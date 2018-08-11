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Поветкин поднялся на третье место в рейтинге IBF, Гассиев опустился на шестое
11 августа 2018, 16:24 • 49 • Украина
Международная боксёрская федерация (IBF) опубликовала обновлённый рейтинг боксёров, в котором Александр Поветкин поднялся на третье место, а Мурат Гассиев опустился на шестую строчку.
© Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Рейтинг можно посмотреть на официальном сайте федерации.
В минувшем месяце Гассиев проиграл титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии.
Ранее глава Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, что помешало Гассиеву победить Усика.
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