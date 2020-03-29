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Повей, ветер памяти Победы, на Украину!
29 марта 2020, 07:35 • 125 • Аналитика
Люди, откройте глаза! Откройте их, потому что гибнет и умирает наша Украина-мать!
Откройте глаза, люди… Не будут наши внуки и правнуки пить воду из святого Днепра, потому как не родятся. Или родятся, но не на Украине.
Всем нам — либо помереть тут в нищете и бедности, либо скончаться на чужбине и не увидеть никогда Украину!
Что же такое произошло? Какая такая злая чёрная гнилая отравленная туча накрыла нашу землю?
А это та самая бандеровщина, усердно окроплённая кровью невинно убиенных женщин, детей и стариков… Кровью поляков, русских, евреев, да и самих украинцев тоже… Кровью врачей, учителей, рабочих, крестьян!
Она, эта самая бандеровщина, обильно разбавленная ворами, бандитами и коррупционерами, правит свой беспощадный бал на нашей несчастной бедной Украине!
Не создавали они никогда ничего в этом мире. И сейчас не создадут, а только продадут, проворуют и разрушат.
Чтобы остаться у власти и дальше нас убивать, грабить и насиловать, лижут эти воры-бандеровцы от всей души сапог любого иностранного пана. Да и не сапог, и даже не у пана, а зад у самого последнего западного попрошайки, лишь бы снискать его постыдную милость. И предают нас каждодневно и ежеминутно.
И что же остаётся у нас?
Остаётся память о предках наших великих, что поили своих коней из всех рек Европы.
Говорят нам сейчас, что враги наши — это русские. Бог мой, да разве ж может левая рука назвать правую руку врагом? Или может ли красавица Десна назвать врагом Днепр великий? Так и украинцы не могут быть врагами русских, потому что мы — единый народ. Будущее наше есть только вместе с русскими и Россией.
На счастье, осталась у нас память о предках наших славных. И пока жива она, живы и все мы на Украине, значит, есть у нас надежда.
Так пусть сойдутся наши деды и прадеды всех народов, что воевали с нацистами и бандеровцами и победили их, и снова будут вместе.
Зайдите на сайт foto.pamyat-naroda.ru и разместите там своего Героя!
Пусть встанут наши предки рядом с нами и дадут нам силу и мужество! И пусть ветер памяти разгонит ту злую чёрную тучу, и не останется от неё никакого следа!
Степан Бульбенко
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