Поветкин поддержал решение Усика отказаться от поединков с россиянами

Обладатель титула WBA International в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин высказал мнение о решении украинца Александра Усика не проводить поединки с российскими боксёрами.

«Красавец. Молодец. Всё равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Он отметил, что считает украинца хорошим и сильным боксёром и никогда не задумывался о проведении с ним поединка.

Ранее сообщалось, что Усик назвал имя своего соперника по следующему поединку.