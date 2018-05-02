Повестка для президента: спецпрокурор США Мюллер может вызвать Трампа в суд

Спецпрокурор Роберт Мюллер может направить президенту США Дональду Трампу повестку для обязательной явки в суд. Такой шаг будет предпринят в случае, если американский лидер откажется добровольно отвечать на поставленные перед ним вопросы. При этом новый глава юридической команды Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выразил надежду, что расследование спецпрокурора близится к завершению.

Спецпрокурор по расследованию «российского вмешательства» в американские выборы Роберт Мюллер может направить президенту США Дональду Трампу повестку для обязательной явки в суд и дачи показаний, если американский лидер откажется отвечать на поставленные вопросы добровольно. Такие данные приводит The Washington Post со ссылкой на четыре неназванных источника, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что юристы Трампа встретились с Мюллером в начале марта и настаивали на том, что президент не обязан беседовать с федеральными следователями, которые расследуют «российское дело». В ответ спецпрокурор отметил, что при необходимости он выдаст президенту США повестку в суд.

В том случае, если Дональду Трампу направят повестку, он будет обязан предстать перед жюри присяжных в расширенном составе.

Издание подчёркивает, что это первый раз, когда Мюллер заявил о такой возможности. При этом, по словам бывшего адвоката президента Джона Дауда, подобные действия «подрывают работу президента Соединённых Штатов».

Отмечается, что после встречи с юристами 5 марта команда Мюллера согласилась предоставить адвокатам президента конкретные вопросы, которые они хотели бы обсудить с главой США. Позднее адвокат Трампа Джей Секулов составил список из 49 вопросов, которые, как ожидается, будут заданы президенту. Подробнее об этом перечне накануне писала The New York Times.

Бывший ведущий адвокат Трампа по «российскому делу» Джон Дауд, который 22 марта ушёл в отставку, и юрист Джей Секулов, а также официальный представитель спецпрокурора Джошуа Стьюв отказались комментировать информацию WP.

Напомним, члены предвыборной команды Трампа и Москва неоднократно опровергали любые «неправомерные» контакты. В России подчёркивают, что страна не предпринимала попыток влиять на ход избирательной кампании на выборах 2016 года.

Новый глава юридической команды Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что он считает Мюллера в высшей степени профессиональным человеком, однако всё ещё изучает необходимые документы, перед тем как установить определённые условия и рекомендовать Трампу согласиться на интервью с Мюллером.

«Надеюсь, мы приближаемся к концу. Все мы (с обеих сторон) должны принять важные решения. У меня всё ещё есть абсолютно открытый взгляд на то, какой должна быть правильная стратегия, которую мы разработаем в ближайшие несколько недель», — заявил Джулиани.

При этом, по словам адвоката Пола Розенцвейга, задействованного в ходе расследования дела об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона, подготовленный юристами Трампа список из 49 вопросов в действительности представляет из себя 49 тем для беседы, для ответа на которые понадобится порядка двух суток.

Дональд Трамп и Рудольф Джулиани

Reuters

Также в среду, 2 мая, был опубликован материал CNN, согласно которому 45-й президент США в ходе предвыборной кампании лично надиктовал своему врачу справку «о самом здоровом президенте в истории». Такое заявление сделал тогдашний врач республиканца Харольд Борнстейн.

Напомним, в письме лечащего врача, которое было опубликовано в декабре 2015 года, говорится, что «Трамп обладает необычайной физической силой и выносливостью, а если он выиграет выборы, то станет самым здоровым президентом в истории».

Также в письме Борнстейна отмечается, что Трамп находится в отличной физической форме и «не употребляет ни табак, ни алкоголь».

По словам врача, в феврале 2017 года личный телохранитель Трампа Кейт Шиллер якобы «ограбил» его офис, забрав у него все документы о здоровье политика. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Сара Сандерс заявила, что администрация главы государства получила указанные документы в установленном порядке.

При этом Борнстейн добавил, что Трамп прекратил все контакты с ним после того, как врач рассказал журналистам, что выписывал республиканцу средства для стимулирования роста волос, препараты от покраснения кожи, а также для людей с повышенным уровнем холестерина в крови.

Reuters

На фоне продолжающегося расследования так называемого российского дела первый замгенпрокурора США Род Розенштейн заявил, что ему на протяжении долгого времени угрожали.

«На протяжении достаточно долгого времени были люди, которые высказывали угрозы против меня, как частным образом, так и публично», — заявил Розенштейн.

Накануне несколько членов конгресса объявили о составлении обвинений для импичмента Розенштейна. Парламентарии обвиняют юриста, назначившего Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого «российского вмешательства», в том, что он утаивал от конгресса секретные документы.

При этом демократы отмечают, что претензии к замгенпрокурора могут быть вызваны тем фактом, что он способствует ходу «российского дела».