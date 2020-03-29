Повей, ветер памяти Победы, на Украину!

Люди, откройте глаза! Откройте их, потому что гибнет и умирает наша Украина-мать!Откройте глаза, люди… Не будут наши внуки и правнуки пить воду из святого Днепра, потому как не родятся. Или родятся, но не на Украине.Всем нам — либо помереть тут в нищете и бедности, либо скончаться на чужбине и не увидеть никогда Украину!Что же такое произошло? Какая такая злая чёрная гнилая отравленная туча накрыла нашу землю?А это та самая бандеровщина, усердно окроплённая кровью невинно убиенных женщин, детей и стариков… Кровью поляков, русских, евреев, да и самих украинцев тоже… Кровью врачей, учителей, рабочих, крестьян!Она, эта самая бандеровщина, обильно разбавленная ворами, бандитами и коррупционерами, правит свой беспощадный бал на нашей несчастной бедной Украине!Не создавали они никогда ничего в этом мире. И сейчас не создадут, а только продадут, проворуют и разрушат.Чтобы остаться у власти и дальше нас убивать, грабить и насиловать, лижут эти воры-бандеровцы от всей души сапог любого иностранного пана. Да и не сапог, и даже не у пана, а зад у самого последнего западного попрошайки, лишь бы снискать его постыдную милость. И предают нас каждодневно и ежеминутно.И что же остаётся у нас?Остаётся память о предках наших великих, что поили своих коней из всех рек Европы.На счастье, осталась у нас память о предках наших славных. И пока жива она, живы и все мы на Украине, значит, есть у нас надежда.Так пусть сойдутся наши деды и прадеды всех народов, что воевали с нацистами и бандеровцами и победили их, и снова будут вместе.Зайдите на сайт foto.pamyat-naroda.ru и разместите там своего Героя!Пусть встанут наши предки рядом с нами и дадут нам силу и мужество! И пусть ветер памяти разгонит ту злую чёрную тучу, и не останется от неё никакого следа!