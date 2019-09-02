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Поветкин поддержал решение Усика отказаться от поединков с россиянами

02 сентября 2019, 12:39  •  178 • Украина
Обладатель титула WBA International в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин высказал мнение о решении украинца Александра Усика не проводить поединки с российскими боксёрами.
 
Reuters
 

«Красавец. Молодец. Всё равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Он отметил, что считает украинца хорошим и сильным боксёром и никогда не задумывался о проведении с ним поединка.

Ранее сообщалось, что Усик назвал имя своего соперника по следующему поединку.

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