Поверка регистрации: кабмин поддержал штрафы за «неприземление»

Кабмин поддержал законопроект о штрафах для иностранных компаний за неисполнение закона о «приземлении» в РФ . Документ имеется в распоряжении «Известий», Госдума может рассмотреть его уже в апреле . Штрафовать предлагается операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей, которые не будут выполнять российское законодательство. В большинстве фракций готовы инициативу поддержать. Эксперты в условиях нынешней реальности считают новую норму логичной, но трудно выполнимой .

Со своим кабинетом

По информации «Известий», правительство дало положительный отзыв на законопроект с поправками в КоАП депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Сергея Боярского . Документом предлагается ввести штрафы за несоблюдение требований закона «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ», принятого летом прошлого года и в народе названного нормами «о приземлении».

«Правительство РФ законопроект поддерживает», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий» .

Согласно законопроекту, штраф до одной десятой совокупного размера суммы выручки будет грозить иностранному лицу, если он не пройдет регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора, не разместит форму обратной связи на своем сайте, а также не учредит российское юрлицо, филиал или представительство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Штраф до 1 млн рублей можно будет получить за отказ установить программу ЭВМ для определения количества пользователей информационного ресурса. Штраф до 5 млн может грозить операторам поисковых систем, провайдерам хостинга, рекламодателям и рекламораспространителям в том числе за неисполнение обязанностей по информированию граждан по их запросам об информационном ресурсе иностранного лица.

В случае непредставления или несвоевременного представления провайдером хостинга или иным лицом данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного лица, на провайдера будет налагаться административный штраф до 300 тыс. рублей.

Рекламодатели и рекламораспространители могут получить штраф до 3 млн за распространение рекламы на сайте иностранного лица, а также за распространение рекламы иностранного лица или его информационного ресурса.

Как сообщили «Известиям» в профильном комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству, документ может быть рассмотрен в апреле .

В числе приземляемых в России организаций авторы называли компании, которым принадлежат Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch.tv, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing.com, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, Wikipedia.org.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Часть из них недавно была заблокирована Роскомнадзором из-за призывов к насилию в отношении россиян.

«Известия» направили запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить, какие иностранные компании выполнили требования российского законодательства.

В начале февраля ведомство сообщало, что личный кабинет на сайте Роскомнадзора зарегистрировали : Apple Distribution International Ltd, Twitter, Inc, TikTok Pte. Ltd, Likeme Pte. Ltd, Viber Media S.à r.l, Spotify AB. Они же разместили на своих информационных ресурсах форму для обратной связи.

22 февраля процедуру начали проходить компании Meta Platforms, Inc. и Zoom Video Communications, Inc.

Важный рынок

В большинстве фракций Госдумы готовы законопроект о штрафах поддержать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Любая иностранная компания должна работать в соответствии с национальным законодательством. Особенно актуально это сегодня, когда они заявляют о своем уходе из России и фактически отказываются от обязательств и гарантий перед российскими потребителями . С учетом положительного отзыва правительства мы очень внимательно отнесемся к этому законопроекту, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

В ЛДПР отметили, что без штрафов принятый закон «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ» работать не будет.

— С юридической точки зрения такие штрафы для иностранных компаний должны появиться . Мы во фракции обсудим этот законопроект, когда он будет на повестке дня Госдумы, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

При этом парламентарий сомневается, что иностранный бизнес, который работает нелегально, будет платить эти штрафы.

Представитель фракции «Справедливая Россия», зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анатолий Лисицын считает введение штрафов логичным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это совершенно правильно. Если эти компании хотят легально работать в России, то они должны выполнять требования нашего законодательства . Регистрируйтесь тут, платите налоги. Это вполне правильно. Так принято во всем мире , — пояснил он «Известиям».

В КПРФ и во фракции «Новые люди» сказали «Известиям», что пока законопроект детально не изучали.