Повесят ли на Россию огромный замок? Путин сделал заявление о национальном локдауне

Комментируя принятые властями меры во время пандемии коронавируса, Владимир Путин отметил, что меры оказались эффективными и своевременными. Благодаря им удалось смягчить спад в экономике, хотя риски на данный момент ещё сохраняются.

При этом президент отметил, что тотального локдауна в стране не планируется.

"Мы чётко понимаем, как нужно действовать, и потому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун", - сказал он, напомнив, что при таких радикальных мерах фактически останавливается экономика страны, работа бизнеса и прочее.