Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / Аналитика

Повей, ветер памяти Победы, на Украину!

29 марта 2020, 07:35  •  125 • Аналитика

Люди, откройте глаза! Откройте их, потому что гибнет и умирает наша Украина-мать!

Откройте глаза, люди… Не будут наши внуки и правнуки пить воду из святого Днепра, потому как не родятся. Или родятся, но не на Украине.



Всем нам — либо помереть тут в нищете и бедности, либо скончаться на чужбине и не увидеть никогда Украину!

Что же такое произошло? Какая такая злая чёрная гнилая отравленная туча накрыла нашу землю?

А это та самая бандеровщина, усердно окроплённая кровью невинно убиенных женщин, детей и стариков… Кровью поляков, русских, евреев, да и самих украинцев тоже… Кровью врачей, учителей, рабочих, крестьян!

Она, эта самая бандеровщина, обильно разбавленная ворами, бандитами и коррупционерами, правит свой беспощадный бал на нашей несчастной бедной Украине!

Не создавали они никогда ничего в этом мире. И сейчас не создадут, а только продадут, проворуют и разрушат.

Чтобы остаться у власти и дальше нас убивать, грабить и насиловать, лижут эти воры-бандеровцы от всей души сапог любого иностранного пана. Да и не сапог, и даже не у пана, а зад у самого последнего западного попрошайки, лишь бы снискать его постыдную милость. И предают нас каждодневно и ежеминутно.

И что же остаётся у нас?

Остаётся память о предках наших великих, что поили своих коней из всех рек Европы.

Говорят нам сейчас, что враги наши — это русские. Бог мой, да разве ж может левая рука назвать правую руку врагом? Или может ли красавица Десна назвать врагом Днепр великий? Так и украинцы не могут быть врагами русских, потому что мы — единый народ. Будущее наше есть только вместе с русскими и Россией.

На счастье, осталась у нас память о предках наших славных. И пока жива она, живы и все мы на Украине, значит, есть у нас надежда.

Так пусть сойдутся наши деды и прадеды всех народов, что воевали с нацистами и бандеровцами и победили их, и снова будут вместе.



Зайдите на сайт foto.pamyat-naroda.ru и разместите там своего Героя!


Пусть встанут наши предки рядом с нами и дадут нам силу и мужество! И пусть ветер памяти разгонит ту злую чёрную тучу, и не останется от неё никакого следа!
Степан Бульбенко

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
28 марта 2020, 15:35
Возможности российских военных в Италии, борющихся с коронавирусом
28 марта 2020, 08:35
Капкан для авиации ВКС РФ или мнительность СМИ? Длинная рука Patriot PAC-2/3
27 марта 2020, 17:35
The National Interest, а чего вы, собственно, хотели?
28 марта 2020, 08:35
Как раздували панику во время эпидемий последних лет
28 марта 2020, 15:35
"Враги ушли". Почему войны не остановятся даже из-за коронавируса
27 марта 2020, 09:35
Эволюция танковой брони: вчера, сегодня, завтра
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
23 марта 2020, 15:35
Арсен Аваков объявил чрезвычайное положение и отдал Киев своим карманным нацистам, подавая сигнал регионам брать с него пример
25 марта 2020, 05:35
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в Киев
28 марта 2020, 04:35
"На 11-й день наконец появился врач": Восхваляющий Запад Акунин столкнулся с "британской заботой"
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Витязева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.