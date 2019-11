Повестка для президента: как конгресс США готовится выдвинуть официальные обвинения Трампу • 65 • Украина Юридический комитет палаты представителей конгресса США потребовал от Дональда Трампа ответить, будут ли его адвокаты давать показания в рамках слушаний по импичменту. В письме главы юридического комитета Джерри Надлера упоминается расследование Роберта Мюллера относительно «российского вмешательства». Конгрессмены пока не выдвинули окончательных обвинений в адрес главы Белого дома, однако планируют сделать это в ближайшее время. По словам экспертов, упоминание о расследовании Мюллера свидетельствует о нехватке аргументов в пользу импичмента. © Reuters / AFP Председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер направил президенту США Дональду Трампу письмо с требованием до 6 декабря ответить, намерены ли его юристы принять участие в слушаниях по импичменту. «Пишу вам с тем, чтобы узнать, собирается ли ваш адвокат использовать особые привилегии, закреплённые в документе о процедуре импичмента, принятом юридическим комитетом палаты представителей США во исполнение резолюции №660 палаты представителей, и принять участие в предстоящих слушаниях по импичменту», — говорится в письме к Трампу, размещённом также на сайте юридического комитета палаты представителей. Как уточняет агентство Reuters, президент США должен за это время решить, собирается ли его адвокат вызывать свидетелей и выдвигать свои доказательства на предстоящих слушаниях по импичменту. Резолюция №660, упоминаемая в письме, даёт такое право президенту, однако если он незаконно откажется сотрудничать со следствием и предоставлять информацию, которую будет запрашивать конгресс, то права президента в рамках процедуры импичмента могут быть ограничены. Снова Россия В документе, направленном президенту США, упоминается и о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Россией. Изначально, когда руководство конгресса дало добро на начало процедуры импичмента, поводом для него стала тема о якобы имевшем место давлении на президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с Трампом в июле этого года. Однако сейчас конгресс вновь вспомнил о расследовании Мюллера. «Как вам известно, юридический комитет проводит расследование касательно заявлений о возможном препятствовании правосудию с вашей стороны, о чём подробно говорится в докладе специального прокурора Роберта Мюллера «О расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года», — отмечает Надлер в письме к Трампу. Напомним, что ещё весной 2019 года сначала было опубликовано резюме, а затем и расширенная версия доклада спецпрокурора Мюллера, в котором отмечалось, что предвыборный штаб Трампа в 2016 году не вступал с российским правительством «в сговор с целью содействия вмешательству в выборы». Однако в том же документе Мюллер сделал двусмысленное заявление относительно возможного препятствования Трампа его расследованию. Комиссия сообщила, что не пришла к выводу, что президент нарушил закон, однако в то же время уточнила, что такую позицию в отношении Трампа «не следует считать окончательным его оправданием». Тогда Джерри Надлер заявил, что раз Мюллер не смог выдвинуть обвинения против Трампа, то это должен сделать конгресс. О российском вмешательстве несколько дней назад вспомнил и глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф. «Уже второй раз Трамп способствует иностранному вмешательству в наши выборы ради политической выгоды: в прошлый раз это была Россия, теперь — Украина. Нынешний президент ставит под угрозу честность выборного процесса, и конгресс должен решить, как этому противостоять. Откладывать нельзя. Вопрос стоит по-настоящему остро», — написал 25 ноября Шифф в своём Twitter. Trump has now twice sought foreign interference in our elections to help him politically, first from Russia, and now from Ukraine.



This president threatens the integrity of our elections, and Congress must consider the remedy.



It cannot wait. The urgency is real. pic.twitter.com/Fpc5azfvfh — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) November 25, 2019 Как отметил в беседе с RT директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулёв, то, что демократы опять публично возвращаются к теме «российского вмешательства», — верное свидетельство слабости позиции конгресса. «Демократы начинают хвататься за соломинку. То есть, не имея реальных серьёзных оснований для обвинения по украинскому делу, они пытаются, чтобы полностью не провалить слушания, вернуться к докладу Мюллера», — заявил Рогулёв. Усилить обвинения По словам экспертов, одна из главных проблем в процессе импичмента, который идёт в настоящее время, — это то, что против Трампа так и не выдвинуты окончательные обвинения, которые должны быть обозначены в особом документе — представлении к импичменту (articles of impeachment) и за который потом проголосуют в нижней палате конгресса. Источники CNN утверждают, что это голосование должно состояться уже в ближайшие недели — до Рождества, которое в США отмечается 25 декабря. По данным американских СМИ, официальные обвинения, по которым и будет выноситься решение об импичменте Трампа, скорее всего, будут сформулированы на основании доклада комитета по разведке, который возглавляет Адам Шифф. Тот обещал представить документ, когда конгресс вернётся к работе после длинных выходных по случаю Дня благодарения. Адам Шифф

Reuters

© Jacquelyn Martin Доклад главы комитета по разведке упоминается в самом начале письма Джерри Надлера Трампу. При этом глава юридического комитета цитирует отрывок из ещё не опубликованного доклада Шиффа. В нём Трамп обвиняется в том, что «снова» попытался использовать помощь извне для решения своих политических проблем. «Помимо прочего, в доклад будет включено описание «многомесячных усилий президента Трампа, нацеленных на допущение повторного вмешательства в наши выборы с целью извлечения личных и политических выгод в ущерб нашим национальным интересам», — подчёркивается в документе. Напомним, что ранее со стороны конгрессменов звучали и другие обвинения в адрес Трампа. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что просьба Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому расследовать дела компании Burisma, связанные с семьёй бывшего вице-президента Джо Байдена, могут быть приравнены ко «взяточничеству». По её мнению, в качестве «взятки» выступала военная помощь Украине, которую Трамп якобы удерживал, дожидаясь, пока Украина не объявит о нужном ему расследовании. Кроме того, на одном из сайтов спикера появилось обращение к избирателям с просьбой подписать заявление, в котором Трамп обвиняется в тратах денег налогоплательщиков на подкуп других государств в своих личных политических целях. Вместе с тем, как отмечает издание USA Today, хотя в центре расследования в рамках импичмента находится Украина, демократы хотят усилить обвинения против президента, обратившись к не связанным с этой темой материалам других расследований. В результате взрыва в гараже в Харькове погибли три человека Так, ранее конгресс пытался получить документы, которые свидетельствовали бы о том, что Трамп допускал нарушения в ведении своего бизнеса, в частности якобы был причастен к финансовым махинациям. «Мы хотим рассказать как можно более полную историю о коррупции и преступности, которые распространяет Белый дом. В то же время, если мы действительно хотим это сделать, то нам необходимо точно определить предъявляемые обвинения, — заявил USA Today Джейми Раскин, конгрессмен-демократ от штата Мэриленд, член юридического и надзорного комитетов палаты представителей. — Именно к такому балансу мы и стремимся. Изложение событий должно быть всесторонним, но если мы собираемся выдвигать обвинения, то формулировка пунктов должна быть максимально точной и конкретной». Суд над президентом Несмотря на то что Белый дом резко критикует процедуру импичмента и ранее не рекомендовал многим служащим давать показания, 18 ноября Трамп не исключил, что сам может выступить перед конгрессом. 22 ноября американский лидер заявил, что поддерживает проведение слушаний по импичменту в сенате. Манифестация сторонников импичмента Трампа

Reuters

© Theresa Keil Кроме того, 26 ноября глава Белого дома подчеркнул, что был бы рад, если бы министр энергетики Рик Перри, госсекретарь Майк Помпео, врио руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни и ряд других чиновников «дали показания по поводу лживой процедуры импичмента». Однако источники портала Politico утверждают, что как минимум на следующей неделе Трамп не намерен присылать своих представителей на заседание юридического комитета палаты представителей. ...love to have Mike Pompeo, Rick Perry, Mick Mulvaney and many others testify about the phony Impeachment Hoax. It is a Democrat Scam that is going nowhere but, future Presidents should in no way be compromised. What has happened to me should never happen to another President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2019 По словам Юрия Рогулёва, пока трудно прогнозировать, согласится ли Трамп лично или через адвоката свидетельствовать перед конгрессом. С одной стороны, президент критикует происходящее в палате представителей как предвзятое политическое судилище. С другой, последние заявления Трампа свидетельствуют, что его сторонники готовы к контратаке в сенате, который контролируют республиканцы, а также к тому, чтобы допросить с пристрастием самих демократов, если палата представителей проголосует за импичмент. «Республиканцы сейчас пошли ва-банк, они даже требуют, чтобы скорее были сформулированы эти обвинения, чтобы можно было перевести эти слушания в сенат, — отмечает Юрий Рогулёв. — Они уже готовятся вызывать туда своих свидетелей, включая Джо Байдена и его сына». В свою очередь, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак отметил в беседе с RT, что с политической точки зрения в выступлении перед конгрессом в рамках слушаний по импичменту для Трампа могут быть как плюсы, так и минусы. По словам политолога, президент США может отказаться свидетельствовать против себя. «Я, в принципе, вижу достаточное количество плюсов, чтобы Трамп дал показания. Он может дать хороший бой. Но с другой стороны, слишком много времени ещё до следующих выборов, чтобы устраивать такой спектакль. Если бы было лето 2020 года, я бы не сомневался, что Трамп выступит и использует это выступление против своих политических противников, — заявил Синельников-Оришак. — Но сейчас до выборов ещё далеко, и всё это забудется. А то, что президент оправдывался перед конгрессом, давал показания и его пытались ловить, в памяти останется. Трамп, конечно, может выступить, но я сомневаюсь, что это для него сейчас целесообразно». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





