнейшего сбыта. Оборудование предназначено для повышения защищённости боевых машин в случае попадания снаряда», — говорится в сообщении ведомства.

«Никто не понёс ответственности»

В апреле украинский журнал «Новое время» описал схему серых поставок вооружений и их перепродажи. По версии издания, к этому бизнесу непосредственное отношение имели нардепы, в том числе и члены комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Один из самых странных контрактов, заключённых Минобороны в 2016—2017 годах, касается поставок Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) боевых машин пехоты (БМП). Предприятие закупало списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска у компании Wtorplast из Польши. Польская компания, в свою очередь, изначально покупала их у чешской компании Excalibur Army по €20—25 тыс. за единицу — по цене металлолома. Wtorplast разбирала БМП — отделяла башни от шасси. Далее ЖБЗ завозил всё это по отдельности на Украину: каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси — в $99 тыс. Завод «ремонтировал» БМП — попросту соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составляла ещё $40 тыс. за единицу», — так описывает одну из схем издание.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» © Lucas Jackson

Reuters

Источник RT в правительстве Украины отмечает, что все лица, оказавшиеся под подозрением в причастности к незаконным поставкам вооружения, своё предполагаемое участие в преступных схемах отрицают.

«Никто не понёс ответственности, а отлаженный механизм сбыта и дальше продолжает работать. Насколько мне известно, о незаконной торговле оружием прекрасно знают в ЕС и США. Именно поэтому Вашингтон потребовал личных гарантий от Степана Полторака, что противотанковые комплексы Javelin «не сгорят, не исчезнут и не поломаются». И только после этого Украине их предоставили», — говорит собеседник RT.

Крупные игроки чёрного рынка вооружений, о которых упоминают украинские журналисты, занимают ключевые должности в стране, поэтому ни о каком громком расследовании не может быть и речи, заявил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Система учёта в стране очень запутанная, что позволяет упростить процесс кражи вооружений», — признаёт эксперт.

По его словам, практически свободная торговля оружием, на которую все закрывают глаза, приводит к обострению криминогенной обстановки внутри Украины, что, в свою очередь, привлекает новых торговцев-нелегалов.

Киевлянин Олег в беседе с RT признал, что за минувшую неделю дважды видел в общественном транспорте людей с оружием. У одного была боевая граната, у другого — пистолет Макарова под курткой.

«Я сразу вышел из вагона. Но раньше я не замечал, чтобы люди открыто ходили по улицам с оружием в руках», — говорит он.

Фактически бесконтрольная торговля оружием, потеря монополии на насилие со стороны украинских силовиков свидетельствуют о кризисе управления внутри страны, заметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«Цивилизованные страны хотят, чтобы Украина контролировала свой рынок вооружений. Но страна не может этого обеспечить, поэтому западным партнёрам Киева ещё предстоит решить этот вопрос. Массовое распространение нелегального оружия представляет угрозу для других государств», — считает эксперт.