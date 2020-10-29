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Повесят ли на Россию огромный замок? Путин сделал заявление о национальном локдауне

29 октября 2020, 17:55  •  149 • Политика
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о национальном локдауне на фоне распространения коронавирусной инфекции. Повесят ли власти на Россию один огромный замок?
Комментируя принятые властями меры во время пандемии коронавируса, Владимир Путин отметил, что меры оказались эффективными и своевременными. Благодаря им удалось смягчить спад в экономике, хотя риски на данный момент ещё сохраняются.
При этом президент отметил, что тотального локдауна в стране не планируется.
"Мы чётко понимаем, как нужно действовать, и потому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун", - сказал он, напомнив, что при таких радикальных мерах фактически останавливается экономика страны, работа бизнеса и прочее.

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